EU-Haushalt 2027: Brüssel stellt Europa auf Dauerkrise ein

Während Bürger sparen sollen, plant Brüssel bereits den nächsten Krisenhaushalt. Der EU-Rat hat seine Position zum Haushaltsentwurf 2027 beschlossen – und die Botschaft ist unmissverständlich: Europa soll finanziell auf eine Ära permanenter geopolitischer Konfrontationen vorbereitet werden.

Es handelt sich zwar noch nicht um den endgültigen Haushalt. Der EU-Rat hat zunächst seine Position zum Entwurf der EU-Kommission verabschiedet. Danach beginnen die Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament. Doch schon jetzt zeigt das Papier, wohin die Reise geht.

Der Rat selbst begründet den Haushalt mit den „komplexen geopolitischen Realitäten“ sowie den Krisen in der Ukraine und der europäischen Nachbarschaft. Ziel sei es, die Europäische Union in die Lage zu versetzen, auf Krisen „schnell und entschlossen“ reagieren zu können und gleichzeitig finanzielle Reserven für weitere unvorhersehbare Entwicklungen bereitzuhalten.

Mit anderen Worten: Der Ausnahmezustand wird zur neuen Normalität.

Milliarden für die Dauerkrise

Nach der Position des Rates soll der EU-Haushalt 2027 Verpflichtungen von rund 191,9 Milliarden Euro und Zahlungen von über 202 Milliarden Euro umfassen. Gleichzeitig bleiben zusätzliche Sonderinstrumente ausserhalb des eigentlichen Haushalts bestehen, darunter auch weitere Mittel für die Ukraine.

Bemerkenswert ist dabei weniger die Gesamthöhe als die politische Ausrichtung.

Der Haushalt ist längst nicht mehr nur ein Finanzplan für Landwirtschaft, Forschung oder Infrastruktur. Er entwickelt sich zunehmend zu einem Instrument geopolitischer Krisenbewältigung.

Gekürzt wird dort, wo keine Panzer fahren

Offiziell spart der Rat gegenüber dem Kommissionsentwurf rund eine Milliarde Euro ein. Doch ein Blick auf die Verteilung zeigt ein klares Muster. Die grössten Kürzungen treffen ausgerechnet Bereiche wie:

Binnenmarkt, Innovation und Digitalisierung,

Resilienz und gesellschaftliche Programme,

Umweltprogramme,

Verwaltung.

Allein im Bereich „Resilienz und Werte“ werden über 523 Millionen Euro gestrichen, beim Binnenmarkt und der Digitalisierung weitere 435 Millionen Euro. Gerade diese Bereiche gelten seit Jahren als Grundlage für Wettbewerbsfähigkeit, Forschung und wirtschaftliche Stärke Europas.

Verteidigung bleibt nahezu unangetastet

Ganz anders sieht es beim Kapitel „Sicherheit und Verteidigung“ aus.

Hier kürzt der Rat den ursprünglichen Vorschlag lediglich um rund 11,5 Millionen Euro – bei einem Gesamtvolumen von über 3 Milliarden Euro. Der verfügbare Finanzrahmen wird damit nahezu vollständig ausgeschöpft.

Auch die Ukraine-Unterstützung bleibt fester Bestandteil der Finanzplanung. Zusätzlich sind im Dokument 1,15 Milliarden Euro für das Ukraine Support Loan vorgesehen.

Der Ausnahmezustand wird zum Dauerzustand

Besonders aufschlussreich ist die politische Sprache des Rats.

Der Haushalt soll ausdrücklich genügend Spielraum bieten, um jederzeit auf neue geopolitische Krisen reagieren zu können. Deshalb werden finanzielle Reserven bewusst unterhalb der Ausgabenobergrenzen freigehalten. Das klingt technisch. Politisch bedeutet es jedoch etwas anderes:

Brüssel plant seine Finanzen nicht mehr für Friedenszeiten, sondern für eine Zukunft permanenter Krisen, wachsender Spannungen und langfristiger sicherheitspolitischer Konfrontationen.

Europa verändert seine Prioritäten

Noch vor wenigen Jahren standen Klimaschutz, wirtschaftliche Entwicklung, Innovation und sozialer Zusammenhalt im Mittelpunkt vieler EU-Haushaltsdebatten.

Heute dominieren Begriffe wie Sicherheit, Resilienz, geopolitische Risiken und Krisenmanagement.

Natürlich beweist dieser Haushaltsentwurf allein nicht, dass die Europäische Union einen Krieg plant. Das wäre aus dem Dokument nicht ableitbar. Er zeigt jedoch deutlich, dass Brüssel davon ausgeht, dass die gegenwärtigen Konflikte und Spannungen keine kurzfristige Ausnahme mehr sind, sondern die Finanzplanung auf Jahre hinaus bestimmen werden.

Eine neue Normalität

Der Entwurf des EU-Haushalts 2027 vermittelt deshalb vor allem eine politische Botschaft:

Europa richtet seine Finanzpolitik zunehmend auf eine Welt ein, in der geopolitische Konflikte, militärische Abschreckung und dauerhafte Krisenvorsorge zum Normalzustand werden. Während bei Innovation, Digitalisierung und gesellschaftlichen Programmen hunderte Millionen Euro eingespart werden, bleiben Verteidigung und geopolitische Kriseninstrumente weitgehend unangetastet.

Ob dies tatsächlich mehr Sicherheit bringt oder Europa dauerhaft auf einen Kurs permanenter Konfrontation festlegt, dürfte zu den zentralen politischen Fragen der kommenden Haushaltsverhandlungen gehören.