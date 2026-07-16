SignalTrace hat Ihre AirPods gerade mit landesweiten Kennzeichenlesegeräten „bewaffnet“

Veröffentlicht von: Rivo Raphaël Chreçant über Cambridge Analytica

Genauso wie die Flock-Kameras der Fähigkeit der Regulierungsbehörden, sie einzudämmen, einen Schritt voraus waren, hat Leonardo nun ein Produkt auf den Markt gebracht, das alle Bluetooth- und WLAN-Signale in Echtzeit scannt und die Ergebnisse an Flock-Kameras weiterleitet, die Ihr Kennzeichen fotografieren. Es gibt keine Gesetze, die dies verbieten und deren Verbreitung verlangsamen oder stoppen könnten. Leonardo DRS ist ein Rüstungsunternehmen, auf dessen Website es heißt: „Diese hochmodernen Sensorsysteme bieten Zielerfassungs-, Überwachungs- und Schutzfunktionen auf der Grundlage unserer fortschrittlichen elektrooptischen, Infrarot-, elektronischen Kriegsführungs- und taktischen Radarsysteme.“ ⁃ Patrick Wood, Redakteur.

Ein Start-up namens SignalTrace hat ein Produkt entwickelt, das gewöhnliche Kennzeichenlesegeräte in etwas weitaus Eingreifenderes verwandelt: ein System, das nicht nur Fahrzeuge identifiziert, sondern auch die konkreten Personen darin, indem es deren Smartphones, AirPods und Smartwatches verfolgt.

Die Funktionsweise ist einfach und beunruhigend. SignalTrace verknüpft Geräte, die regelmäßig zusammen unterwegs sind, und ordnet sie den Kennzeichen zu. Wenn sich Ihr iPhone, Ihre AirPods und Ihre Smartwatch als Gruppe in einem Fahrzeug bewegen, lernt das System, dieses Muster zu erkennen. Sobald eines dieser Geräte das nächste Mal einen Kennzeichenleser passiert – sei es an einer Mautstelle, einer Verkehrskamera oder einer Polizeikontrolle –, protokolliert die Infrastruktur nicht nur ein Kennzeichen. Sie protokolliert Sie.

Dies ist kein rein theoretisches Problem. SignalTrace vermarktet dies aktiv als Überwachungsprodukt, das darauf ausgelegt ist, Bluetooth- und andere drahtlose Daten zu erfassen und sie in bestehende Netzwerke von Kennzeichenlesern einzubinden. Das Unternehmen positioniert sich als Brücke zwischen der fragmentierten Welt der Verkehrskameras und den intimen Datenökosystemen, die sich in Ihrer Hosentasche befinden.

Wie wird Ihr Smartphone zum Überwachungsziel?

Die Funktionsweise ist entscheidend, denn sie zeigt, wie leicht Verbrauchergeräte zur Überwachungsinfrastruktur werden. Ihr Smartphone und Ihre AirPods senden ständig Bluetooth-Signale aus – nicht nur, wenn Sie sie aktiv nutzen, sondern auch im Standby-Modus. Kennzeichenlesegeräte, die traditionell auf optische Daten beschränkt waren, können nun mit Bluetooth-Sensoren nachgerüstet werden. Die Software von SignalTrace übernimmt die Korrelation: Sie lernt, welche Geräte sich gemeinsam bewegen, ordnet diese Muster bestimmten Fahrzeugen zu und erstellt eine dauerhafte Identitätsverknüpfung. Eine Person wird zu einem Cluster von MAC-Adressen, wird zu einem Kfz-Kennzeichen, wird zu einem Überwachungsziel.

In PMC veröffentlichte Forschungsergebnisse zeigen, wie WLAN- und Bluetooth-Signale von Mobilgeräten eine genaue Ortung in Innenräumen und die Identifizierung von Personen ermöglichen, und bestätigen damit die technische Machbarkeit, Gerätesignaturen mit individuellen Bewegungsmustern zu verknüpfen.

Welcher rechtliche Rahmen regelt diese Überwachung eigentlich?

Was dies besonders bedeutsam macht, ist das Rechtsvakuum, das dabei ausgenutzt wird. Die Erfassung von Daten durch Kennzeichenlesegeräte ist in den Vereinigten Staaten bereits weit verbreitet und wird von Strafverfolgungsbehörden, privaten Unternehmen und Mautbehörden mit minimaler Bundesaufsicht betrieben. In den meisten Bundesstaaten gibt es keine Gesetze, die regeln, wie lange diese Daten gespeichert werden dürfen oder wer darauf zugreifen darf. SignalTrace benötigt keine neue gesetzliche Befugnis – es fügt der bereits bestehenden Infrastruktur, die mit minimalen Einschränkungen betrieben wird, lediglich eine Identifizierungsebene hinzu.

Die Parallele zu Cambridge Analytica ist struktureller Natur und sollte ausdrücklich erwähnt werden. Cambridge Analytica baute seine Macht durch die groß angelegte Erfassung von Verhaltensdaten auf – nicht aus einer einzigen Quelle, sondern durch die Verknüpfung unterschiedlicher Datenströme (Facebook-Likes, Kaufverhalten, Standortverlauf, demografische Daten) zu psychografischen Profilen einzelner Personen. Das Unternehmen nutzte diese Profile anschließend für mikrozielgerichtete politische Botschaften. SignalTrace wendet dasselbe Vorgehen im physischen Raum an: Es verknüpft mehrere Datenströme (Telefon-IDs, Gerätemuster, Fahrzeugbewegungen) zu dauerhaften individuellen Identitäten und überlagert diese dann mit einer Infrastruktur, die für die Massenüberwachung konzipiert ist. Das Ergebnis ist ein anderes – keine politische Manipulation, sondern physische Ortung –, doch der Mechanismus ist identisch: fragmentierte Daten werden gesammelt, miteinander verknüpft und die daraus resultierende Identitätsverknüpfung als Waffe eingesetzt.

Das Verständnis des Überwachungskapitalismus hilft zu erklären, warum dieser Korrelationsansatz so mächtig und besorgniserregend ist.

Warum unterscheidet sich dies von früheren Ortungsmethoden?

Der Unterschied liegt in der Größenordnung und der Dauerhaftigkeit. Cambridge Analytica agierte im Verborgenen und wurde schließlich geschlossen. SignalTrace agiert offen, vermarktet seine Dienste an Strafverfolgungs- und Verkehrsbehörden und baut eine Infrastruktur auf, die über Jahre hinweg bestehen bleiben wird. Jedes Mal, wenn Sie mit Ihrem Smartphone in der Hosentasche an einer Verkehrskamera vorbeifahren, kann dieses System nicht nur Ihr Fahrzeug, sondern auch Ihre Identität erfassen.

Es gibt keine Anzeichen dafür, dass SignalTrace auf regulatorischen Widerstand gestoßen ist oder dass eine Bundesbehörde Schritte unternommen hat, um diese Funktion einzuschränken. Das Unternehmen entwickelt einfach das Produkt und gewinnt Kunden. Netzwerke von Kennzeichenlesegeräten breiten sich landesweit aus – Polizeibehörden, Mautbetreiber und private Parkplatzunternehmen betreiben sie alle. Jedes einzelne ist ein potenzieller Integrationspunkt für die Bluetooth-Tracking-Ebene von SignalTrace.

Was können Sie tatsächlich gegen die Geräteverknüpfung tun?

Für den Durchschnittsbürger sind die Auswirkungen unmittelbar spürbar. Wenn Sie ein Smartphone und AirPods besitzen, senden Sie bereits die Identifikatoren aus, die das System von SignalTrace erfassen und miteinander verknüpfen soll. Sie stimmen dem nicht zu. Sie geben keine Einwilligung für diese Verknüpfung. Das System funktioniert, weil Ihre Geräte so konzipiert sind, dass sie auffindbar sind, und diese Auffindbarkeit wird nun als Überwachungsmechanismus missbraucht.

Dies ist Teil eines umfassenderen Musters, bei dem Schattenprofile aus Daten erstellt werden, die Sie nie explizit weitergegeben haben, wodurch Tracking-Möglichkeiten entstehen, die unabhängig von Ihren Datenschutzentscheidungen fortbestehen.

Die Frage ist nun, ob die Regulierungsbehörden Maßnahmen ergreifen werden, um diese Möglichkeit einzuschränken, bevor sie landesweit in die Verkehrsinfrastruktur integriert wird. Stand April 2026 gibt es keine Anzeichen dafür. Die technische Infrastruktur für die massenhafte Gerätekorrelation wird weiter ausgebaut, während der rechtliche Rahmen zum Schutz der Privatsphäre des Einzelnen vor solchen Systemen weitgehend fehlt.