Ein Bogen der Einkreisung zeichnet sich um Russland ab

Präsident Putin sagt, dass der Westen „unsere Warnungen über rote Linien“ vor dem erwarteten US-Russland-Gipfel in diesem Jahr nicht mehr beachtet.

Ist das nicht eine köstliche Ironie – der britische Verteidigungsminister Ben Wallace, der am Donnerstag nach Warschau eilt, um detaillierte Pläne zur Verstärkung des polnischen Grenzzauns zu Weißrussland auszuarbeiten? Großbritannien hatte sich 2003 mit den USA bei der Invasion des Irak zusammengetan und ist nun der selbsternannte Beschützer der Europäischen Union vor irakischen Migranten!

Insgesamt 150 Royal Engineers der britischen Armee werden zur Verstärkung der polnischen Grenze zu Weißrussland entsandt. Wallace spekulierte, dass britische Truppen auch „möglicherweise anderen baltischen Staaten bei der Sicherung ihrer Grenzen“ helfen könnten.

Britische Medien berichteten unter Berufung auf Quellen, dass Hunderte von britischen Spezialeinheiten und Fallschirmjägern angesichts der zunehmenden Spannungen in der Ukraine ebenfalls bereit seien, dorthin zu gehen.

Am Dienstag besuchte Wallace Kiew als Zeichen der Unterstützung zu einem Zeitpunkt, da die Ukraine und die NATO-Länder ihre Besorgnis über die russischen Truppenbewegungen in der Nähe der ukrainischen Grenzen zum Ausdruck gebracht haben.

In einer gemeinsamen Erklärung, die in Kiew nach seinen Gesprächen mit dem ukrainischen Verteidigungsminister Oleksii Reznikov herausgegeben wurde, heißt es unter anderem, dass auf der Grundlage eines in diesem Monat in London unterzeichneten zwischenstaatlichen Rahmenabkommens zwischen den beiden Ländern gemeinsame Projekte zur Entwicklung der Fähigkeiten der ukrainischen Seestreitkräfte im Schwarzen Meer und zur Verbesserung der Interoperabilität durchgeführt werden sollen.

Großbritannien und die Ukraine haben außerdem vor kurzem einen Vertrag abgeschlossen, der es Kiew ermöglicht, von London Kredite für den Kauf britischer Kriegsschiffe und Raketen zu erhalten. Sky News berichtete, dass „auf der Einkaufsliste der Ukraine in Höhe von 1,7 Milliarden Pfund [2,3 Milliarden US-Dollar] zwei Minenjäger, die gemeinsame Produktion von acht Raketenschiffen und einer Fregatte sowie der Kauf von Waffen für bestehende Schiffe stehen“.

Darüber hinaus wird Großbritannien zwei Marinestützpunkte für die Ukraine im Schwarzen Meer bauen.

Zweifellos hat Global Britain das Migrantenproblem und die Kriegshysterie über die Anhäufung russischer Truppen an der ukrainischen Grenze genutzt, um seine strategische Position in Mitteleuropa und am Schwarzen Meer zu stärken.

Traditionell handelt das Vereinigte Königreich im Tandem mit den USA. Am 10. November unterzeichneten US-Außenminister Antony Blinken und der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba in Washington, DC, ein wichtiges Dokument mit dem Titel Charta der strategischen Partnerschaft zwischen den USA und der Ukraine, in dem Amerikas Engagement bekräftigt wird, dass „die Stärkung der Fähigkeit der Ukraine, sich gegen Bedrohungen ihrer territorialen Integrität zu verteidigen, und die Vertiefung der Integration der Ukraine in die euro-atlantischen Institutionen [gemeint ist die NATO] gleichzeitige Prioritäten sind.“

Von Anfang bis Ende zeigt der amerikanisch-ukrainische Pakt mit dem Finger auf Russland, direkt oder indirekt.

In einer Erklärung vom 13. November behauptete das russische Verteidigungsministerium jedenfalls „militärische Aktivitäten aggressiver Natur in der Schwarzmeerregion“ durch US-Kriegsschiffe, strategische Aufklärungsflugzeuge vom Typ U-2S, die entlang der russischen Grenze Überwachungsflüge durchführen, einen strategischen Bomber vom Typ B-51, der nahe der russischen Grenze im Schwarzen Meer fliegt, usw.

Das große Bild, das sich aus all dem ergibt, ist, dass sich ein Bogen der Einkreisung Russlands von der baltischen Region entlang Mitteleuropa bis hinunter zum Schwarzen Meer und zum Kaukasus abzeichnet. Anders als in der Zeit des Kalten Krieges reichen die NATO-Stellungen bis an die westlichen und südlichen Grenzen Russlands heran.

Die westlichen Hauptstädte und Moskau haben diametral entgegengesetzte Interpretationen des Geschehens.

Die westliche Interpretation besagt, dass Moskau eine Art Stresstest durchführt, in der Hoffnung, dass die Migrationskrise und der russische Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze die Spaltung innerhalb der Europäischen Union und der Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO) offenlegen würde, was diese wiederum dazu zwingen würde, sich für pragmatische Transaktionen zu entscheiden, indem sie das Zertifizierungsverfahren für die Nord-Stream-Gaspipeline (gegen die sich die USA, die Ukraine und Polen wehren) beschleunigen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Westen den Bluff Moskaus durchschauen sollte.

Andererseits vertritt Moskau die Auffassung, dass die westlichen Mächte die revanchistischen Instinkte der Ukraine absichtlich anheizen, indem sie sie aufrüsten und den um sein politisches Überleben kämpfenden Präsidenten Wolodymyr Zelenskij in dem Glauben bestärken, dass sich mit westlicher Unterstützung eine Gelegenheit bietet, die verlorenen Gebiete im Donbass und auf der Krim zurückzuerobern und damit sein Versprechen einzulösen, der Retter seines Landes zu sein.

Und zweitens sind die zunehmenden Spannungen mit Russland aus Sicht Moskaus zu einem bequemen Alibi geworden, um die NATO direkt in die Sicherheit der Ukraine einzubeziehen und sie zu einem Musterbeispiel für die Eindämmungsstrategie des Westens gegenüber Russland zu machen.

Es mangelt nicht an Beweisen, die beide Interpretationen untermauern. Die USA haben die europäischen Verbündeten darüber informiert, dass Moskau vor Ort neue Fakten schaffen könnte und daher Gegenmaßnahmen erforderlich sind. Frankreich hat geschworen, die Ukraine zu verteidigen, falls Russland sie angreift. Auch die NATO hat Russland gewarnt.

Tatsächlich hat sich Washington in letzter Zeit bemüht, auch mit Ankara das Kriegsbeil zu begraben, um das Land wieder in den Schoß der NATO zurückzubringen. Die Türkei unterhält enge militärische Beziehungen zur Ukraine, ist eine wichtige Schwarzmeer-Macht und hat vor allem die Erfahrung, Moskau die Stirn zu bieten, wenn es hart auf hart kommt.

So kam am Dienstag die hochrangige US-Türkei-Verteidigungsgruppe im Pentagon zusammen. Die stellvertretende stellvertretende Verteidigungsministerin Laura Cooper, die die amerikanische Delegation leitete, sagte, dass die militärische Aufrüstung der Türkei eine Notwendigkeit zur Unterstützung der NATO geworden sei und Washington „den militärischen Modernisierungsbedarf der TAF“ (Türkische Streitkräfte) anerkenne.

Cooper „hob die Zusammenarbeit im Schwarzen Meer hervor“. Die beiden Seiten erörterten auch „ein breites Spektrum funktioneller und regionaler Fragen“, und es wurde ein Folgetreffen in Ankara vereinbart. Natürlich kann die Annäherung zwischen den USA und der Türkei für die NATO-Präsenz im Schwarzen Meer von entscheidender Bedeutung sein.

Gemäß dem Übereinkommen von Montreux (1936) kontrolliert die Türkei die Meerengen Bosporus und Dardanellen und regelt den Transit von Kriegsschiffen zwischen dem östlichen Mittelmeer und dem Schwarzen Meer. Es genügt zu sagen, dass die Operationen der russischen Schwarzmeerflotte und die Fähigkeiten der russischen Kriegsschiffe im Mittelmeer von der Kooperation der Türkei abhängen.

Vor diesem turbulenten Hintergrund sagte der russische Präsident Wladimir Putin in einer Rede am Donnerstag in Moskau auf einer erweiterten Sitzung des Außenministeriums, dass der Westen „unsere Warnungen über rote Linien“ nicht mehr beachte.

Er verwies auf die strategischen US-Bomber, die im Schwarzen Meer „nur 20 Kilometer von unserer Staatsgrenze entfernt“ fliegen, auf die Osterweiterung der NATO, die Stationierung von Raketenabwehrsystemen durch die NATO „direkt an unseren Grenzen“ usw.

Aber Putin behauptete auch rätselhaft, dass „unsere jüngsten Warnungen eine gewisse Wirkung gezeigt haben“. Er ging nicht näher darauf ein. Es schien, als wollte er eine Botschaft an das Weiße Haus senden. Tatsächlich sprach er einen Tag nach einem Telefongespräch zwischen dem Sekretär des russischen Sicherheitsrates, Nikolai Patruschew, und dem nationalen Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan.

Mit Blick auf die Zukunft scheint ein Krisenherd unwahrscheinlich. Die Migrantenkrise hat sich bereits entspannt, da Deutschland angeboten hat, einige hundert irakische Flüchtlinge aufzunehmen. Am wichtigsten ist, dass ein russisch-amerikanisches Gipfeltreffen noch vor Ende des Jahres online stattfinden könnte und ein persönliches Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Putin im nächsten Jahr möglich ist.

Der russische Botschafter in den USA, Anatoli Antonow, erklärte am Donnerstag gegenüber Tass, dass die dritte Runde des strategischen Dialogs zwischen Moskau und Washington „in naher Zukunft“ stattfinden dürfte.

Der Botschafter stellte fest: „Es gibt positive Entwicklungen im Bereich der strategischen Stabilität….. Der umfassende Charakter der Gespräche ermöglicht es uns, alle wichtigen Faktoren der strategischen Stabilität zu erörtern, sowohl die traditionellen Rüstungsgüter als auch neue Technologien.“

Der Silberstreif am Horizont der dunklen Wolken am Schwarzen Meer ist in der Tat, dass die strategische Kommunikation zwischen Moskau und Washington wiederbelebt wurde und ein Austausch auf verschiedenen Arbeitsebenen stattgefunden hat.

Es kann immer Störer geben, die die Spannungen mit Russland für ihre eigene abweichende Agenda verschärfen könnten – sei es das Vereinigte Königreich, die Ukraine oder Polen – aber weder der Kreml noch das Weiße Haus suchen die Konfrontation.