CDC & Big Pharma: Mehr Kinder werden an den Spritzen sterben als am C-19 Virus!

Die Welt ist im Chaos!

Wir wussten das alles, als die Experten beschlossen, Kinder gegen das Virus zu impfen! Die Daten von Big Pharma und der CDC zeigen, dass mehr Kinder durch die Impfungen sterben werden als durch das Coronavirus.

Alles wird mit Beweisen untermauert.

Seit den ersten Daten konnten wir feststellen, dass die gesunden Kinder nicht durch das Covid-19 gefährdet sind. Bei Menschen, die älter als 75 Jahre sind, sieht es ganz anders aus.

Jetzt wollen die Behörden die Kinder impfen; warum? Wir haben ein Problem! Die Daten der CDC zeigen, dass, wenn die Kinder geimpft werden, mehr von ihnen an dem Impfstoff als an dem Virus sterben werden.

Toby Rogers hat diese Analyse erstellt.

Ich habe die „Guidance for Health Economics Studies Presented to the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), 2019 Update“ der CDC gelesen und festgestellt, dass die erbärmliche Risiko-Nutzen-Analyse der FDA im Zusammenhang mit dem EUA-Antrag von Pfizer für die Impfung von Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren gegen viele der Grundsätze des Guidance-Dokuments der CDC verstößt. Das CDC-„Guidance“-Dokument beschreibt 21 Dinge, die jede gesundheitsökonomische Studie im Zusammenhang mit Impfstoffen tun muss, und die FDA-Risiko-Nutzen-Analyse hat mindestens die Hälfte davon verletzt…

…Zunächst ein wenig Hintergrund. Die Number Needed to Treat (NNT) zur Verhinderung eines einzigen Krankheitsfalls, eines Krankenhausaufenthalts, einer Einweisung in die Intensivstation oder eines Todesfalls ist ein Standardverfahren zur Messung der Wirksamkeit eines jeden Medikaments. Sie ist ein wichtiges Instrument, da sie es den politischen Entscheidungsträgern ermöglicht, Kompromisse zwischen einem neuen Medikament, einem anderen bestehenden Medikament oder dem Nichtstun zu bewerten. In der Impfstoffforschung lautet der entsprechende Begriff Number Needed to Vaccinate (NNTV, manchmal auch als NNV geschrieben), um einen einzigen Krankheitsfall, einen Krankenhausaufenthalt, eine Einweisung in die Intensivstation oder einen Todesfall zu verhindern (das sind 4 verschiedene NNTVs, die man berechnen kann).

Die Pharmaindustrie HASST es, über NNTV zu sprechen, und sie hasst es noch mehr, wenn es um COVID-19-Impfstoffe geht, denn die NNTV ist so lächerlich hoch, dass dieser Impfstoff keiner ehrlichen Risiko-Nutzen-Analyse standhalten könnte.

Verschiedene Gesundheitsökonomen haben einen NNTV für COVID-19-Impfstoffe berechnet.

Ronald Brown, ein kanadischer Gesundheitsökonom, schätzt, dass die NNTV zur Verhinderung eines einzigen Coronavirus-Falls zwischen 88 und 142 liegt.

Andere haben den NNTV zur Verhinderung eines einzigen Falles auf 256 berechnet.

Deutsche und niederländische Forscher errechneten anhand eines großen Datensatzes (500.000) aus einer Feldstudie in Israel für die von Pfizer vermarktete mRNA-Impfung eine NNTV zwischen 200 und 700, um einen Fall von COVID-19 zu verhindern. Sie gingen noch weiter und fanden heraus, dass die NNTV zur Verhinderung eines Todesfalls zwischen 9.000 und 100.000 liegt (95 % Konfidenzintervall), wobei 16.000 als Punktschätzung gilt.

Er erläuterte den Beitrag von Bobby Kennedy über die klinischen Studien von Pfizer.

In der 6-monatigen klinischen Studie von Pfizer an Erwachsenen gab es 1 Covid-Todesfall von 22.000 in der Impfstoffgruppe („Behandlung“) und 2 Covid-Todesfälle von 22.000 in der Placebogruppe (siehe Tabelle s4). Also NNTV = 22.000. Der Haken ist, dass es in der Impfstoffgruppe 5 Todesfälle durch Herzinfarkt gab und in der Placebogruppe nur einen. Für jedes durch Covid gerettete Leben tötet der Pfizer-Impfstoff also 4 Menschen durch Herzinfarkte. Die Gesamtmortalität in der 6-Monats-Studie betrug 20 in der Impfstoffgruppe und 14 in der Placebogruppe. Das bedeutet einen Anstieg der Gesamtmortalität unter den Geimpften um 42 %. Der Impfstoff verliert nach 6 Monaten praktisch jede Wirksamkeit, sodass die Studie abgebrochen werden musste. Die Verblindung wurde aufgehoben und der Impfstoff der Placebogruppe angeboten. Zu diesem Zeitpunkt hatte die ansteigende Schadenslinie die sinkende Wirksamkeitslinie schon längst durchschnitten.

Pfizer änderte die Studienparameter bei der Berechnung der NNTV bei Kindern, um die Nebenwirkungen des Impfstoffs zu berücksichtigen.

Alle obigen NNTV-Schätzungen beruhen auf Daten von Erwachsenen. Bei Kindern wird die NNTV sogar noch höher sein (je geringer das Risiko, desto höher die NNTV zur Verhinderung eines einzigen schlechten Ergebnisses). Bei Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren ist das Risiko, am Coronavirus zu sterben, äußerst gering. In einer Meta-Analyse, in der Daten aus 5 Studien zusammengefasst wurden, fanden die Stanford-Forscher Cathrine Axfors und John Ioannidis eine mittlere Infektionssterblichkeitsrate (IFR) von 0,0027 % bei Kindern zwischen 0 und 19 Jahren. Bei Kindern zwischen 5 und 11 Jahren ist die IFR sogar noch niedriger. Je nachdem, welche Studie man betrachtet, ist COVID-19 bei Kindern etwas weniger gefährlich oder ungefähr gleichwertig mit einer Grippe.

Rogers nannte die Zahl der Menschen, die geimpft werden müssten, um das Leben eines Kindes vor dem Tod durch C-19 zu retten.

Mit Stand vom 30. Oktober 2021 sind nach Angaben der CDC seit Beginn der Pandemie 170 Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren an einer COVID-19-bedingten Erkrankung gestorben. (Das sind weniger als 0,1 % aller Coronavirus-bedingten Todesfälle im ganzen Land, obwohl Kinder in diesem Alter 8,7 % der US-Bevölkerung ausmachen).

Die mRNA-Impfung von Pfizer „funktioniert“ nur etwa 6 Monate lang (sie erhöht das Risiko im ersten Monat, bietet in den Monaten 2 bis 4 einen mäßigen Schutz und lässt dann in ihrer Wirksamkeit nach, weshalb alle FDA-Modellierungen nur einen Zeitrahmen von 6 Monaten zugrunde legten). Jede Modellierung müsste also auf der Wirksamkeit des Impfstoffs im Zusammenhang mit den 57 (170/3) Kindern basieren, die andernfalls in einem Zeitraum von 6 Monaten an einer COVID-bedingten Krankheit gestorben wären.

Die mRNA-Impfung von Pfizer ist bestenfalls zu 80 % wirksam gegen Krankenhausaufenthalte und Todesfälle. Diese Zahl stammt direkt aus der FDA-Modellierung (S. 32). Ich beuge mich nach hinten, um Pfizer den Vorteil erheblicher Zweifel zuzugestehen, denn auch hier zeigte die klinische Studie von Pfizer KEINE Verringerung der Krankenhausaufenthalte oder Todesfälle in dieser Altersgruppe. Wenn man also allen 28 384 878 Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren zwei Dosen Pfizer spritzt (was die Regierung Biden vorhat), würde das höchstens 45 Leben retten (0,8 Wirksamkeit x 57 Todesfälle, die sonst in diesem Zeitraum eingetreten wären = 45).

Die NNTV zur Verhinderung eines einzigen Todesfalls in dieser Altersgruppe beträgt also 630.775 (28.384.878 / 45). Es handelt sich jedoch um ein Zwei-Dosis-Schema. Wenn man also die NNTV pro Injektion berechnen will, verdoppelt sich die Zahl auf 1 261 550. Das ist buchstäblich die schlechteste NNTV in der Geschichte der Impfung.

Er legte dann eine Schätzung der Zahl der Kinder mit tödlichen Nebenwirkungen des Impfstoffs vor.

Kirsch, Rose und Crawford (2021) schätzen, dass VAERS tödliche Reaktionen um den Faktor 41 untererfasst, was die Gesamtzahl der tödlichen Nebenwirkungen in dieser Altersgruppe auf 5.248 erhöhen würde (Kirsch et al. stellen eine konservative Schätzung dar, da andere den Faktor der Untererfassung auf 100 beziffern).

Einfach ausgedrückt würde der Plan der Regierung Biden also 5.248 Kinder durch die mRNA-Spritze von Pfizer töten, um 45 Kinder vor dem Tod durch das Coronavirus zu bewahren.

Für jedes Kind, das durch die Impfung gerettet wird, würden 117 weitere Kinder durch die Impfung getötet werden.

Die mRNA-Spritze von Pfizer widerspricht jeder ehrlichen Risiko-Nutzen-Analyse bei Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren.

Dr. Michal Yeadon, Ex-VO von Pfizer, teilte mit, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder getötet werden, 50 Mal höher ist als die des Virus selbst.