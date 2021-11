Kyle Rittenhouse: Anatomie einer spaltenden Ablenkung

Der Prozess gegen den Teenager wegen Doppelmordes ist ein Beispiel dafür, wie die Medien über eine Geschichte berichten, um die Öffentlichkeit abzulenken und zu spalten.

Wie viele Menschen, die dies lesen, denken, dass Kyle Rittenhouse ein weißer Rassist ist, der drei schwarze Menschen erschossen hat?

Wahrscheinlich mehr als ein paar.

Die Wahrheit ist, dass alle drei Opfer der Schießerei weiß waren.

Und dennoch brachte der britische „Independent“ gestern, am Tag der Urteilsverkündung, diese Titelseite, auf der die Opfer als schwarz beschrieben wurden:

Und das nach drei Wochen eines live übertragenen Prozesses, bei dem eines der Opfer tatsächlich im Zeugenstand ausgesagt hatte.

Man bedenke, dass man sich im wichtigsten Prozess seit Jahren nicht einmal darauf verlassen kann, dass die Presse die Rasse der Opfer richtig angibt.

Ist das ein Zufall? Nein, natürlich nicht.

Es ist alles Teil einer Desinformationskampagne, die darauf abzielt, einen tragischen, gewalttätigen Vorfall in ein Narrativ zu verwandeln, das einer größeren Agenda dient, indem es die Öffentlichkeit weiter in rassische und politische Fraktionen spaltet.

Für diejenigen, die mit dem Fall nicht vertraut sind, sei gesagt, dass die Geschworenen den 18-jährigen Kyle Rittenhouse gestern nach viertägigen Beratungen in allen Anklagepunkten für „nicht schuldig“ befunden haben.

Rittenhouse stand vor Gericht, weil er während der Unruhen in Kenosha WI im August 2020 drei Menschen erschossen hatte, zwei davon tödlich.

Das Urteil „löste Empörung aus“, und im ganzen Land kam es zu Protesten gegen den Freispruch. Präsident Joe Biden „mahnte zur Ruhe“, aber das war höchst unaufrichtig.

Die Wahrheit ist, dass das Establishment diese Proteste will, und dass sie alles andere als ruhig sein sollen. Sie ernähren sich von dieser Art von Chaos.

Die ganze Kyle-Rittenhouse-Situation ist ein perfektes Beispiel dafür, wie ein Vorfall geschaffen und dann in den Medien ausgenutzt werden kann, um bittere politische Spaltungen zu erzeugen und die Öffentlichkeit von größeren Problemen abzulenken.

Zunächst einmal sollten wir klarstellen, was wir mit „erschaffen“ meinen. Das soll nicht heißen, dass die Opfer nicht erschossen wurden oder dass Kyle Rittenhouse nicht real ist. Ich sage nicht, dass es sich um eine PsyOp handelt (obwohl ich das nicht zu 100 % ausschließen kann).

Vielmehr wurden die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass so etwas mit ziemlicher Sicherheit passieren würde.

Dass der Tod von George Floyd so viel Aufmerksamkeit erregt hat, war durchaus beabsichtigt. Die daraus resultierenden Proteste, die von den „Helden des Gesundheitswesens“ gelobt wurden und von den Lockdown-Regeln ausgenommen waren, sind ein sicheres Zeichen für die Schaffung eines Narrativs.

Dies führte zu all den BLM-Protesten im letzten Sommer. Proteste, die, unabhängig davon, ob man mit ihrem Anliegen übereinstimmt oder nicht oder ob man darauf vertraut, dass sie organisch entstanden sind, zweifellos gewalttätig und zerstörerisch waren.

Die Gewalt wurde in der Presse schizophrenerweise sowohl abgetan als auch gleichzeitig gefördert.

In einigen Städten tauchten mysteriöse Paletten voller Ziegelsteine an Straßenecken in der geplanten Marschroute auf:

