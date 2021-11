Globale Organisation versucht, die freie Meinungsäußerung weltweit zu beenden

Mercola.com

Das International Grand Committee on Disinformation (IGCD) besteht aus „einer internationalen Gruppe von Gesetzgebern, Politikberatern und anderen Experten“, die zusammenarbeiten, „um internationale Allianzen zu schmieden, die gemeinsame, wirksame Strategien im Kampf gegen Online-Desinformation entwickeln“.

Zu den Gründern der IGCD gehören vier Mitglieder des britischen und kanadischen Parlaments, darunter der britische Abgeordnete Damian Collins, der auch im Vorstand des Centers for Countering Digital Hate (CCDH) sitzt. Das CCDH fabriziert Berichte, die dann benutzt werden, um Menschen ihr Recht auf freie Meinungsäußerung zu nehmen.

Die Logistik für die IGCD wird von der Reset-Initiative bereitgestellt (ein nicht ganz so subtiler Hinweis darauf, dass Zensur eine Voraussetzung für den Großen Reset ist), die zur Omidyar-Gruppe gehört, einer Philanthropie-Gruppe

Omidyar finanziert Whistleblower Aid, den Rechtsbeistand der gefälschten Facebook-„Whistleblowerin“ Frances Haugen, die vor amerikanischen, französischen, britischen und EU-Gesetzgebern ausgesagt und zu mehr Zensur aufgerufen hat

Der CCDH-Vorsitzende Simon Clark hat auch Verbindungen zu Arabella Advisors, der mächtigsten Schwarzgeld-Lobbygruppe in den USA.

Wenn Sie vermuten, dass die Zensur auf globaler Ebene koordiniert wird, haben Sie recht. Das International Grand Committee on Disinformation (IGCD) besteht aus „einer internationalen Gruppe von Gesetzgebern, Politikberatern und anderen Experten“, die zusammenarbeiten, „um internationale Allianzen zu schmieden, die gemeinsame, wirksame Strategien im Kampf gegen Online-Desinformation einbringen.“ Was kann da schon schiefgehen?

Die Idee zur IGCD stammt von vier Abgeordneten des britischen und kanadischen Parlaments: Damian Collins und Ian Lucas aus dem Vereinigten Königreich sowie Bob Zimmer und Nathaniel Erskine-Smith aus Kanada. Die erste Sitzung der IGCD fand Ende November 2018 statt, sie arbeiten also schon seit einiger Zeit im Hintergrund.

Seitdem haben sie Treffen in Kanada und dem Vereinigten Königreich abgehalten und Seminare in den USA veranstaltet, an denen geistliche Führer, Journalisten, Führungskräfte aus dem Technologiebereich, „Fachexperten“ und Parlamentarier aus 21 Ländern teilgenommen haben (Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, Kanada, Costa Rica, Ecuador, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Deutschland, Irland, Lettland, Mexiko, Marokko, Singapur, St. Lucia, Schweden, Großbritannien und die USA).

Nach Angaben der IGCD fungiert die Organisation als „Forum für den Informationsaustausch, die Zusammenarbeit und die Harmonisierung von Strategien, um … gemeinsame Ziele zwischen demokratischen Staaten zu erreichen“. Ganz abgesehen von der Tatsache, dass Demokratie ohne Redefreiheit nicht existieren kann“.

Die Logistik für die Gruppe wird von einer Initiative namens „Reset“ bereitgestellt, was wie eine nicht ganz so subtile Erinnerung daran wirkt, dass Zensur eine Voraussetzung für den Großen Reset ist. Sie wissen, dass die Menschen den Plan für den Großen Reset niemals mittragen würden, wenn sie frei über die Auswirkungen diskutieren dürften.

Gesetzentwurf zur Online-Sicherheit soll Gegenargumente ausschalten

Die IGCD trägt dazu bei, Licht in die Technokratie-Tarnorganisation Centers for Countering Digital Hate (CCDH) zu bringen, denn eines der Vorstandsmitglieder des CCDH, Damian Collins, MP, ist auch einer der Gründer der IGCD. Beide Gruppen wurden im Jahr 2018 gegründet und haben eindeutig dieselben Ziele und Pläne.

Eines dieser Ziele ist die Abschaffung der freien Meinungsäußerung im Internet, was mit dem vorgeschlagenen „Online Safety Bill“ des Vereinigten Königreichs erreicht werden soll. Es überrascht nicht, dass Collins dem Ausschuss für das Online-Sicherheitsgesetz angehört, der den Auftrag hat, das Gesetz Zeile für Zeile zu prüfen, um sicherzustellen, dass es für den Zweck geeignet ist.

In einem Blogeintrag vom 11. August 2021 bat Collins die Öffentlichkeit um Hilfe beim Aufspüren von Gegenberichten, indem er Screenshots des anstößigen Materials anfertigte und diese per E-Mail an ihn schickte. „Wenn schädliche Inhalte nicht gemeldet werden, egal ob es sich um schreckliche Bilder von Selbstverletzungen, gewalttätige oder extremistische Inhalte oder Anti-Impf-Verschwörungstheorien handelt, können sie den Aufsichtsbehörden und Regierungen sonst unbekannt sein“, sagte er.

Es ist nicht zu übersehen, dass Collins „Anti-Impfstoff“-Inhalte mit gewalttätigen und extremistischen Inhalten in einen Topf wirft, die zensiert werden müssen, und in Wirklichkeit ist das wahrscheinlich eine der wichtigsten Kategorien von Informationen, die mit diesem Gesetzentwurf kontrolliert werden sollen.

Wie iNews berichtet. Der Premierminister [Boris Johnson] hat wiederholt betont, dass die in der Gesetzgebung enthaltenen Befugnisse dazu beitragen würden, gegen … Anti-Impf-Desinformation vorzugehen.

Gesetzentwurf zur Online-Sicherheit ist katastrophal für die freie Meinungsäußerung

Auch wenn manche es für eine gute Idee halten, die Menschen mit „korrekten“ Informationen über Impfstoffe zu füttern, muss man sich darüber im Klaren sein, dass Impfstoffe zwar das Thema von heute sind, dass aber schon morgen ein anderes Thema, das einem am Herzen liegt, für die öffentliche Diskussion tabu sein könnte. Wer also Zensur jeglicher Art unterstützt, begibt sich auf einen schmalen Grat, auf dem er sich unweigerlich wiederfindet, wenn er es am wenigsten erwartet.

Wie BBC News berichtet, warnt die Kampagne „Legal to Say. Legal to Type“ warnt davor, dass die großen Technologieunternehmen eine außerordentliche Machtposition einnehmen werden, wenn das Gesetz zur Online-Sicherheit in Kraft tritt:

Die Gruppe unterstützt zwar das Ziel des Gesetzentwurfs, dafür zu sorgen, dass Online-Plattformen Bilder von sexuellem Missbrauch von Kindern, terroristisches Material und Inhalte, die zu Rassenhass und Gewalt aufrufen, entfernen, befürchtet aber, dass andere Bestimmungen die Meinungsfreiheit beeinträchtigen werden … Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Ofcom [das britische Amt für Kommunikation] die Befugnis erhält, den Zugang zu Websites zu sperren und Unternehmen, die ihre Nutzer nicht vor schädlichen Inhalten schützen, mit Geldstrafen von bis zu 18 Millionen Pfund oder 10 % des weltweiten Jahresumsatzes zu belegen, je nachdem, welcher Betrag höher ist.

Aktivisten behaupten, dass dies den Tech-Firmen einen Anreiz gibt, „übermäßig zu zensieren“ und „die Überwachung des Internets effektiv von der Polizei, den Gerichten und dem Parlament ins Silicon Valley auszulagern“ … Der Abgeordnete David Davis bezeichnete den Gesetzentwurf als eine „Zensur-Charta“. Er fügte hinzu: „Lobbygruppen werden in der Lage sein, soziale Netzwerke dazu zu drängen, Inhalte zu löschen, die sie als politisch nicht korrekt ansehen, auch wenn diese Inhalte legal sind

US-Demokraten greifen die freie Meinungsäußerung an

In den USA wurde der Health Misinformation Act von Senatorin Amy Klobuchar, D-Minnesota, und Senator Ben Ray Luján, D-NM, eingebracht, der den Schutz von Abschnitt 230 des Communications Decency Act in Fällen aufhebt, in denen soziale Mediennetzwerke „Anti-Impfstoff-Verschwörungen“ fördern, und sie für solche Inhalte haftbar macht. In einem Artikel vom 22. Juli 2021 berichtete Tech Crunch:

Der Gesetzesentwurf würde speziell den Wortlaut von Abschnitt 230 dahingehend ändern, dass der Haftungsschutz im Falle von „Gesundheitsfehlinformationen, die durch den interaktiven Computerdienst erstellt oder entwickelt werden“ aufgehoben wird, wenn diese Fehlinformationen durch einen Algorithmus verstärkt werden. Die vorgeschlagene Ausnahmeregelung würde nur bei einer erklärten nationalen Gesundheitskrise, wie dem Aufkommen von COVID-19, in Kraft treten und nicht in normalen Zeiten gelten. Der Gesetzentwurf würde den Sekretär des Ministeriums für Gesundheit und Humandienste (HHS) damit beauftragen, Gesundheitsfehlinformationen zu definieren.

Wie das britische Gesetz zur Online-Sicherheit ist auch der Health Misinformation Act ein offenes Tor für Missbräuche. Ironischerweise stützt sich das Gesetz tatsächlich auf Fehlinformationen, um seine Argumente zu untermauern. Es bezieht sich insbesondere auf den „Desinformations-Dutzend“-Bericht des CCDH, in dem fälschlicherweise behauptet wird, dass ein Dutzend Personen, darunter auch ich, für einen Großteil der „Anti-Impf-Fehlinformationen“ verantwortlich sind, die auf Social-Media-Plattformen verbreitet werden.

Das ‚Desinformations-Dutzend‘ hat eine vernachlässigbare Reichweite

In einer Erklärung vom 18. August 2021, erklärte Monika Bickert, Vizepräsidentin für Inhaltspolitik bei Facebook, dass es keine Beweise für die Behauptungen der CCDH gibt und dass die Personen, die von der CCDH als Verantwortliche für die überwiegende Mehrheit der Fehlinformationen über Impfstoffe in den sozialen Medien genannt wurden, in Wirklichkeit nur für einen winzigen Bruchteil – 0,05 % – aller Impfstoffinhalte auf Facebook verantwortlich sind. Hier ist ein Auszug aus Bickerts Erklärung:

In den letzten Wochen gab es eine Debatte darüber, ob das globale Problem der COVID-19-Impfstoff-Fehlinformationen einfach dadurch gelöst werden kann, dass man 12 Personen von Social-Media-Plattformen entfernt. Diejenigen, die diese Behauptung aufgestellt haben, behaupten, dass diese 12 Personen für 73 % der Online-Impfstoff-Fehlinformationen auf Facebook verantwortlich sind. Es gibt keine Beweise für diese Behauptung … Tatsächlich sind diese 12 Personen für nur 0,05 % aller Aufrufe von impfstoffbezogenen Inhalten auf Facebook verantwortlich. Dazu gehören alle impfbezogenen Beiträge, die sie geteilt haben, ob wahr oder falsch, sowie URLs, die mit diesen Personen in Verbindung stehen.

In dem Bericht, auf dem die fehlerhafte Darstellung beruht, wurde nur eine kleine Gruppe von 483 Inhalten über einen Zeitraum von sechs Wochen aus nur 30 Gruppen analysiert, von denen einige nur 2.500 Nutzer haben. Sie sind in keiner Weise repräsentativ für die Hunderte von Millionen von Beiträgen, die Menschen in den vergangenen Monaten auf Facebook über COVID-19-Impfstoffe geteilt haben. Außerdem gibt es keine Erklärung dafür, wie die Organisation, die hinter dem Bericht steht, die Inhalte identifiziert hat, die sie als „Impfgegner“ bezeichnet, oder wie sie die 30 Gruppen ausgewählt hat, die sie in ihre Analyse einbezogen hat. Es gibt keine Rechtfertigung für ihre Behauptung, dass ihre Daten eine ‚repräsentative Stichprobe‘ der über unsere Apps geteilten Inhalte darstellen.

Es ist ganz klar, dass die CCDH existiert, um „Beweise“ zu fabrizieren, die dann verwendet werden, um die Opposition zu zerstören, um die Informationen zu kontrollieren. Als solche ist sie nichts weiter als eine Tarnorganisation für die viel größere, globale IGCD, deren Ziel es ist, die freie Meinungsäußerung auf der ganzen Welt zu unterbinden.

Ein „Whistleblower“, der keiner ist

Einer der schmutzigen Tricks, mit denen die freie Meinungsäußerung unterbunden werden soll, besteht darin, gefälschte Whistleblower einzusetzen. Frances Haugen, die ehemalige Facebook-Mitarbeiterin, die zur „Whistleblowerin“ wurde und am 5. Oktober 2021 vor dem Kongress aussagte und ihren ehemaligen Arbeitgeber der Unterstützung von Übeltätern beschuldigte, ist keine echte Whistleblowerin.

Sie wird rechtlich von einer Firma namens Whistleblower Aid vertreten, die von einem Anwalt für nationale Sicherheit, Mark Zaid, gegründet wurde, der dafür bekannt ist, seine Mandanten zu verraten und sich auf die Seite der Staatsanwälte zu stellen.

Whistleblower Aid wird von dem Tech-Milliardär und eBay-Gründer Pierre Omidyar finanziert, und die Reset-Initiative, die die Logistik für die IGCD bereitstellt, ist Teil der Omidyar-Gruppe von Philanthropien. Das sagt Ihnen alles, was Sie über den beabsichtigten Zweck hinter Haugens Aussage wissen müssen. Wie The Gray Zone berichtet:

Haugen betonte in ihrer Aussage, dass sie Facebook nicht „zerschlagen“ wolle; sie wolle lediglich eine verstärkte „Inhaltsmoderation“, um „Extremismus“ und „(Falsch-)Informationen“ auszumerzen … Haugen scheint kaum mehr als ein Werkzeug in einem weitreichenden Plan zu sein, um die Kontrolle des nationalen US-Sicherheitsstaates über eine der beliebtesten Social-Media-Plattformen der Welt zu erhöhen.

In kürzester Zeit schaffte Haugen, was für andere Whistleblower unmöglich war. Sie verschaffte sich Audienzen bei Gesetzgebern in Frankreich, Großbritannien und der Europäischen Union, um die Notwendigkeit einer stärkeren Zensur zu diskutieren.

Dunkles Geld

Im vergangenen Jahr wurde der fabrizierte „Desinformation Dozen“-Bericht des CCDH wiederholt als Grundlage für Forderungen verwendet, amerikanischen Bürgern ihre Rechte auf freie Meinungsäußerung nach dem ersten Verfassungszusatz zu entziehen. Er wurde von Generalstaatsanwälten und gewählten Politikern verwendet und in allen Big-Tech-Anhörungen zitiert.

Die CCDH ist nicht nur direkt mit der globalen IGCD verbunden (zur Erinnerung: Collins sitzt sowohl im Vorstand der IGCD als auch der CCDH), sondern über den CCDH-Vorsitzenden Simon Clark auch mit Arabella Advisors – der mächtigsten „Dark Money“-Lobbygruppe in den USA.17 („Dark Money“ ist ein Begriff, der bedeutet, dass die Identität derjenigen, die die Organisation finanzieren, geheim gehalten wird).

Clark ist ein Senior Fellow des Center for American Progress, wo er sich auf „rechten Inlandsterrorismus“ spezialisiert hat (sollen wir glauben, dass es so etwas wie Linksterrorismus nicht gibt?), der von einem liberalen Schweizer Milliardär namens Hansjörg Wyss finanziert wird.

Wyss finanziert auch Arabella Advisors, die eine große Anzahl von zeitlich begrenzten Tarngruppen betreibt, die je nach Bedarf für eine bestimmte Kampagne auftauchen und wieder verschwinden. Der Reporter Hayden Ludwig hat die innere Arbeitsweise von Arabella Advisors und den Einfluss des „dunklen Geldes“, das durch sie fließt, beschrieben:

Arabellas Non-Profit-Organisationen fungieren als die wichtigsten Durchlauffinanzierer der Linken für professionelle Aktivisten. Große Stiftungen – darunter die Gates-, Buffett- und Ford-Stiftungen – haben Milliarden von Dollar durch dieses Netzwerk gewaschen und ihre Identität von den Geldern gewaschen, mit denen radikale politische Maßnahmen in Amerika gefördert werden. Aber der eigentliche Gewinn dieser gemeinnützigen Organisationen stammt aus der riesigen Anzahl von „Pop-up-Gruppen“, die sie betreiben – so genannt, weil sie fast nur aus aalglatten Websites bestehen, die an einem Tag auftauchen und am nächsten wieder verschwinden, normalerweise, wenn die Kampagne vorbei ist.

Wir haben über 350 solcher Frontgruppen gezählt, die sich für alles Mögliche einsetzen, von der staatlichen Finanzierung der Abtreibung über die Überarbeitung von Obamacare bis hin zur Besetzung des Obersten Gerichtshofs. Arabella ist so düster, wie „dunkles Geld“ nur sein kann. Sie ist auch das Paradebeispiel für die liberale Heuchelei in Bezug auf anonyme politische Ausgaben und operiert fast völlig im Verborgenen … Je mehr von diesem riesigen Netz von Gruppen – das seit seiner Gründung fast 2,5 Milliarden Dollar in die Kassen gespült hat – ins Blickfeld gerät, desto klarer wird eines: Wenn sich ein Spender mit besonderen Interessen an Arabella wendet, erwartet er eine politische Gegenleistung.

Mehr über Arabella Advisors und seinen versteckten Einfluss auf die US-Politik durch Pop-up-Tarngruppen erfahren Sie in der Serie „Arabellas langer Krieg gegen Trumps Innenministerium“ des Capital Research Center.

Ein offener Krieg gegen die Öffentlichkeit

Wir befinden uns jetzt in einer Situation, in der berechtigte Fragen zu Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit mit Handlungen des Inlandsterrorismus gleichgesetzt werden. Es ist unglaublich, aber so ist es nun einmal.

In den letzten zwei Jahren wurde die Rhetorik gegenüber denjenigen, die die Vernunft des Einsatzes unwissenschaftlicher Pandemiebekämpfungsmaßnahmen wie Gesichtsmasken und Abriegelungen in Frage stellen oder Daten weitergeben, die zeigen, dass COVID-19-Gentherapien eine wirklich schlechte Gesundheitspolitik sind, immer heftiger.

Dr. Peter Hotez hat öffentlich zu Cyberwarfare-Angriffen auf amerikanische Bürger aufgerufen, die nicht mit den offiziellen COVID-Narrativen übereinstimmen, und diese abscheuliche Rhetorik wurde ausgerechnet in der angesehenen Wissenschaftszeitschrift Nature veröffentlicht. Sein Artikel hätte bei der CCDH die Alarmglocken läuten lassen müssen, wenn es der CCDH tatsächlich darum ginge, uns vor Online-Hass zu schützen.

Aber der CCDH geht es nicht darum, die Öffentlichkeit vor Hass zu schützen. In klassischer Orwell’scher Doppeldeutigkeit ist sie sogar dazu da, ihn zu fördern und zu schaffen. Übrigens hat die Zeitschrift Nature auch einen Artikel des CCDH-Gründers Imran Ahmed veröffentlicht, in dem er die Notwendigkeit erörtert, die „Anti-Impf-Industrie“ zu zerstören. Wie er, der über keinerlei medizinische Qualifikationen verfügt, es geschafft hat, die Veröffentlichungsanforderungen zu erfüllen, ist ein Rätsel und zeigt nur, dass wir nicht einmal einigen unserer angesehensten medizinischen Fachzeitschriften vertrauen können.

Letzten Endes können Lügen der Wahrheit nicht standhalten, und genau deshalb machen die CCDH und die IGCD Überstunden, um die Gesetze in der gesamten demokratischen Welt zu „harmonisieren“, um jede Art von Gegenargumenten zu zensieren.

In seinem Artikel hat Ahmed glatt gelogen und behauptet, er habe „an einem privaten, dreitägigen Treffen der prominentesten Impfskeptiker der Welt teilgenommen und es aufgezeichnet“. Das fragliche Treffen war alles andere als „privat“, sondern eine öffentliche Online-Konferenz, die für jedermann auf der ganzen Welt zugänglich war, wobei der Zugang zu den aufgezeichneten Vorträgen Teil der Anmeldegebühr war.

Die Tatsache, dass Ahmed in einem so leicht nachprüfbaren Punkt gelogen hat, sagt alles aus, was man über die CCDH wissen muss – und damit auch über die IGCD, mit der sie offensichtlich zusammenarbeitet. Letzten Endes können Lügen der Wahrheit nicht standhalten, und genau deshalb machen die CCDH und die IGCD Überstunden, um die Gesetze in der gesamten demokratischen Welt zu „harmonisieren“, um jede Art von Gegenargumenten zu zensieren.

Wie ich bereits sagte, geht es im Moment in erster Linie darum, Fragen und unbequeme Wahrheiten über die COVID-Schüsse zum Schweigen zu bringen, aber in Zukunft werden diese Gesetze es ihnen ermöglichen, Diskussionen über jedes Thema zum Schweigen zu bringen, das die undemokratische Herrschaft der Globalisten bedroht.

Um ein solches Schicksal zu vermeiden, müssen wir unermüdlich nach der Wahrheit suchen und sie verbreiten, und wir müssen von unseren gewählten Vertretern unermüdlich verlangen, dass sie sich für die Redefreiheit und andere verfassungsmäßige Rechte einsetzen.

Quelle: