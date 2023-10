Ein Drittel der Demokraten glaubt, dass die Amerikaner zu viele Freiheiten haben

Martin Armstrong

RealClear Opinion Research hat in einer Studie untersucht, ob Zensur in Amerika ein parteipolitisches Thema ist. Das Ergebnis ist erstaunlich: Ein Teil der Bevölkerung bettelt darum, dass die Regierung die Macht übernimmt und unsere Scheindemokratie durch etwas ersetzt, das eher dem Kommunismus oder Faschismus ähnelt. Fast ein Drittel (34%) der Wähler der Demokraten sind überzeugt, dass die Amerikaner „zu viel Freiheit“ haben.

Richtig – das Land der Freien ist für manche zu frei. Etwa die Hälfte (46%) der Republikaner ist überzeugt, dass die Amerikaner zu wenig Freiheit haben, und 22% der Demokraten stimmen dieser Aussage zu. Die Auswirkungen von COVID haben die Landschaft dessen verändert, was die Menschen für akzeptabel halten, und die Infragestellung des Narrativs – sei es die Wissenschaft oder neue soziale Normen – ist für einige inakzeptabel. Unabhängige Wähler (61%) und Republikaner (74%) sind überzeugt, dass die Meinungsfreiheit unter allen Umständen durch den Ersten Verfassungszusatz geschützt werden sollte. Die Demokraten sind jedoch in Bezug auf den 1A gespalten: 47% sind überzeugt, dass es eine gewisse Zensur geben sollte.

Drei Viertel der Demokraten wollen, dass hasserfüllte Äußerungen zensiert werden, aber wir haben gesehen, dass die Regierung alles als „hasserfüllt“ betrachtet, was sich gegen den Status quo richtet. Demonstranten können etwa Städte niederbrennen und schreien, dass Weiße Sklavenhändler sind, die sterben sollten, und das ist für die MSM völlig in Ordnung. Wenn man aber fragt, warum Schulen Kinder mit sexuellen Botschaften und Drag-Shows indoktrinieren, gilt man als hasserfüllt und intolerant. Warum sollten die Regierung und die MSM entscheiden, was richtig ist?

Die Gegenkultur waren früher die linken Hippies, die gegen den Vietnamkrieg waren. Sie trauten weder der Regierung noch den Behörden und galten als Extremisten. Heute sind die Extremisten die Rechten, die gegen den Krieg sind und die Regierung infrage stellen. Wenn die Gründerväter nur wüssten, wie heutige Politiker die Verfassung verbiegen, um sie ihrer Rhetorik anzupassen.