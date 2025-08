Ein Erinnerungsschlund für Rothschild in Rio

Von Niall McCrae

Es war vielleicht das bedeutendste Ereignis in seinem Leben. Dennoch fehlt die Rede, mit der die weltweite Kampagne gegen Kohlendioxid gestartet wurde, angeblich um den Planeten vor der globalen Erwärmung zu retten, in den Memoiren des Redners. Und sein eloquenter Aufruf zum Handeln auf dem Erdgipfel in Rio de Janeiro im Jahr 1992 scheint von YouTube verboten und von Google „ausgelöscht” worden zu sein.

Was gibt es zu verbergen?

Edmund de Rothschild, der 2009 verstorben ist, ist in seiner Familie eine Ausnahmeerscheinung, da er eine Autobiografie veröffentlicht hat (A Gilt-Edged Life, 1998). Er wurde 1916 geboren und fischte als kleiner Junge in den Teichen von Gunnersbury, dem Herrenhaus in Middlesex. Zu dieser Zeit hatte sich die Umgebung von Weizenfeldern zu einem Wohnviertel gewandelt, und als Edmunds Großvater Leo 1917 starb und das Anwesen an seinen Vater Lionel überging, erklärte sich dieser bereit, das Haus und das Grundstück an die Stadträte von Acton und Ealing zu verkaufen. Im Jahr 1926 wurde es als öffentlicher Park mit Museum wiedereröffnet, nachdem die Rothschilds neue Villen in Buckinghamshire gebaut hatten.

Das Problem mit Memoiren ist, dass sie vom Autor selektiv geschrieben sind und peinliche Vorfälle, Streitigkeiten und außereheliche Affären weggelassen werden. Die Oligarchie, insbesondere ein globalistischer Bankier wie Edmund de Rothschild, hat mehr zu verbergen. In seinem Buch präsentiert er sich als hochkultivierter Mann mit einer Leidenschaft für Gartenbau.

Als Edmund de Rothschild 1975 aus der NM Rothschild Bank ausschied, nahm er an einer Konferenz der World Wilderness Leadership (in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen) in Colorado teil. „Ich habe mich auch für weiterreichende Umweltprobleme interessiert, insbesondere für die Bekämpfung der Umweltverschmutzung“, schrieb er.

Ansonsten findet sein Engagement in der Klimakrise in dem Buch keine Erwähnung. Ist das nicht seltsam für einen Umweltschützer?

Das letzte Kapitel („Home Stretch”) suggeriert, dass sich ein angesehener Gentleman in sein Haus und seinen Garten zurückzieht und gelegentlich Gedenkfeiern besucht. Tatsächlich hatte er in seinen Siebzigern und Achtzigern den größten Einfluss.

Auf dem vierten Weltwildniskongress 1987 behauptete er, dass Kohlendioxid die Ursache der globalen Erwärmung sei und dass massive Mittel erforderlich seien, um die Auswirkungen zu mildern. Aus diesem Grund schlug er die Weltnaturschutzbank vor. Das Geld würde vom Internationalen Währungsfonds unter der Garantie westlicher Regierungen an die ärmsten Länder verliehen werden. Die Bank würde als Sicherheit Wildnisgebiete mit Bodenschätzen ausweisen.

De Rothschild gelang es, dieses riesige Finanz- und Territorialprojekt durch seine Bekanntschaft mit Maurice Strong, einer Gründungsfigur des Klimakatastrophismus, auf der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung (Erdgipfel) als Politik der Vereinten Nationen durchzusetzen. Seine Rede wurde später von George Hunt veröffentlicht, einem Umweltunternehmer, der entsetzt war, dass der Gipfel von globalen Bankmilliardären dominiert wurde.

Strong stellte Edmund de Rothschild in Rio de Janeiro vor:

„Es gibt niemanden, der uns besser in diesem Dialog zwischen den Kräften des Wachstums und der Entwicklung auf der einen Seite und denen des Naturschutzes und der Ökologie auf der anderen Seite führen könnte als Edmund de Rothschild. Ich kenne Herrn de Rothschild seit vielen Jahren. Ich kenne ihn als einen der großen Finanz- und Industrieführer unseres Planeten. Einer der innovativsten! Er war immer ein Vorreiter. Er war immer bereit, die größeren Zusammenhänge und die größeren Projekte der wirtschaftlichen Entwicklung zu sehen … Es gibt also niemanden, der besser geeignet wäre. Er verkörpert in seinem eigenen Leben diese positive Synthese zwischen Umwelt und Naturschutz auf der einen Seite und Wirtschaft auf der anderen Seite. Und ich freue mich sehr, Ihnen Edmund de Rothschild vorstellen zu dürfen.“

Die Rede, die darauf folgte, erscheint heute jedem, der sich der menschenfeindlichen Motive der Klimaalarmisten bewusst ist, unauffällig. Es gab lächerliche Ideen, wie die Verwendung von Kohlendioxid für Trockeneis, um den Nord- und Südpol gefroren zu halten. Noch wichtiger war, dass de Rothschild den versammelten Staats- und Regierungschefs sagte, dass sie für immer verflucht sein würden, wenn sie nicht handelten – und das bedeutete, die für seine Naturschutzbank erforderliche Charta zu genehmigen.

Die unverhohlene Landnahme wurde von den versammelten Präsidenten und Premierministern nicht hinterfragt. Von da an wurden demokratische Regierungen durch internationale Verträge ersetzt.

De Rothschild versprach einen zweiten Marshall-Plan zur Entschuldung der Dritten Welt. Seine Bank konkurriert mit China und Saudi-Arabien um den Kauf riesiger landwirtschaftlicher Flächen in Entwicklungsländern. Jetzt reorganisieren die Globalisten die Landwirtschaft in großem Stil, untergraben die Existenzgrundlage der Menschen und tragen zur Massenmigration in den Westen bei.

Die neue Weltordnung, die seit Jahrzehnten von den großen Bankendynastien und namenlosen anderen geplant wurde, konnte nur durch die Zerschlagung der bestehenden Kultur und Wirtschaft geschaffen werden. Die Familie Rothschild war als Finanzier dieses vorbestimmten Umbruchs maßgeblich beteiligt.

1994 nahm Edmund de Rothschild an der Feier zum „250. Geburtstag meines Ur-Ur-Urgroßvaters Mayer Amschel Rothschild, dem Frankfurter Bankier und Vater von NM Rothschild und seinen vier Brüdern” teil. Die Frankfurter Stadtverwaltung beschloss, die Rothschilds anlässlich dieses Jubiläums zu ehren, woraufhin sich fast hundert Mitglieder der Familie dort versammelten.

Interessanterweise war Frankfurt nicht nur die Geburtsstätte des globalen Bankwesens, sondern auch des radikalen Social Engineering. Der Begriff „Kulturmarxismus“ (der den Wandel der Frankfurter Schule von Karl Marx‘ Betonung der wirtschaftlichen Revolution hin zu einem schrittweisen Angriff auf die Kultur bezeichnet) ist in der zeitgenössischen und historischen Diskussion ebenso tabu wie die Rothschilds.

Betrachten wir das Buch „Who Rules the World?“ (2016) des berühmten neomarxistischen Professors Noam Chomsky. Auf dem Cover als „der größte öffentliche Intellektuelle der Welt“ (Guardian) angepriesen und von Owen Jones als „Gigant“ bezeichnet, gilt Chomsky als Autorität in Fragen der Frage, wie die Welt wirklich regiert wird und von wem. Ein flüchtiger Blick auf das Inhaltsverzeichnis zeigt jedoch einige blinde Flecken.

Wie viele Einträge würde ein solches Buch Ihrer Meinung nach zu folgenden Begriffen enthalten?

Die Rockefellers

Klaus Schwab und das Weltwirtschaftsforum

BlackRock, Vanguard, State Street

Die Rothschilds

Bill Gates

George Soros

Die Antwort lautet: null!

Der einzige Finanzier, den ich in meinem Index gefunden habe, war Goldman Sachs, aber das war nur eine Randnotiz, die im Text versteckt war. Wer hält also laut Chomsky die Zügel der Macht in der Hand?

Er zeigt zu Recht mit dem Finger auf den gierigen Unternehmenskapitalismus und die US-Regierung für Missbräuche im In- und Ausland und wettert gleichzeitig gegen rechtsextreme Populisten. Aber er versäumt es, die Klimakrise als Betrug zu sehen, bei dem Vermögen in großem Stil von der unteren und mittleren Klasse an die räuberische Elite umverteilt wird.

Geld regiert die Welt, und das Vermächtnis von Edmund de Rothschild ist die Monetarisierung und Rationierung aller Ressourcen, von Treibstoff bis Wasser. Warum sollte Chomsky die Rothschilds und Rockefellers übersehen? Vielleicht war es eine Entscheidung des Verlags. Beachten Sie jedoch, dass Chomsky die Inhaftierung aller Personen forderte, die sich weigern, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen.

Der Grund für die Zensur durch YouTube, Edmund de Rothschilds zweifelhafte Bescheidenheit und Chomskys Blindheit gegenüber dem Offensichtlichen ist, dass die Mächtigen nicht wollen, dass wir zu viel wissen.

Daher werden nicht nur abweichende Meinungen und Wahrheiten unterdrückt, sondern auch die Äußerungen mächtiger Personen, wenn sie die menschenfeindlichen Motive der Klimaalarmisten offenbaren.