Ein führender Kardiologe sagt aus: Covid-Spritzen sind für den Menschen nicht sicher

Einer der weltweit führenden Kardiologen, Dr. Peter McCullough, hat die Öffentlichkeit und Regierungsbeamte unmissverständlich davor gewarnt, dass Covid-Spritzen gefährlich und „nicht sicher für den menschlichen Gebrauch“ sind.

Dr. McCullough sprach vor dem Europäischen Parlament während einer Anhörung, die von fünf Mitgliedern des Europäischen Parlaments (MEPs) organisiert wurde.

Bei der Anhörung ging es um die Besorgnis über die Machtübernahme durch die globalistische Weltgesundheitsorganisation (WHO).

McCullough wies auf die enorme Schadenswelle hin, die durch die Covid mRNA-Injektionen verursacht wurde.

Der renommierte Herzspezialist erklärte den Vertretern der Europäischen Union, dass die Behauptung, Covid sei für die Häufung von Herzstillständen, Schlaganfällen und plötzlichen Todesfällen verantwortlich, falsch sei.

Er sagte den Gesetzgebern, dass die Zunahme von Gesundheitsproblemen und die damit verbundenen Todesfälle wahr seien.

McCullough sagte jedoch vor der Anhörung, dass die mRNA-Injektionen von Covid die Ursache für den sprunghaften Anstieg der Krankheits- und Sterberaten seien und nicht das Virus.

„Der Weg in die Zukunft ist klar: Niemand darf geimpft werden – niemand“, sagte McCullough.

„Die COVID-19-Impfstoffe und alle ihre Abkömmlinge sowie künftige Auffrischungsimpfungen sind für den menschlichen Gebrauch nicht sicher.“

„Die WHO steht hinter diesen Impfstoffen“, fügte er hinzu.

„Ich bin der Meinung, dass die Europäische Union, die Vereinigten Staaten und alle wichtigen Interessengruppen sich vollständig aus der WHO zurückziehen sollten“.

„Zu Beginn der Pandemie führte die WHO eine Untersuchung über die Ursprünge von SARS cov2 durch, als die Vertuschung begann“, erklärte McCullough den Abgeordneten.

„Wir wussten damals … dass Anthony Fauci, Francis Collins, Jeremy Farrar, der beim Wellcome Trust war [und] jetzt Chefwissenschaftler bei der WHO ist, Kristian Andersen bei Scripps [Research], Eddie Holmes in Sydney, Peter Daszak bei der EcoHealth Alliance – sie alle haben sich im Januar 2020 verschworen, um zu vertuschen, was sie wussten.

„Das Virus wurde in einer amerikanisch-chinesischen Zusammenarbeit in einem Labor in Wuhan, China, entwickelt.

„Und dass sie die Welt mit 12 aufeinander folgenden betrügerischen Veröffentlichungen in der von Experten begutachteten Literatur getäuscht haben.

„Die Impfstoffe haben die Völker der Welt verwüstet.

„Zwei Drittel der Weltbevölkerung wurde geimpft … [der Boten-RNA-Impfstoff] ist der Code für das potenziell tödliche Spike-Protein des Virus.

„Es war die schlechteste Idee aller Zeiten, den genetischen Code per Injektion einzubauen und die unkontrollierte Produktion eines potenziell tödlichen Proteins im menschlichen Körper über einen unkontrollierten Zeitraum zuzulassen.

„Alles, was wir seit der Markteinführung über den Impfstoff erfahren haben, ist erschreckend.

„In 3.400 Manuskripten, die von Experten begutachtet wurden, wurde nachgewiesen, dass das Spike-Protein vier große Krankheitsbereiche verursacht.

„Eine davon ist die kardiovaskuläre Erkrankung, die Entzündung des Herzens oder Myokarditis …

„Der kardiovaskuläre Bereich der durch den Impfstoff verursachten Schäden im menschlichen Körper ist viel größer als alles, was wir bisher bei Cholesterin, Bluthochdruck oder Diabetes gesehen haben …

„Wir haben Herzstillstände zwei Jahre nach diesen Impfungen beobachtet.

„Der zweite große Bereich sind neurologische Erkrankungen“, sagt er.

„Schlaganfälle, sowohl ischämische als auch hämorrhagische, Guillain-Barre-Syndrom, aufsteigende Lähmungen, die zum Tod führen können [und] bei Impfstoffen mit Boten-RNA zum Tod geführt haben, Neuropathie der kleinen Fasern, Taubheit und Kribbeln, Ohrensausen [und] Kopfschmerzen.

„Diese sind häufig“, erklärt er.

„Der dritte große Bereich sind Blutgerinnsel – Blutgerinnsel, wie wir sie noch nie gesehen haben.

„Das Spike-Protein ist das thrombogenste Protein, das wir je in der Humanmedizin gesehen haben … das Spike-Protein verursacht Blutgerinnsel.

„Der vierte und letzte Bereich [sind] immunologische Anomalien.

„Impfstoff-induzierte thrombotische Thrombozytopenie [VITT] und entzündliche Erkrankungen des Muskelsystems sind frühe akute Syndrome.

„73,9 Prozent der Todesfälle nach Impfung sind auf den Impfstoff zurückzuführen … bei Verdacht auf Myokarditis … ist dies in 100 Prozent der Fälle auf den Impfstoff zurückzuführen.

„Nicht die Atemwegserkrankung Covid – der Impfstoff“, betonte er.

„Das erste falsche Narrativ war: Das Virus ist unbesiegbar, wir müssen uns abschotten und ängstlich sein.

„Das zweite falsche Narrativ ist: Lasst euch impfen, es ist sicher und wirksam.

Das dritte falsche Narrativ ist: ‚Es ist nicht der Impfstoff, der diese Probleme verursacht, es ist Covid, das Covid, das wir 2020 gesehen haben, das all diese Probleme im Jahr 2023 verursachen wird.

„Fallen Sie nicht auf die falsche Erzählung herein … Impfstoffe verursachen diese riesige Krankheitswelle“.

Dr. McCullough erklärte, dass etwa 30 Prozent der Menschen, die eine Impfung erhalten haben, keinerlei Nebenwirkungen haben, nicht einmal einen schmerzenden Arm.

Knapp 70 Prozent scheinen „einige mäßige Nebenwirkungen zu haben, einige Probleme, aber keine wirklich ernsten Ereignisse“.

Und dann etwa 4,2 % – „es geht durch die Decke, Herzmuskelentzündung, Herzstillstand, Blutgerinnsel, hämorrhagischer Schlaganfall, Behinderung, plötzlicher Tod zu Hause im Bett“.

In den Vereinigten Staaten sei die Situation ähnlich, sagte Dr. McCullough.

„In Europa sind derzeit 4,2 Prozent der Menschen in Schwierigkeiten, weil sie das Pech hatten, eine Hochrisiko-Charge zu erhalten.

„Der Weg in die Zukunft ist ganz klar, dass niemand mehr geimpft werden darf – niemand … die COVID-19 Impfstoffe und alle ihre Nachkommen und zukünftigen Auffrischungsimpfungen sind nicht sicher für den menschlichen Gebrauch …

„Ich bitte Sie inständig … die COVID-19-Impfstoffe mit aller gebotenen Dringlichkeit vom Markt zu nehmen.

„Die WHO steht hinter diesen Impfstoffen.

„Sie sind eher ein Problem als eine Hilfe …

„Und ich bin überzeugt, dass die Europäische Union, die Vereinigten Staaten und alle wichtigen Interessengruppen sich eigentlich ganz aus der WHO zurückziehen sollten“.