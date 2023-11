EU, die aggressiv ihre Bürger digitalisiert, die USA werden folgen, aber zuerst gibt es den Wirtschaftszusammenbruch und den 3. Weltkrieg

Leo Hohmann

Während unsere Aufmerksamkeit auf den Nahen Osten und den Krieg in Israel gerichtet ist, nähern sich die Globalisten mit rasender Geschwindigkeit ihrem Traum von einer wahrhaft digitalen Gesellschaft, in der alle Menschen für alles, was sie tun, markiert, verfolgt und bewertet werden.

Diese Woche wurde berichtet, dass die Vereinten Nationen, die Bill and Melinda Gates Foundation und Partner der Rockefeller Foundation eine Kampagne gestartet haben, um die Einführung digitaler Ausweise, digitaler Zahlungen und des Datenaustauschs in 50 Ländern bis 2028 zu beschleunigen, alles unter dem Dach der digitalen öffentlichen Infrastruktur (DPI) (Quelle). Sie nennen es die „50-in-5-Agenda“. Ist das nicht schön? Ich vermute, der Begriff „Great Reset“ hat sich bei den Leuten schon abgenutzt, sodass sie sich einen neuen Namen ausdenken mussten.

Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) hat Pläne angekündigt, bis 2030 weltweit „digitale IDs“ einzuführen, die für alle verpflichtend sein sollen, die an der Gesellschaft teilhaben wollen, so Reclaim the Net, eine Organisation, die sich für Meinungsfreiheit und individuelle Freiheit im Internet einsetzt.

Es scheint, dass die Europäische Union eine der aggressivsten Regierungen sein wird, die sich in Richtung Digitalisierung ihrer Bürger bewegt. Sobald dies erreicht ist, wird der nächste Schritt die digitale Währung und dann ein komplettes soziales Kreditbewertungssystem sein. China ist das Vorbild.

Das Europäische Parlament und die Mitgliedstaaten hätten sich gerade auf die Einführung der digitalen Identität geeinigt, berichtete ein niederländischer Abgeordneter am 8. November in einem Beitrag auf X. Wir berichteten hier.

Sobald die digitale Identität eingeführt ist, wird der nächste Schritt eine digitale Zentralbankwährung (CBDC) sein. Im Great Reset, auch bekannt als die Neue Weltordnung, gehen die doppelte Digitalisierung der Währung und der menschlichen Körper immer Hand in Hand.

Und genau das ist laut Roos auch in Europa geplant.

Auf X schrieb er in einem Beitrag vom 8. November, der auch ein Video enthielt:

„BREAKING: Sehr schlechte Nachrichten. Das Europäische Parlament und die Mitgliedsstaaten haben sich gerade auf die Einführung der digitalen Identität, eID, geeinigt. Unmittelbar danach sagte EU-Kommissar Breton: „Jetzt, wo wir eine digitale Identitätsbörse haben, müssen wir etwas hineinstecken…“, was auf eine Verbindung zwischen CBDC und eID hindeutet. Sie haben alle Datenschutz- und Sicherheitsexperten ignoriert. Sie ziehen das durch. Ich bin nicht optimistisch. Aber es ist noch nicht zu spät. Das Parlament muss noch darüber abstimmen. Lassen Sie Ihren Abgeordneten wissen, dass Sie gegen die digitale Identität sind und Sie wollen, dass Ihr Abgeordneter dagegen stimmt.“

Der niederländische Journalist Marc van der Vegt erklärte in einem Artikel auf X: „Die Bürger der Mitgliedsstaaten müssen darüber abstimmen, Punkt. Im niederländischen Parlament war eine große Mehrheit gegen die eID. Trotzdem hat einer unserer Minister sie in Brüssel unterschrieben.

Auch der Druck auf die USA, sich dem globalen digitalen System anzuschließen, wird zunehmen. Im April habe ich berichtet, dass im US-Senat ein Gesetzentwurf eingebracht wurde, der, wenn er verabschiedet wird, von allen Amerikanern den Besitz eines digitalen Personalausweises verlangt, um in der Gesellschaft funktionieren zu können. Meiner Meinung nach sind die US-Bürger noch nicht bereit, diesen Weg der vollständigen Digitalisierung zu gehen, obwohl wir bereits einen Teil des Weges zurückgelegt haben. An vielen US-Flughäfen gibt es bereits biometrische Gesichtsscanner, bei denen das Gesicht gescannt wird, bevor man einen internationalen Flug besteigen kann. Aber ich glaube, dass es noch einige Jahre mit einer erdrückenden Inflation und einem blutigen Dritten Weltkrieg dauern wird, bis die Amerikaner ihre Gesetzgeber um jede Maßnahme anflehen werden, die ihnen eine Rückkehr zu Frieden und wirtschaftlicher Normalität verspricht. Zu diesem Zeitpunkt wird die Digitalisierung ihre volle Wirkung entfalten, ähnlich wie die Impfung, nur noch intensiver.

Aber die Digitalisierung wird in Europa viel schneller gehen, weil es auf regionaler Ebene eine zusätzliche bürokratische Ebene gibt, mit der nationale Widerstände umgangen werden können.

Wenn wir schon Probleme haben, unsere Interessen bei unseren staatlichen und nationalen Gesetzgebern durchzusetzen, wie viel leichter wäre es dann für einen noch weiter entfernten Schreibtischtäter auf regionaler oder globaler Ebene, unsere Anliegen zu ignorieren? In Europa ist dies mit der Europäischen Union bereits der Fall.

Das Bestreben, die Menschheit zu digitalisieren und uns in gehorsame Sklaven zu verwandeln, ist letztlich Teil des Systems des satanischen Tieres, das von der UNO, der WHO und dem WEF kontrolliert wird und das, wenn es voll ausgereift ist, die Erfüllung von Offenbarung 13 sein wird. Einmal wird es eine Weltregierung geben und niemand wird mehr kaufen oder verkaufen, arbeiten, ein Bankkonto haben, medizinische Versorgung bekommen, staatliche Unterstützung erhalten (ja, das schließt die Sozialversicherung mit ein) usw., ohne sich dem System des Tieres zu unterwerfen. Dies wird eine digitale Kennzeichnung beinhalten.

Dieses Zeichen wird wahrscheinlich nicht sichtbar sein, wie viele Christen, die von der „Left Behind“-Botschaft durchdrungen sind, erwarten. Lassen Sie sich nicht täuschen. Es wird ein digitales Zeichen sein, das für das bloße Auge unsichtbar ist, aber mit der heutigen Scan-Technologie leicht erkannt werden kann, sodass das System weiß, wer zu ihm gehört und wer nicht. Diejenigen, die zu ihm gehören, werden von der künstlichen Intelligenz erkannt und erhalten Zugang zu Geschäften, Behörden, Arztpraxen usw., sowohl online als auch in Geschäften. Denen, die sie nicht erkennt, wird der Zutritt verweigert, egal ob es sich um Websites oder physische Geschäfte handelt.

Meiner Meinung nach ist es vernünftig zu glauben, dass diejenigen von uns, die sich weigern, digital markiert zu werden – und sich damit weigern, digitale Sklaven des Systems zu werden – in der Lage sein werden, für eine Weile relativ unbeschadet in einer Art netzunabhängiger Gemeinschaften zu leben, die aus dem Boden sprießen und vielleicht sogar florieren werden. Wenn immer mehr Menschen erkennen, dass es möglich ist, außerhalb des Systems glücklich und frei zu leben, werden die Mächtigen in die Offensive gehen und versuchen, sie auszuschalten.

Denken Sie daran: Satan hat sein Zeichen, aber auch der eine Schöpfergott und sein Sohn Jesus Christus haben ihre Anhänger gezeichnet. Welches Zeichen werden Sie wählen? Das satanische Zeichen wird als der sichere Weg erscheinen, und alle, die dem Herdentrieb des modernen Gruppendenkens folgen, werden es annehmen. Nur wenige werden es überhaupt infrage stellen. Dass die Globalisten die Schafe erfolgreich treiben können, haben sie bei ihrem Testlauf in den Jahren 2020 und 2021 bewiesen. Nur sehr wenige waren bereit, ihren Arbeitsplatz oder ihr soziales Ansehen zu opfern, um sich gegen die Herde zu stellen.

Wir haben in den vergangenen Monaten gesehen, dass Amerikaner, Kanadier und Europäer bereit sind, in großer Zahl auf die Straße zu gehen, um gegen das zu protestieren, was sie als Zerstörung der palästinensischen Freiheit und Selbstbestimmung empfinden. Aber wie viele dieser Wrestler waren bereit, für ihre eigenen Freiheiten zu demonstrieren, als sie während der Pandemie massenhaft an den Rand gedrängt wurden?

Das einzige Zeichen, das ich akzeptieren werde, ist das Zeichen des einzigen wahren Erlösers der Seelen, Jesus Christus. Es ist an der Zeit, mit Gott ins Reine zu kommen, ihm und nur ihm zu vertrauen, wenn es um das eigene Wohlergehen geht, und eine Haltung einzunehmen, die sich nicht mehr an das Weltsystem hält, das sich rasch in das System des Tieres aus Offenbarung 13 verwandelt. Das erfordert viel geistige, körperliche und geistliche Vorbereitung, damit wir „bis ans Ende ausharren“ können, wie es in der Heiligen Schrift heißt.