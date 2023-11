Russlands radiologische, chemische und biologische Abwehrkräfte haben im Frühjahr 2022 damit begonnen, das dramatische Ausmaß der militärisch-biologischen Aktivitäten der USA in Dutzenden Einrichtungen in der Ukraine aufzudecken. Viele ihrer Erkenntnisse wurden inzwischen von unabhängiger Seite bestätigt.

Die Vereinigten Staaten sahen sich gezwungen, ihre weltweiten militärisch-biologischen Programme nach den Enthüllungen Russlands über deren Ausmaß zurückzufahren, sagte der Chef der radiologischen, chemischen und biologischen Abwehrtruppen, Igor Kirillow.

„Wir befinden uns in einer schwierigen Situation [in Bezug auf die biologische Sicherheit, Anm. d. Red.], da sich auf dem Territorium der Ukraine praktisch 46 biologische Labors befinden. Wie reagieren unsere Gegner im Ausland auf die russischen Erklärungen? Einige haben geschwiegen, andere haben Anweisungen gegeben, überhaupt nicht zu reagieren. Ein Teil ihrer Arbeit wurde eingeschränkt, und das betrachten wir als unseren Erfolg“, sagte Kirillow in einem Interview mit dem russischen Fernsehen am Montag anlässlich des Berufsfestes der RCBD-Truppen.

„Wir haben es geschafft, viele Länder zu erreichen“, betonte Kirillow. Russlands Bemühungen, die Welt über die militärisch-biologischen Aktivitäten der USA zu informieren, hätten andere Nationen dazu veranlasst, sich zu fragen, „was das Pentagon mit seinem globalen Netzwerk von Biolabors auf ihrem Territorium macht“.

Das Biowaffenprogramm der USA sei „sehr pragmatisch“ und verfolge „spezifische Ziele“, betonte Kirillov und stellte fest: „Das erste und wichtigste Ziel für sie ist es, die Situation zu kontrollieren, und das zweite, Geld zu verdienen, indem sie Konkurrenten verdrängen.

Kirillov und die RCBD-Truppen haben 20 Monate damit verbracht, Russen, Ukrainer und die internationale Gemeinschaft über das Ausmaß der militärisch-biologischen Programme der USA in der Ukraine zu informieren und dabei die Arbeit an einer schwindelerregenden Palette gefährlicher Krankheitserreger – von Hepatitis A und E bis zu Typhus, Cholera und einer ganzen Reihe von Viren – aufzudecken. Neben der Ukraine und Osteuropa deckten die RCBD-Teams auch das Ausmaß der amerikanischen militärbiologischen Forschung in anderen Ländern und Regionen der Welt, von Afrika bis Asien, auf.

Die russischen Enthüllungen, die sich auf Tausende beschlagnahmter Dokumente stützen, enthüllten auch einige Details über das komplizierte Funktionieren bürokratischer Mechanismen und die Beteiligung der US-Pharmaindustrie an der Finanzierung der Erforschung von Krankheitserregern. Unabhängige Berichte bestätigten diese Verbindungen auf der Grundlage von Daten, die auf Bidens berüchtigtem verlorenen Laptop gefunden wurden.

Die meisten westlichen Regierungsbeamten und die Mehrheit der konventionellen Medien haben sich geweigert, über die tausenden Seiten von Dokumenten über die biologische Forschung des US-Militärs in der Ukraine zu berichten oder sie unabhängig zu untersuchen.

Die stellvertretende Außenministerin Victoria Nuland bestätigte jedoch in einer Zeugenaussage vor dem Senat im Frühjahr 2022 die Existenz „biologischer Forschungseinrichtungen“ in der Ukraine und äußerte die Befürchtung, dass diese in russische Hände fallen könnten.