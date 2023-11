Biologische Überwachungen bald auch an einem Flughafen in Ihrer Nähe – In den USA wird es Wirklichkeit

Die US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) haben angekündigt, Reisende an Flughäfen auf COVID und andere Viren zu untersuchen. Hätten Sie gedacht, dass die Regierung die Macht, die sie nach COVID an sich gerissen hat, tatsächlich wieder aus der Hand gibt? Die Regierung hat ein Auge zugedrückt, als MILLIONEN von Illegalen aus der ganzen Welt nach Amerika kamen. Niemand kümmerte sich um die Krankheiten, die sie mitbrachten. Das Programm richtet sich an Amerikaner und internationale Reisende, die legal hier sind. Unsere Bewegungsfreiheit ist aus vielen Gründen in Gefahr, und dies ist nur ein weiterer Schritt in Richtung der Einschränkungen, die uns bevorstehen.

Die Regierung will nicht nur unsere Bewegungsfreiheit einschränken, sondern auch unsere biologischen Daten. Im Rahmen des Programms „Traveler-based Genomic Surveillance“ werden an sechs großen internationalen Flughäfen in den USA Nasenabstriche von Freiwilligen gesammelt. Das Programm begann, nachdem COVID auf die Bevölkerung losgelassen wurde, und hat seine Reichweite nur noch vergrößert. Es ist nicht nur ein staatliches Überwachungsprogramm, da sowohl Ginkgo Bioworks als auch die XpresSpa Group, private und börsennotierte Unternehmen, mit der CDC zusammenarbeiten, um Daten zu sammeln. Das Ziel? Bio-Überwachung.

„TGS ist eine flexible, multimodale Plattform, die aus drei sich ergänzenden Ansätzen zur Probenentnahme bei ankommenden internationalen Reisenden an US-Flughäfen besteht, einschließlich freiwilliger Nasenabstriche, Flugzeugabwasser- und Flughafenabwasserproben, um die Früherkennung neuer SARS-CoV-2-Varianten und anderer Erreger zu verbessern und Lücken in der globalen Überwachung zu schließen“, heißt es in den verschiedenen Newslettern. Die Regierung kümmert sich nicht um unser Trinkwasser (siehe: Flint, Ostpalästina etc.). Sie könnten leicht eine Verseuchung behaupten und Flugzeuge am Start hindern. Außerdem weiß ich nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich auf Reisen bin, möchte ich auf keinen Fall für eine medizinische Untersuchung anhalten. Dieses Programm wird nur für eine begrenzte Zeit freiwillig sein.

New York, JFK, San Francisco, Boston und Washington DC, Dulles werden die ersten Testgebiete sein, bevor es auf das ganze Land ausgeweitet wird. Auf der Website der CDC wird die „Verbesserung der Überwachungskapazitäten für globale Massenansammlungen/Migrationsereignisse“ als eines der Hauptziele genannt. „Migrationsereignisse“ ist ein interessanter Propagandabegriff. Wir haben Pässe, Visa und andere Programme, um die Ein- und Ausreise von Menschen zu überwachen. Migrationsereignisse an der Südgrenze sind kein Thema mehr, seit Biden das Weiße Haus übernommen hat.

Mit anderen Worten: Private Unternehmen arbeiten mit der CDC zusammen, um der Regierung biometrische Daten zur Verfügung zu stellen, mit denen sie jeden verfolgen kann, der legal in die USA einreist oder das Land verlässt. Sie wollen ihre Spielfiguren im Auge behalten und sammeln zu diesem Zweck unsere individuellen Biodaten. Jetzt haben sie einen Vorwand, um uns das Reisen zu verbieten oder unsere Bewegungsfreiheit einzuschränken. Sie gehen noch einen Schritt weiter und glauben, unsere DNA wie einen Code programmieren und die Natur kontrollieren zu können, aber das ist ein Thema für ein anderes Mal.

Wie ein Bioworks-Startup versucht, die Welt neu zu programmieren