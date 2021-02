Ein gigantisches Gefängnis: In den Vereinigten Staaten sind mehr als zwei Millionen Menschen inhaftiert

In den Vereinigten Staaten wird ein höherer Prozentsatz der Bevölkerung inhaftiert als in jedem anderen Land. Wir sind das größte Gefängnis der Welt. Wir haben eine Insassenpopulation von 2,1 Millionen Menschen – die deutlich größer ist als in China, das die dreifache Einwohnerzahl hat.

Warum sind in den Vereinigten Staaten so viele Menschen inhaftiert, mehr als die gesamte Bevölkerung von New Mexico? Was ist die Ursache für diese riesige, massenhafte Inhaftierung von Menschen? Gehen wir ein paar Jahrzehnte zurück. Um Kosten zu sparen, verlagerten ab 1960 viele Unternehmen ihre Produktion aus den großen Städten – Detroit, Milwaukee. Cleveland… – oder hat einen Großteil ihrer Belegschaft automatisiert. In den Großstädten, die einst ein Synonym für Industrie waren, wurde die Arbeit auswärtig verlegt und die Beschäftigten wurden arbeitslos.

Im Jahr 1970 stieg die Arbeitslosigkeit von Menschen ohne Hochschulbildung sprunghaft an, vor allem von farbigen Menschen, die gerade in die Mittelschicht aufgestiegen waren. Diejenigen, die es aus den Städten heraus schafften, meist Weiße aus der Mittelschicht, flohen in die Vororte, ein Phänomen, das wir „weiße Flucht“ nennen. Dies führte zu einer Teufels-Spirale. Die Städte verloren Steuereinnahmen, Schulen verloren Mittel, Häuser verloren an Wert, die lokale Wirtschaft brach zusammen, Arbeitsplätze verschwanden. Mit der zunehmenden Armut in den Städten stieg auch die Kriminalität, und das Aufkommen von Crack und Kokain in den 1980er Jahren, ermöglicht durch die US-Außenpolitik in Zentralamerika, verschärfte das Problem weiter.

In den 1970er und 1980er Jahren gab es eine soziale Krise in den Städten der USA, eine Krise, die zu einem exponentiellen Anstieg der Kriminalität führte. Die Politiker hätten darauf reagieren können, indem sie die Ursachen der Kriminalität angehen, in die ausgehöhlten Städte investieren und eine gesündere, wohlhabendere Gesellschaft aufbauen. Aber das taten sie nicht. Stattdessen entfesselten sie einen Tsunami von Inhaftierungen und entschieden sich dafür, Millionen von Menschen einzusperren, anstatt Reichtum, Arbeitsplätze und Macht umzuverteilen, was eine echte Lösung erforderte.

Masseneinkerkerung ist teuer, aber sie ist für die Reichen viel billiger als die Lösung des Problems. Also beschloss die US-Regierung, den härtesten Strafstaat der Welt mit dem geizigsten „Wohlfahrtsstaat“ zu kombinieren. Dieser strafrechtliche Ansatz hatte auch opportunistische politische Motivationen. Mit weißen Wählern, die durch die steigende Kriminalität in immer weniger weißen Städten verängstigt waren, sahen sowohl Republikaner als auch Demokraten eine Gelegenheit, rassistische Ängste auszunutzen und so leicht Stimmen zu gewinnen.

Alles begann 1968 mit dem Versprechen von Richard Nixon, „Recht und Ordnung“ durchzusetzen. In den 1980er Jahren versprach Ronald Regan, „hart gegen das Verbrechen“ vorzugehen, und 1996 warnte die Demokratin Hillary Clinton vor „super-predatorischen“, „gewissenlosen“, „empathielosen“ Jugendlichen, die „zur Heilung eingewiesen“ werden sollten.

Während dieser Jahrzehnte verabschiedeten Politiker beider Parteien und auf allen Ebenen immer härtere Gesetze, die heute das Gefängnissystem darstellen. Der Krieg gegen die Drogen begann 1971, und in den 1980er Jahren wurden drastische Gesetze erlassen. In den 1990er Jahren kam das „3-Strikes“-Gesetz, jeder konnte für den Diebstahl eines Paars Socken zu lebenslanger Haft ohne Bewährung verurteilt werden, wenn es sein drittes Vergehen war.

Im ganzen Land traten Staatsanwälte und Richter ihr Amt an, die hart gegen das Verbrechen vorgingen. Riesige Geldsummen wurden in den Bau neuer Gefängnisse gesteckt, die Millionen von Menschen aufnehmen können. Infolgedessen stieg die Zahl der Gefangenen dramatisch an. Im Jahr 1968 lag die Gefängnispopulation in den USA bei 102 pro 100.000, ähnlich wie in anderen entwickelten Ländern. Bis 2005 hatte sie sich versiebenfacht und war mit 737 pro 100.000 die höchste der Welt.

Trotz des Rückgangs der Kriminalität (die Zahl der Morde in New York sank in den 1990er Jahren um 90 %) stieg die Zahl der Masseninhaftierungen weiter an. Warum ging die Zahl der Gefängnisinsassen nicht zurück, als die Kriminalität zu sinken begann? Denn im Gefängnissystem geht es nicht darum, Verbrechen zu verhindern, sondern darum, „die Unterprivilegierten in Schach zu halten“.

Das Gefängnis ist zum Aufbewahrungsort für psychisch kranke, obdachlose und süchtige Menschen geworden, Menschen, denen das System nicht hilft, weil es nicht darauf ausgelegt ist, ihnen zu helfen. Anstatt diese Probleme zu lösen, benutzen wir das Gefängnis, um sie verschwinden zu lassen.

Mit diesem Anstieg der Insassenpopulation breitete sich in den Gefängnissen auch die gewalt aus. Ihrer Menschlichkeit beraubt, regelmäßig von den Gefängniswärtern gefoltert und ohne wirkliche Rehabilitation oder echte Möglichkeiten zur sozialen Wiedereingliederung, werden die Menschen wirklich zu den hartgesottenen Kriminellen, als vor der Vorverurteilung vom System. Deshalb warnen die wissenschaftlichen Erkenntnisse, dass Gefängnisse die Wahrscheinlichkeit von Straftaten erhöhen, nicht verringern.

Man kann die Kriminalität nicht ausrotten, ohne die Ursachen zu beseitigen, einschließlich der Gefängnisse. Es waren arme und nicht-weiße Gemeinden, die am meisten von der Deindustrialisierung betroffen waren und dann vom Staat kriminalisiert wurden. Farbige Menschen, die zwischen 1965 und 1969 geboren wurden, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, ins Gefängnis zu kommen, als einen College-Abschluss zu machen. Eine weiße Person ohne High-School-Abschluss hat eine 25-prozentige Chance, im Laufe ihres Lebens inhaftiert zu werden. Eine nicht weisse Person ohne Ausbildung hat eine 70%ige Chance.

Die Masseneinkerkerung hat unseren Gemeinden, unseren Familien, unseren Kindern und den Millionen von Menschen, die in ihr gefangen sind, großen Schaden zugefügt. Masseneinkerkerung kann in einer gesunden Gesellschaft nicht existieren, sie ist eine vorsätzliche humanitäre Katastrophe, ein Krieg der herrschenden Klasse gegen die Armen und Ausgegrenzten. Masseneinkerkerung ist eine Wahl, aber es ist die Wahl der herrschenden Klasse, nicht unsere.