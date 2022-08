Ein Herbst mit epischen Vermögenseinbrüchen und höherer Inflation… Bedeutet Armut & soziale Unruhen

Egon von Greyerz

Die Weltwirtschaft und vor allem die politische und wirtschaftliche Situation bestehen heute aus einem Potpourri tödlicher Zutaten, die fatale Folgen haben werden…

Schauen wir uns an, woraus dieser tödliche Zaubertrank besteht:

Schulden in einer Höhe, die niemals zurückgezahlt werden kann – bei Staaten, Unternehmen und Privatpersonen

Epische globale Blasen bei Aktien, Anleihen und Immobilien – alle kurz vor dem Zusammenbruch

Große geopolitische Konflikte, die keinen Frieden möchten – große Kriege wahrscheinlich

Energieungleichgewichte und -knappheit, die meisten davon selbst verschuldet

Nahrungsmittelknappheit, die zu großen Hungersnöten und zivilen Unruhen führt

Inflation, die zu Hyperinflation und weltweiter Armut führt

Politische und wirtschaftliche Korruption in den USA, Europa und den meisten Ländern

Kein Land wird sich soziale Sicherheit, medizinische Versorgung oder Rentenzahlungen leisten können

Was tun also die Regierungen in aller Welt, um diese Probleme zu lösen?

Natürlich nichts.

Das einzige, was sie wissen, ist, mehr Geld zu drucken. Sie haben nie verstanden, dass ein Schuldenproblem nicht mit noch mehr Schulden gelöst werden kann. Alles, was sie versuchen können, ist, den Staffelstab an den nächsten Staatschef weiterzureichen, damit es sein Problem wird.

Das bedeutet, dass all das politische, wirtschaftliche und finanzielle Missmanagement der letzten 50 Jahre zu einem globalen Zusammenbruch führen wird, wie es ihn in der Geschichte noch nie gegeben hat.

Die Folgen werden sowohl schrecklich als auch unvorhersehbar sein, da die Welt keine Erfahrung mit Problemen dieser Größenordnung und Komplexität hat.

Was also tun die führenden Politiker der Welt?

Klar ist, dass die westlichen Führer keine Verantwortung für die kommenden Katastrophen übernehmen werden.

Natürlich wird man Covid die Schuld geben, obwohl es viele Beweise dafür gibt, dass er von Menschen verursacht wurde und mit einfachen und billigen Medikamenten hätte bekämpft werden können. Und all die Abriegelungen und Beschränkungen haben sicherlich größere Auswirkungen gehabt als die Krankheit selbst. In Schweden zum Beispiel gab es praktisch keine Verbote oder Maskenvorschriften, und die Zahl der Todesfälle war nicht höher als in Ländern, in denen eine vollständige Verriegelung galt.

Sonderinteressen wie Big Pharma hatten die Politiker eindeutig in der Hand. Sie hatten Billionen von Dollar zu gewinnen und nichts zu verlieren, da sie gegen jegliche Strafverfolgung immun sind.

Wie auch immer, es ist geschehen und wir können nicht mehr zurück. Die Zukunft wird uns zeigen, ob, wie viele Wissenschaftler glauben, das Immunsystem der Menschen durch die Impfstoffe stark geschwächt wurde.

Zweitens wird man den Russen die Schuld an den derzeitigen globalen Wirtschaftsproblemen wie Inflation, Energieknappheit und Rückgang des Welthandels geben. Dass diese Probleme schon lange vor dem russischen Einmarsch in der Ukraine begannen, wird schnell vergessen.

WERDEN DIE KRIEGS-TROMMELN NOCH LAUTER WERDEN?

Seit 3600 v. Chr. haben die Regierungen 14.000 Kriege gegeneinander geführt. Soweit ich weiß, gibt es keine Periode in der Geschichte, in der es keinen wichtigen Krieg gab.

Am Ende des 30-Jährigen Krieges versuchten die europäischen Nationen mit dem Westfälischen Frieden von 1648, den unprovozierten Kriegen ein Ende zu setzen. An der Friedenskonferenz in Münster nahmen 194 Staaten teil. Der Beginn des Krieges im Jahr 1618 war der Aufstand der protestantischen Böhmen gegen das katholische Heilige Römische Reich. Die Hauptgegner der Katholiken waren die Habsburger, unterstützt von Schweden und den Niederlanden. Spanien und Frankreich waren zusammen mit vielen anderen Nationen ebenfalls in den Krieg verwickelt.

Interessanterweise haben meine beiden Heimatländer von dem Frieden profitiert. Schweden gewann als damalige militärische Großmacht beträchtliche Gebiete im Ostseeraum hinzu, und die Schweiz erlangte die formale Unabhängigkeit von Österreich.

Aber das wichtigste Ergebnis des Westfälischen Friedens von 1648 war:

Nationales Selbstbestimmungsrecht

Präzedenzfall für die Beendigung von Kriegen durch diplomatische Kongresse

Friedliche Koexistenz zwischen souveränen Nationen

Die Akzeptanz des Grundsatzes der Nichteinmischung in die Angelegenheiten anderer Nationen, wenn keine eindeutige Gefahr für den Angreifer besteht.

Fast alle Kriege in der Geschichte wurden zwischen Nachbarländern geführt. Doch im 20. Jahrhundert änderten die USA dies.

Ohne Provokation und weit entfernt von ihren Grenzen fielen sie in Vietnam, Serbien, Irak, Libyen und Syrien ein. Das 300 Jahre alte westfälische Prinzip der Nichteinmischung wurde also von den USA mehrfach zu Grabe getragen. Aber die USA haben nicht nur gegen dieses Prinzip verstoßen, sondern auch in jedem einzelnen der genannten Konflikte versagt.

Man könnte natürlich argumentieren, dass Japan den Vertrag zuerst mit dem Angriff auf Pearl Harbour gebrochen hat. Aber wie alle Aggressoren beriefen sie sich auf Selbstverteidigung gegen eine mögliche Einmischung der USA in Japans Ambitionen im Pazifik.

Die Russen werden natürlich argumentieren, dass sie den westfälischen Vertrag nicht gebrochen haben, da die Ukraine historisch gesehen ein Teil Russlands ist. Bei der Maidan-Revolution 2014 wurde der sowjetfreundliche ukrainische Staatschef durch einen von den USA inspirierten Putsch gestürzt und durch einen westfreundlichen Führer ersetzt. Seitdem hat Russland den Westen immer wieder gewarnt, dass es nicht akzeptieren kann, von einer wachsenden Zahl von NATO-Ländern umzingelt zu sein, so wie die russischen Raketen auf Kuba im Jahr 1962 gegen die USA gerichtet waren.

Was wir wissen, ist, dass Kriege leider ein fester Bestandteil der Geschichte sind und dass es, solange es Menschen auf der Erde gibt, Kriege geben wird.

Es besteht die Gefahr, dass das, was jetzt ein lokaler Konflikt in der Ostukraine zu sein scheint, zu einem großen internationalen Konflikt wird.

Es handelt sich nicht um einen Krieg zwischen einem kleinen, unschuldigen Land und einer Supermacht. Nein, dies ist ein großer Konflikt zwischen den USA und Russland. Und da China erklärt hat, dass es Russland unterstützt, handelt es sich um einen Konflikt zwischen den drei größten Supermächten der Welt.

Und da die USA die EU gezwungen haben, sich mit Waffen, Geld und Sanktionen gegen Russland zu verbünden, handelt es sich um einen Konflikt von großem Ausmaß.

DEUTSCHLAND BEISST DIE HAND AB, DIE ES FÜTTERT

Das Fehlen von Staatsmännern und einer starken Führung in den USA und der EU hat zu einer absurden Situation geführt, in der die EU nicht nur die Hand beißt, die sie füttert, sondern sie sogar ganz abbeißt.

Da viele europäische Länder von russischem Gas, Öl, Getreide und Düngemitteln abhängig sind, weiß die linke Hand der EU nicht, was die rechte tut. Dies ist nicht nur eine menschliche und wirtschaftliche Katastrophe großen Ausmaßes, sondern auch eine, die für lange Zeit große Auswirkungen auf Europa haben wird. Deutschland war einst der wirtschaftliche und finanzielle Motor Europas, ist aber nun auf dem Weg, ein hoffnungsloser Fall zu werden. Aber leider haben sie es noch nicht entdeckt.

Scholz hat von Merkel eine lächerliche, marxistische Politik geerbt. Der Ausstieg aus der Kernenergie und der Kohle war beispielsweise immer ein Rezept für eine Katastrophe ohne mittelfristig tragfähige Alternativen. Und ihre Einwanderungspolitik wird nicht nur wirtschaftlich ruinös für Deutschland sein, sondern auch zu großen sozialen Unruhen führen.

Ein weiteres irreparables Problem ist die demografische Entwicklung in Deutschland. Mit der niedrigsten Geburtenrate in Europa und der höchsten Lebenserwartung befindet sich Deutschland in einem langfristigen Zyklus des wirtschaftlichen Niedergangs.

Hinzu kommt, dass Deutschland einen großen Teil der Probleme der EU-Mittelmeerländer durch das Target2-Transfersystem finanziert hat.

Wie das nachstehende Target2-Diagramm zeigt, wurden die Transferzahlungen an Italien in Höhe von 596 Mrd. €, an Spanien in Höhe von 526 Mrd. €, an die EZB in Höhe von 358 Mrd. €, an Griechenland in Höhe von 107 Mrd. € und an Portugal in Höhe von 69 Mrd. € im Wesentlichen von Deutschland finanziert.

Nimmt man noch die Bilanz der EZB hinzu, die seit 2004 um mehr als das Achtfache auf 8,7 Billionen Euro angewachsen ist, kann man getrost behaupten, dass die gesamte Europäische Wirtschaftsgemeinschaft -EZB- nun zur -EDC- oder Wirtschaftsschuldengemeinschaft geworden ist.

Es ist klar, dass die alten Sorgenkinder Griechenland, Italien und Spanien, die von Brüssel gezwungen wurden, die Führung zu wechseln und mehr Schulden zu machen, die unmittelbare Gefahr für die EU und die Eurozone sind.

Nehmen wir nur Italien, dessen Schulden sich seit 2000 auf 2,7 Billionen Euro verdoppelt haben, was bei 150 % des BIP bedeutet, dass das Land am Rande des Bankrotts steht.

Aber nicht nur die Schulden Italiens sind in die Höhe geschnellt, sondern – was noch schlimmer ist – die Kosten für ihre Finanzierung. Seit September 2021 sind die Renditen zehnjähriger italienischer Anleihen um das Sechsfache von 0,5 % auf 3,4 % gestiegen.

Das ist offensichtlich mehr, als Italien sich leisten kann!

GRIECHENLAND UND ITALIEN SOLLTEN DIE EU JETZT VERLASSEN

Bundesbankchef Joachim Nagel hat deutlich gemacht, dass es fatal wäre, wenn die EZB die Kreditkosten für undisziplinierte Staaten der Eurozone niedrig halten würde. Er erklärte, ein solches Vorgehen sei „tückisches Wasser“. Italien und Griechenland können also nicht länger mit subventionierten Zinsen von der EU rechnen.

Italien muss jährlich Schulden in Höhe von 300 Milliarden Euro tilgen und sein jährliches Defizit von 100 Milliarden Euro finanzieren – eine echte Sisyphusarbeit. Als Deutschland noch der vermögende Onkel der EU war, wurden solche Schuldenhöhen toleriert, um diesen Dinosaurier vor dem Zerfall zu bewahren. Aber mit dem bevorstehenden schweren deutschen Wirtschaftsabschwung in Verbindung mit unlösbaren Schulden- und Strukturproblemen in allen EU-Ländern ist der unvermeidliche Zusammenbruch des europäischen Traums nun Realität, wie ich es seit über 20 Jahren vorausgesagt habe.

Die Politiker lernen immer zu spät, dass politische Träume und wirtschaftliche Realität so weit auseinander liegen wie Himmel und Hölle. Hätten diese Politiker jemals Geschichte studiert, hätten sie gelernt, dass all diese Illusionen von Größe immer nicht nur in Tränen, sondern im totalen Zusammenbruch enden.

Wenn ich in Griechenland und Italien das Sagen hätte, würde ich die Schulden schnell begleichen und neue Drachmen und Lira schaffen. Das würde diesen Ländern einen kurzfristigen relativen Vorteil verschaffen, anstatt später im allgemeinen Sumpf der EU zu versinken. Wenn sie in der EU bleiben, wird Brüssel Griechenland und Italien zwingen, noch mehr Schulden zu machen und ihnen unannehmbare Bedingungen auferlegen. Kein Land wird jemals seine Schulden zurückzahlen oder in der Lage sein, sie zu finanzieren. Es ist also besser, jetzt den Austritt zu vollziehen, als auf den totalen Zusammenbruch der EU zu warten.

Nachdem Deutschland, Griechenland, Italien und Spanien alle ihre Probleme haben, hat auch Macron in Frankreich Probleme. Nachdem er eine funktionierende Mehrheit verloren hat, kann er es sich nicht mehr leisten, arrogant zu sein, und es wird ihm schwerfallen, die französischen Haushaltsdefizite zu reduzieren, eine Voraussetzung, um die deutsche Zustimmung für eine gemeinsame Schuldenemission zu erhalten.

Die EU und der Euro treten nun also in ein letztes Kapitel ein. Wie bei allen politischen Monstrositäten wird der Niedergang mehrere Jahre dauern. Brüssel und die Regierungschefs vorwiegend in Deutschland und Frankreich werden noch lange auf den Barrikaden bleiben, obwohl alles um sie herum zusammenbrechen wird. Das Einzige, was den Sturz beschleunigen könnte, ist eine Zahlungsunfähigkeit der EZB, wenn die Investoren die wertlosen Schuldpapiere nicht mehr kaufen, sondern als Treibstoff verwenden, da ihnen die Energiequellen ausgegangen sind.

Das einzige Problem ist natürlich, dass die Schulden elektronisch sind und sich daher nicht zum Verbrennen eignen – hmmm.

USA & GLOBALE INFLATION

Auf der anderen Seite des großen Teichs hat die US-Elite noch nie jemanden mehr gehasst als Trump. Während seiner Regierungszeit haben sie alles versucht, und jetzt ist er der erste Ex-Präsident, der vom FBI durchsucht wird.

Das US-Regime hat sich mit den Sanktionen gegen Russland selbst in den Fuß geschossen. Die Russen verkaufen ihre Energie immer noch an Deutschland, China, Indien usw. und die Leidtragenden sind stattdessen die USA, Europa und der Rest der Welt mit hoher Inflation und Energieknappheit.

Bei der ohnehin schon großen Unterstützung für die Republikaner und Trump wird diese Razzia wahrscheinlich das Gegenteil von dem bewirken, was das Regime will. Wie oft kann man sich selbst in den Fuß schießen, bevor es wirklich weh tut?

UN-AGENDA 2030 – DIE (UN-)NACHHALTIGEN ENTWICKLUNGSZIELE

Dieses UN-Programm, das von Schwab und dem WEF (World Economic Forum) unterstützt wird, war von Anfang an zum Scheitern verurteilt.

Ab 2016 haben Bürokraten, die nichts von der realen Wirtschaft wissen, dieses Programm geschaffen, das von 194 Nationen unterzeichnet wurde. Es enthält 17 bewundernswerte, aber unrealistische Ziele wie keine Armut, kein Hunger, gute Gesundheit, saubere Energie, Klimaschutz usw.

Heute, nach fast der Hälfte der Laufzeit des Programms, liegt jedes einzelne Ziel hoffnungslos hinter dem Zeitplan zurück und hat keine Chance, das Ziel zu erreichen.

Wie kann jemand glauben, dass 194 Nationen gemeinsam diese 17 Ziele erreichen können, wenn nicht einmal ein einziges Land dazu in der Lage ist?

Mehr über die Agenda 2030 und Schwabs Versuch, die UNO zu übernehmen, in einem späteren Artikel.

MÄRKTE

Wie in der Regel vor großen Umschwüngen an den Märkten ist der Optimismus immer noch groß. Doch in diesem Herbst dürfte sich das ändern, wenn die eingangs geschilderten Realitäten endlich in der Welt ankommen.

Die Aktienmärkte stehen nun kurz davor, die Korrektur zu beenden und den Abwärtstrend ernsthaft wieder aufzunehmen. Es ist möglich, dass die wirklichen Kurseinbrüche an den Märkten bis September warten werden, aber das Risiko ist jetzt schon da und sehr gefährlich.

Was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass die Welt vor einer Vermögensvernichtung und einem Vermögenstransfer großen Ausmaßes steht.

Die meisten Papierwerte werden einen relativ schnellen Tod sterben, und das gilt auch für Papiergeld.

Dazu gehören natürlich auch Aktien, Anleihen, Immobilien und alle Derivate. Einbrüche von 75 bis 95 % in den nächsten Jahren sind keine Seltenheit.

Während die Währungen ihre Reise nach NULL beenden (sie sind seit 1971 bereits um 97–99 % gefallen), ist es sinnlos, auf das Pferd zu setzen, das als Letztes unten ankommt, egal ob es der Dollar oder der Euro ist.

Sie werden alle dort ankommen!

Stattdessen ist das einzige Geld, das in der Geschichte überlebt hat, Gold und Silber, und diese Metalle werden ihre Kaufkraft beibehalten oder sogar noch steigern, da alles Papiergeld von Regierungen und Zentralbanken durch die Schaffung eines unbegrenzten Angebots vernichtet wird.

Eigentlich ist es ganz einfach, aber nur 0,5 % des Finanzvermögens sind in physischem Gold angelegt, obwohl das Metall seit 5.000 Jahren einen goldenen Rekord hält. Dieser Prozentsatz wird sich bald drastisch ändern.