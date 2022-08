Eine neue Studie, die am 5. August im Journal of Cannabis Research veröffentlicht wurde, hat einen Zusammenhang zwischen Cannabiskonsum und COVID-19-Krankenhausaufenthalten aufgezeigt.

Die Forscher analysierten 1.831 COVID-Patienten und führten dann eine retrospektive Analyse durch. Die Ergebnisse besagen, dass „Cannabiskonsum mit einem geringeren COVID-19-Schweregrad bei hospitalisierten Patienten verbunden ist“.

Die Forscher fügten hinzu, dass „Cannabis tatsächlich zu einer geringeren Krankheitsverlauf und besseren Ergebnissen führen kann, obwohl Cannabiskonsumenten im Vergleich zu Nichtkonsumenten in unserer Studienpopulation fünfmal häufiger gleichzeitig Tabak konsumieren.“

„Cannabiskonsumenten hatten im Vergleich zu Nichtkonsumenten signifikant bessere Ergebnisse, was sich in niedrigeren NIH-Scores (5,1 vs. 6,0), kürzeren Krankenhausaufenthalten (4 Tage vs. 6 Tage), niedrigeren Raten für die Aufnahme in die Intensivstation (12 % vs. 31 %) und einem geringeren Bedarf an mechanischer Beatmung (6 % vs. 17 %) widerspiegelt“, heißt es in der Studie. „Die Einweisung in die Intensivstation war bei Cannabiskonsumenten um 12 Prozentpunkte und die Intubationsrate um 6 Prozentpunkte niedriger.“

Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass „Cannabiskonsumenten im Vergleich zu Nichtkonsumenten bei der Aufnahme mit größerer Wahrscheinlichkeit niedrigere Werte an Entzündungsmarkern aufwiesen. Dieser Effekt hielt während des Krankenhausaufenthalts an, wobei Cannabiskonsumenten im Vergleich zu Nichtkonsumenten weiterhin niedrigere Entzündungsmarker aufwiesen.“