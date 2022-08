In Memoriam: Der Nürnberger Kodex, 1947-2022

Der Nürnberger Kodex ist gerade nach langer Krankheit gestorben. Als offizielle Todesursache wurde Covid angegeben, aber Experten behaupten, dass der Kodex in Wirklichkeit schon seit drei Jahren mit einer unheilbaren Krankheit kämpfte, noch bevor der Wuhan-Virus sein Debüt gab.

Zahlreiche Faktoren trugen zum Niedergang des Kodex bei, aber die metastasierende Tyrannei ist die Hauptursache für den langsamen und qualvollen Tod des Kodex.

Tatsächlich wurde der Kodex seit der Verhängung von Lockdowns und Maskenpflichten im Jahr 2020 künstlich beatmet.

Nach Jahren des systematischen Missbrauchs und der Gruppenvergewaltigung durch die WHO, die CDC und die Regierungen der Welt erlag der Nürnberger Kodex schließlich seinen Wunden und wurde am 30. Juni 2022 für tot erklärt, als der Oberste Gerichtshof sich weigerte, Maßnahmen gegen Impfstoffvorschriften zu ergreifen, die den Kodex hätten wiederbeleben können. Das Gericht machte geltend, dass dem verstorbenen Nürnberger Kodex eine Patientenverfügung (DNR – do not resuscitate) auferlegt worden war und dass nur eine palliative Behandlung erlaubt gewesen wäre.

Der Tod des Kodex fiel auch mit den jüngsten Plänen des Staates New York zusammen, Quarantänelager für Menschen einzurichten, wenn der Staat dies für „notwendig“ erachtet.

Anstelle einer traditionellen Beerdigung wird der Nürnberger Kodex verbrannt, da seine Überreste als ansteckende Gefahr für die öffentliche Gesundheit eingestuft wurden. „Das Recht auf informierte Zustimmung ist eine gefährliche Idee, die Gefahr läuft, sich zu verbreiten und die Massen zu infizieren“, bemerkte Dr. Anthony Fauci vom NIH, „deshalb muss es sorgfältig entsorgt werden wie alle anderen gefährlichen Materialien.“

Auf die Frage nach Beweisen für seine Aussage antwortete Fauci ungeduldig: „Vertraut einfach der WISSENSCHAFT.“ Das „People Magazine“ hat kürzlich herausgefunden, dass „Wissenschaft“ Anthony Faucis zweiter Vorname ist. Da habt ihr es also, Leute. Die Wissenschaft hat tatsächlich gesprochen.

Zu Ehren der Verbrennung des Nürnberger Kodex wurde in Auschwitz ein spezielles Krematorium für diesen Zweck rekonstruiert. Nach der Einäscherung wird ihre Asche über ihrem Geburtsort, Nürnberg, Deutschland, verstreut. Die leere Urne wird auf einem bei den Vereinten Nationen errichteten Obelisken beigesetzt. Dies wird dem Zweck dienen, die Massen – und insbesondere die fundamentalistischen Verschwörungstheoretiker – daran zu erinnern, dass der Nürnberger Kodex tot ist und nicht wieder auferstehen wird.

Auch im Vatikan, der in einer Erklärung jegliche Gespräche über eine Wiederauferstehung des Nürnberger Kodex untersagt hat, wird ein Denkmal aufgestellt werden. „Die Wiederauferstehung ist kein akzeptabler katholischer Glaube mehr“, sagte Papst Franziskus.

Das Oberrabbinat Israels stimmte der päpstlichen Entscheidung zu, ebenso wie fast alle anderen religiösen Einrichtungen weltweit. „Es gibt keine große Weltreligion, die die Wiederbelebung des Nürnberger Kodex unterstützt“, schrieb Rechtsanwalt Alan Dershowitz in einem Kommentar. Die ACLU stimmte dem zu. „Das hat nichts mit Bürgerrechten zu tun“, sagte Anthony Romero, Geschäftsführer der ACLU. „Es geht hier nur um Egoismus. Wer hat Ihnen das Recht gegeben, sich über das Allgemeinwohl hinwegzusetzen?“ Er wies auch darauf hin, dass der Begriff „Rechte“ abscheulich ist und abgeschafft werden sollte, da er impliziert, dass die „Linken“ im Unrecht sind.

Rabbi Yoseph Y. Braun aus dem Brooklyner Stadtteil Crown Heights begrüßte den Tod des Nürnberger Kodex. „Ihr besitzt euren Körper NICHT“, schrie Braun seine Anhänger in einer kürzlich erschienenen Aufnahme an. „Es ist NICHT eure Entscheidung. Nur die medizinischen Autoritäten und die Regierungsbehörden dürfen das entscheiden. Was glaubt ihr, wer ihr seid?“ Dann murmelte er ein paar unverständliche Worte. Wahrscheinlich konnte er die Anweisungen nicht lesen, die ihm Dr. Eli Rosen von der „Haredi Health Commission“ (die vermutlich von der Rockefeller Foundation, der Gates Foundation und anderen Bevölkerungsreduzierern gesponsert wird) diktiert hatte.

Apropos unverständlich: Auch Präsident Biden meldete sich zu diesem bedeutenden Anlass zu Wort. Das Weiße Haus erklärte den 30. Juni, den Todestag des Nürnberger Kodex, zu einem neuen nationalen Feiertag. Er wird „Vaccination Day USA“ genannt werden. Jedes Jahr wird der Todestag des Kodex durch die Einführung einer neuen Auffrischungsimpfung gefeiert.

Alle vollständig geimpften Personen werden zur Feier des Tages von der Arbeit freigestellt. Alle Personen, die nicht vollständig geimpft sind, werden entlassen.

Der israelische Premierminister begrüßte die Einführung des neuen Feiertags zum Gedenken an den Tod des Nürnberger Kodex. Er sagte, die Knesset plane, dieses Datum als neuen israelischen Unabhängigkeitstag einzuführen, denn „Impfen macht frei“. Dies bedeutet frei übersetzt: „Der einzige Weg, frei [sprich: lebendig] zu sein, ist, geimpft zu werden.“ Der deutsche Kanzler erklärte, dass sein Land eine ähnliche Gesetzgebung plant. In Nürnberg und München sind Massenkundgebungen geplant, um diese Entwicklungen in die Tat umzusetzen.

Der 1947 geborene und 2022 verstorbene Nürnberger Kodex war zum Zeitpunkt seines Todes fünfundsiebzig Jahre alt. Viele Verschwörungstheoretiker behaupten jedoch, dass er in Wirklichkeit schon seit Jahrzehnten tot ist und von Anfang an eine Erfindung war! Sie behaupten, dass keine Weltregierung jemals das Recht auf eine informierte Zustimmung von irgendjemandem anerkannt hat.

Natürlich wurde diese Theorie von den Faktenprüfern der sozialen Medien leicht entlarvt. Sie verweisen auf das Kind des Nürnberger Kodex, die Allgemeine Erklärung zur Bioethik und zu den Menschenrechten der UNESCO, als Beweis dafür, dass der Kodex tatsächlich existierte.

Die Allgemeine Erklärung zur Bioethik und zu den Menschenrechten ist jedoch seit vielen Jahren verschwunden und ihr Verbleib ist unbekannt.

Die NASA wurde aufgefordert, in der Erdumlaufbahn nach ihr zu suchen, aber NASA-Direktor Bill Nelson erklärte: „Leider haben wir die Technologie verloren, um die äußere Erdatmosphäre zu verlassen“, so dass es keine Möglichkeit gibt, die Erklärung jemals wiederzufinden.

Der Nürnberger Kodex wurde von seinem Cousin, dem Ersten Verfassungszusatz, überholt, der am 13. Juni 2019 plötzlich starb, als die Gesetzgebung des Bundesstaates New York die religiöse Befreiung von der Impfpflicht aufhob. Die US-Verfassung starb kurz darauf, am 6. Januar 2021.

Ein anderer Cousin des Kodex, Titel VII des Bürgerrechtsgesetzes von 1964, starb erst später im Jahr 2021, als die Impfung gegen Covid für Arbeitnehmer vorgeschrieben wurde.

Ironischerweise wird der Nürnberger Kodex von seinem Erzfeind, den Nürnberger Gesetzen, überlebt, die in der Neuzeit im Namen der öffentlichen Gesundheitspolitik wieder eingeführt wurden. „Juden“ und „biologisch Minderwertige“ wurden durch „Ungeimpfte“ und „genetisch Minderwertige“ ersetzt, aber der Rest des Wortlauts ist so gut wie unverändert. Siehe unseren jüngsten Artikel zu diesem Thema, die Vakzinberg-Gesetze.

Millionen von Menschen auf der ganzen Welt trauern um den vorzeitigen Tod des Nürnberger Kodex, aber Klaus Schwab vom Weltwirtschaftsforum sagt, dass es keinen Grund gibt, traurig zu sein. „Machen Sie sich keine Sorgen“, sagte er zu einer Menge von Trauernden, „Sie können nichts besitzen und glücklich sein. Just eat ze bugs.“

Ruhe in Frieden.