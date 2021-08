Ein hochrangiger britischer Jurist erörtert die Zustellung von Haftungsbescheiden an Impfgegner und mögliche Strafverfahren wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit

Anna de Buisseret ist eine hochrangige britische Anwältin und ein pensionierter Armeeoffizier mit einer Ausbildung in nuklearer und biologischer Kriegsführung. „Deshalb stehe ich auf und melde mich zu Wort. Ich halte mich an meinen Eid gegenüber ‚We the People‘, ‚Protect and Serve'“, sagt sie. Zuvor war sie auch als Unternehmensberaterin bei Pfizer tätig.

Seit einem Jahr arbeitet sie mit einem Team von Anwälten im Vereinigten Königreich und international zusammen, um die Beweise und die rechtliche Analyse der Covid-19-Pandemie zu vertiefen. Sie arbeiten auch mit verschiedenen Kampagnengruppen zusammen, darunter: HART; Covid19Assembly; World Doctors Alliance; UK Freedom Alliance; und, Us for Them.

Von Rhoda Wilson

In einem Interview mit Tony Gosling erklärte de Buisseret, was sie zu der Überzeugung brachte, dass es sich bei Covid-19 um Biowaffen handelt. Aufgrund ihrer früheren Ausbildung in Bezug auf nukleare, biologische und chemische Waffen und weil sie wusste, dass Biowaffen seit langem in der Entwicklung waren, war sie „in höchster Alarmbereitschaft, was die Freisetzung von Biowaffen angeht“. Im März/April 2020 nahm sie Kontakt zu einem ehemaligen Armeefreund in China auf, um „die Beweise zu besprechen, was vor sich ging und Notizen darüber zu vergleichen, was ihm in Peking gesagt wurde, im Vergleich zu dem, was uns in Großbritannien gesagt wurde.“ Zum Beispiel Bilder von Menschen, die zu Beginn der „Pandemie“ in China tot auf der Straße lagen – ihre Kontakte in China sagten, „das ist alles Unsinn“. De Buisseret hatte auch Francis Boyle gehört, der schon sehr früh sagte: „Das ist eine Biowaffe, das ist Biokriegsführung“.

„Wir nahmen genügend Zeugenaussagen auf und sahen uns genügend Beweise an – und wie Sie wissen, muss es bei Anwälten über jeden begründeten Zweifel erhaben sein, wenn man eine kriminelle Aktivität unterstellen will – und es kam zu einem Punkt, an dem wir leider zu dem Schluss kamen, dass es über jeden begründeten Zweifel erhaben war“, sagte de Buisseret. Nachdem wir die Definitionen von Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Biokriegsführung mit dem, was vor sich ging, verglichen hatten, war es unwiderlegbar. Im April 2021 stellten sie einen Dringlichkeitsantrag an den Internationalen Strafgerichtshof, um eine Untersuchung gegen die britische Regierung einzuleiten.

Während des Interviews wurde sie zu ihrer „Begegnung mit der Polizei“ befragt, bei der sie vor einem Impfzentrum von Polizeibeamten daran gehindert wurde, denjenigen, die der Öffentlichkeit die Impfungen verabreichten, „den Impfgegnern“, Haftungsbescheide zuzustellen. „Das ist nicht legal“, sagte de Buisseret, „weil es nicht im korrekten [rechtlichen] Rahmen genehmigt und geregelt wird“. Sie erklärt weiter: „Es handelt sich nicht um eine Humanmedizin. Diese, insbesondere die mRNA-Injektionen, können rechtlich weder als Impfstoff noch als Humanarzneimittel definiert werden, so wie sie reguliert wurden – unter den Humanarzneimittelverordnungen.“ Nach Ansicht der Expertenteams entspricht der synthetische genetische Code der mRNA, bei dem es sich um Nanotechnologie in einer Hülle aus Lipidpartikeln handelt, eher der Definition eines Medizinprodukts als der eines Humanarzneimittels. Als solches sollte es unter die Vorschriften für Medizinprodukte fallen.

Die Frage nach der Rechtmäßigkeit des Massenimpfprogramms betrifft mehrere Rechtsbereiche. Es geht nicht nur darum, ob es unter diesem speziellen Teil der Gesetzgebung richtig geregelt ist. „Und sie haben nur eine befristete Notfallgenehmigung auf der Grundlage, dass a) ein Notfall vorliegt, nun, es gibt keinen Notfall, weil wir alternative Behandlungsmethoden haben und wir wissen, dass die Zahlen manipuliert wurden usw. Und was die Grundlage für die Rechtfertigung angeht: Sie muss auf der Grundlage erfolgen, dass es keine alternativen Behandlungen gibt, und die gibt es nun einmal. Die gesamte Legalität wird also massiv in Frage gestellt, und deshalb habe ich ganz klar gesagt, dass das nicht legal ist“, so de Buisseret.

Um zu entscheiden, ob etwas kriminell ist, muss man sich die Definition von Verbrechen und die Definition von kriminellen Handlungen ansehen. Ob es sich dabei um eine Straftat handelt oder nicht, wie ein Richter oder die Öffentlichkeit entscheiden wird, wird sich erst mit der Zeit zeigen.

„Beim Strafrecht muss man die Taten begehen. Die Handlungen, die zu Schaden, Leid, Verlust oder Tod geführt haben. Und man muss die Tat mit dem Vorsatz begangen haben, Schaden anzurichten. Aber das Problem mit dem Vorsatz ist, dass man auf den Vorsatz schließen kann, weil er auf Wissen beruht. Wenn Sie also wissen, dass die von Ihnen begangene Handlung Schaden, Verlust, Leid oder Tod verursachen wird, dann ist das Ihr Vorsatz“, erklärte de Buisseret. Sie fuhr fort: „Es gibt viele verschiedene Bereiche des Gesetzes, des Zivilrechts, des Strafrechts, des Gewohnheitsrechts, der Gesetze Gottes und der internationalen Gesetze. Offen gesagt ist die rechtliche Analyse sehr umfangreich, weil so viele verschiedene Gesetze gebrochen werden. Es ist absolut entsetzlich. Wir Anwälte sind völlig verblüfft darüber, wie alle Gesetze in den Dreck gezogen werden, und niemand scheint sich darum zu kümmern, dass sie eingehalten werden. Und das ist eine Krise.“

Sie weist darauf hin, dass ein weiterer Grund für die Krise im Vereinigten Königreich darin besteht, dass die Polizei – die als Staatsdiener verpflichtet ist, Ermittlungen anzustellen, wenn ein Bürger einen Anscheinsbeweis vorlegt – einfach „nicht interessiert“ ist und sich „nicht einmal darum kümmern will“.

„In unserer Gemeinde [haben wir festgestellt], dass es genügend Beweise dafür gab, dass verschiedene Kliniken in der Gegend keine informierte Zustimmung von den Menschen einholen würden. Und dass Menschen tatsächlich starben und durch [die Covid-Injektion] ernsthaft geschädigt wurden“, sagte de Buisseret.

De Buisseret sprach auch über die Nürnberger Prozesse im Zusammenhang mit Covid-19. „Viele Leute haben noch nicht einmal von den Nürnberger Prozessen gehört, geschweige denn sich die Mühe gemacht, die Urteile zu lesen“, sagte sie und erklärte, dass die Urteile eine unglaublich wichtige Lektüre seien, weil alles, was jetzt passiert, in den Nürnberger Prozessen zitiert wird – Ärzte und Krankenschwestern sagen, durch die Kultur der Schuldzuweisung und des Schweigens: „Ich musste meinen Job behalten“, „Ich musste schweigen“, „Ich hatte eine Hypothek“ oder „Ich musste mich um meine Verwandten kümmern“ – alles dieselben Gründe, die die Menschen heute angeben.

„Und wenn man sich anhört, wie diese Argumente vorgebracht wurden und wie das Gericht mit ihnen umgegangen ist, dann sieht man ganz klar, dass Unwissenheit über das Gesetz keine Verteidigung ist. Die Tatsache, dass die Leute sagen: ‚Nun, ich wusste nicht, dass ich gegen das Gesetz verstoßen habe‘, ist also keine Verteidigung“, sagte de Buisseret. Und wenn man die Augen verschließt oder jeden Vergleich mit den Nürnberger Prozessen als „verrückte Verschwörungstheorie“ abtut, ist das Ignoranz. Denn es handelt sich um einen juristischen Prozess, bei dem Menschen zur Rechenschaft gezogen werden.

De Buisseret gab einige Anregungen, wie sich die Öffentlichkeit an ihrer „Kampagne für eine informierte Zustimmung“ beteiligen kann. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, werden sie eine Website „Consent Alliance“ und einen Kanal auf Telegram einrichten.