Zwei Impfstoffdosen? Warum nicht drei?

Am 28. Juli berichtete CNN, dass Pfizer, einer der Haupthersteller des Coronavirus-Impfstoffs, eine dritte Impfdosis für sinnvoll hält. Zum Vergleich: Zwei Dosen gelten als vollständige Impfung. Pfizer beruft sich auf eigene Daten, die noch nicht von Fachleuten geprüft wurden, wonach eine dritte Dosis die Zahl der Antikörper im Körper des Empfängers erhöht. Das wirft natürlich die Frage auf: Wenn Sie Ihr Immunsystem mit dieser Art von Logik wirklich aufladen wollen, warum dann nicht gleich vier? Oder verdammt, nehmen Sie alle zwei Wochen eine!

Ganz im Ernst, und ich sage das nicht, weil ich den Moderna-Impfstoff bekommen habe, aber dies scheint ein raffinierter Versuch zu sein, die Hysterie und Angst, die in der Gesellschaft in Bezug auf Covid-19 so tief verwurzelt ist, für den eigenen Profit zu nutzen. Obwohl Auffrischungsimpfungen ein Instrument der öffentlichen Gesundheit sind, scheint Pfizer zu versuchen, die von Politikern und Medien geschürte Angst der Menschen auszunutzen, um mehr Impfstoffe zu verkaufen.

Selbst die CDC ist anderer Meinung

Man muss nicht bei der CDC arbeiten, um zu wissen, dass ein dritter Impfstoff zu diesem Zeitpunkt unnötig ist. Erstens ist die Vermeidung von Viren nicht der Sinn des Lebens; wir wären wahrscheinlich nicht über die Steinzeit hinausgekommen, wenn die Menschen wegen jeder einzelnen Krankheit ausflippen würden. Zweitens ist eine zusätzliche Immunität jenseits einer vernünftigen Schwelle eindeutig unnötig, da kein Impfstoff eine 100-prozentige Immunität bietet. Als ob das Ganze nicht noch lächerlicher und für Pfizer noch belastender werden könnte, verkündete einer der führenden Forscher die Vorteile einer dritten Dosis ausgerechnet auf einer Gewinnmitteilung. Er erklärte,

„Es wurde geschätzt, dass der Erhalt einer dritten Dosis mehr als sechs Monate nach der Impfung, wenn der Schutz möglicherweise nachlässt, die neutralisierenden Antikörpertiter bei den Teilnehmern dieser Studie auf das bis zu 100-fache nach der dritten Dosis im Vergleich zur dritten Dosis vor der Impfung erhöht“, so Dolsten in einer vorbereiteten Stellungnahme. „Diese vorläufigen Daten sind sehr ermutigend, da sich Delta weiter ausbreitet.“

Auch hier gilt: Auffrischungsimpfungen sind zwar ein wichtiges Instrument zur Bekämpfung von Krankheiten, aber es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass sie derzeit erforderlich sind. Obwohl man früher glaubte, dass die Covid-Immunität, sei es durch natürliche Ansteckung oder durch Impfung, nur von kurzer Dauer ist, scheinen die Beweise dafür zu sprechen, dass die Immunität über Jahre anhält. Außerdem scheint es, dass die derzeitige Immunität, die durch natürliche Infektionen und Impfungen erreicht wird, immer noch mehr als ausreichend ist, um alle heute existierenden Varianten einzudämmen. Die CDC kommentierte die Impfstoffidee von Pfizer mit den Worten,

„Es ist nicht klar, ob erhöhte Antikörperspiegel tatsächlich mit einem besseren Schutz korrelieren, oder ob dieser zusätzliche Schutz überhaupt erforderlich ist. Laut den US-amerikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention schützen die derzeitigen Impfstoffe die Menschen gut gegen alle gängigen Varianten“.

Im Allgemeinen haben RNA-Impfstoffe wie die von Pfizer und Moderna Wirksamkeitsraten von über 90 Prozent. Laut einer nicht von Fachleuten überprüften Vorabveröffentlichung deuten die Daten, die Pfizer zur Rechtfertigung seines dritten Impfstoffs verwendet, auf einen Rückgang der Wirksamkeit von 96 auf 84 Prozent über einen Zeitraum von sechs Monaten hin. Selbst wenn dies stimmig und zutreffend ist, liegt die Wirksamkeit des Grippeimpfstoffs zwischen 40 und 60 Prozent, was wir offenbar seit langem als zufriedenstellend akzeptieren. Schadensbegrenzung, nicht vollständiger Schutz, ist hier das Endziel. Wir müssen in der Lage sein, mit Covid-19 als einer Art endemischer Krankheit zu leben, die in einer Reihe mit anderen existiert und relativ gut unter Kontrolle ist. Es ist unrealistisch und unverantwortlich, für die ständige Vermeidung von Covid-19 oder einer anderen Krankheit zu plädieren.

CNN bringt einen wichtigen Punkt zur Sprache, wenn sie schreiben,

„Der US-amerikanische Generalarzt Dr. Vivek Murthy wiederholte diesen Punkt am Mittwochmorgen gegenüber Poppy Harlow von CNN: „Die Menschen müssen nicht losziehen und sich eine Auffrischungsimpfung geben lassen.“ Außerdem besteht das Immunsystem aus weit mehr als nur Antikörpern.

So ist nach Ansicht von Experten nach wie vor unklar, wie die Antikörperspiegel mit der tatsächlichen Immunität korrelieren und inwieweit andere Teile des Immunsystems – wie B- und T-Zellen – zum Schutz beitragen könnten.

Klar ist auch, dass die derzeitigen Impfstoffe und die natürliche Immunität offenbar einen unterschiedlich starken Schutz gegen eine Reinfektion bieten, selbst bei den neuen Varianten. Selbst beim Ausbruch der sogenannten Delta-Variante ist die Zahl der Todesfälle gleich geblieben, während das Land relativ offen ist.

Darüber hinaus ist es eine Frage der Zeit, aber es ist klar, dass wir alle eine zusätzliche Dosis Hysterie bekommen haben, wenn es um Covid-19 geht. Es handelt sich um eine relativ milde Krankheit, von der vor allem Personen über 65 Jahre und Personen mit schweren gesundheitlichen Problemen (Komorbiditäten) betroffen sind. Bei jungen Menschen gibt es praktisch keine Todesfälle, und eine Immunität, entweder durch eine Impfung oder eine frühere Infektion, verringert das Risiko einer Infektion sowie schwerer Reaktionen drastisch.

Vor kurzem fand in Südkalifornien ein Musikfestival mit über 160 000 Besuchern statt, und einige dieser Besucher, die Anfang 20 und geimpft waren, äußerten dennoch Bedenken, sich mit Covid zu infizieren. Es ist klar, dass wir alle blindlings in einen Zustand der Angst und Hysterie geführt worden sind. Wir leben in einer Welt voller Krankheiten, und viele sind weitaus tödlicher, wie Malaria und HIV/AIDS. Die aktuellen Daten zeigen, dass einige der Haupttodesursachen in Amerika Herzkrankheiten, Krebs und unbeabsichtigte Verletzungen sind. All diese Krankheiten werden durch Aktivitäten verursacht, die wir bedenkenlos ausüben: fettiges Essen, Rauchen, Trinken, Einatmen von Smog und andere Lebensgewohnheiten. Die Moral von der Geschicht‘ ist, verantwortungsbewusst zu sein und letztendlich selbst zu entscheiden, welche Prioritäten man für seine Zeit in diesem Leben setzt.

Wichtige Erkenntnisse

Es ist durchaus möglich, dass in Zukunft für bestimmte Bevölkerungsgruppen eine Auffrischungsimpfung erforderlich sein könnte. Es scheint jedoch, dass die Beweise für eine lang anhaltende Immunität sowohl bei natürlicher Infektion als auch bei Impfung sprechen. Es versteht sich von selbst, dass dies eine freiwillige Entscheidung sein sollte. In diesem Sinne ist die dritte Impfempfehlung von Pfizer angesichts der aktuellen Datenlage nicht nur unnötig, sondern auch ein gefundenes Fressen für Witze über möglichst viele Impfungen und ein Versuch, aus der bestehenden Hysterie Kapital zu schlagen.

Abgesehen von den Scherzen und den gewinnmaximierenden Motiven von Pfizer stellt sich die Frage, wer dafür verantwortlich ist, dass wir alle so verängstigt sind, dass dies überhaupt in Betracht gezogen werden konnte.