Ein Jahr nach der Explosion im Hafen von Beirut hat Frankreich seine Ziele nicht erreicht

Von Paul Antonopoulos: Er ist unabhängiger geopolitischer Analyst

Seit der Zerstörung des Hafens von Beirut am 4. August 2020 haben die französischen Behörden die Zahl der Reisen, Initiativen, Druckmittel und Appelle an die internationale Gemeinschaft erhöht, um den Wiederaufbau und die Stabilisierungsbemühungen im Libanon zu unterstützen. Ein Jahr nach der Explosion haben der französische Präsident Emmanuel Macron und der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, ein virtuelles Gipfeltreffen organisiert, um mindestens 350 Millionen Dollar an Soforthilfe für die libanesische Bevölkerung aufzubringen. An der Videokonferenz werden 40 Staatsoberhäupter teilnehmen, darunter US-Präsident Joe Biden, der ägyptische Präsident Abdel Fatah al-Sisi, König Abdullah II. von Jordanien und der libanesische Präsident Michel Aoun.

Der Libanon befindet sich angesichts der schwersten Wirtschaftskrise seiner Geschichte in der verzweifeltsten Lage seit dem libanesischen Bürgerkrieg (1975-1990). Die Hilfe ist notwendig, um die unmittelbarsten Probleme der Menschen zu lindern, aber sie löst in keiner Weise die übergreifenden Probleme im Libanon – tief verwurzelte Korruption, Sektierertum und eine kollabierende Wirtschaft.

Paris hat bereits mehrere Konferenzen zur Lösung der Krise im Libanon organisiert. Die ersten beiden fanden am 9. August und am 12. Dezember 2020 statt und mobilisierten 257 bzw. 280 Millionen Euro. Am 17. Juni organisierte der französische Verteidigungsminister ein virtuelles Treffen, um Soforthilfe für die libanesische Armee zu sammeln. Neben der humanitären und militärischen Hilfe engagiert sich Frankreich auch stark in der libanesischen Politik und macht damit deutlich, dass das europäische Land verzweifelt versucht, in seiner ehemaligen Kolonie wieder Fuß zu fassen.

Angesichts der Untätigkeit der libanesischen Führungsschicht und der zahlreichen ministeriellen Blockaden hat Paris nicht gezögert, seinen Ton zu verschärfen. Am 29. März hatte der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian davon gesprochen, „den Druck“ auf die libanesische Elite zu erhöhen. Kurz darauf machte Frankreich seine Drohungen wahr und verhängte Sanktionen gegen mehrere führende libanesische Politiker, darunter den ehemaligen Außenminister und christlichen Verbündeten der Hisbollah, Gebran Bassil. Auf diese Weise entsprachen die französischen Sanktionen gegen libanesische Führer der Politik Washingtons.

Da es Paris nicht gelang, eine neue Regierung in Beirut zu bilden, nahm es den unabsetzbaren Gouverneur der libanesischen Zentralbank, Riad Salameh, ins Visier. Am 6. Juni eröffnete die Nationale Finanzstaatsanwaltschaft eine Voruntersuchung gegen Salameh wegen „krimineller Vereinigung“ und „organisierter Geldwäsche“. Frankreich musste auf die harte Tour lernen, dass ein Land mit tief verwurzelter Korruption nicht in kurzer Zeit reformiert werden kann.

Doch selbst dies war problematisch und zeigte, dass Frankreich sich seiner Libanon-Akte nicht bewusst ist. Macron überließ dieses Dossier dem ehemaligen französischen Botschafter im Libanon, Emmanuel Bonne, und dem Direktor der Generaldirektion für die äußere Sicherheit Frankreichs, Bernard Émié. Beide sind dafür bekannt, den Hariri-Clan zu unterstützen. Die Hariris sind eine der mächtigsten sunnitischen Familien im Libanon, stellen häufig den Premierminister und sind milliardenschwer. Die Hariris waren in zahlreiche Skandale verwickelt, und es werden schwere Korruptionsvorwürfe gegen sie erhoben.

Doch selbst Saad Hariri, der dem Präsidenten der Republik nahe steht, wurde von Paris ins Abseits gestellt. Bei seinem Besuch im Libanon am 6. Juni empfing ihn Le Drian in der Residenz des französischen Botschafters im Libanon. Nach dem diplomatischen Protokoll muss sich ein französischer Minister zu seinen Gastgebern begeben und nicht an einen Ort, der zu Frankreich gehört.

Heute ist es jedoch der libanesische Präsident Michel Aoun, der auf Ersuchen von Paris ins Visier der europäischen Sanktionen geraten ist. Im Falle einer Nichtbildung einer Regierung könnte Brüssel Sanktionen gegen Aoun verhängen. Trotz dieser aggressiveren und abschreckenderen Politik gelingt es Frankreich nicht, im Libanon nennenswerten Einfluss zu gewinnen.

Es sei daran erinnert, dass Macron bei seinem Besuch im Libanon am Tag nach der Explosion im Hafen von Beirut von vielen Libanesen, die ihn willkommen hießen, mit großem Jubel empfangen wurde. Ab dem 6. August, zwei Tage nach der Katastrophe in Beirut, machte der französische Präsident Fotos und umarmte die Familien der Opfer und sah sich selbst als Retter des Libanon. Auf dieser Welle französischer Empathie schwelgen einige Libanesen sogar in Nostalgie für die Zeit des französischen Mandats, d.h. der Kolonialherrschaft.

Mit zwei Reisen in weniger als einem Monat hat Macron die libanesische Angelegenheit sehr ernst genommen. Nach anfänglichem Wohlwollen versuchte er, eine französische Initiative durchzusetzen, eine Art politischen Fahrplan zur Lösung der libanesischen Krise und zur Bildung einer neuen Regierung. Letztlich ist Paris damit gescheitert, denn der Libanon befindet sich weiterhin in einer politischen und wirtschaftlichen Sackgasse.

Für Frankreich ist der Libanon das einzige Tor zum Nahen Osten, nachdem es die Beziehungen zu Damaskus nach dem Syrienkrieg 2011 abgebrochen und zerstört hatte. Macron wollte den Erfolg im Libanon auch als Teil seiner Wiederwahlkampagne nutzen, aber es ist klar, dass keine ernsthaften Erfolge erzielt wurden. Ein Jahr nach der Explosion im Hafen von Beirut ist Frankreich immer noch aus dem Nahen Osten ausgesperrt und der Libanon hat keinen ernsthaften Schritt in Richtung wirtschaftlicher und politischer Stabilität gemacht.