Macht – Exzess: Die Politik leidet an „Long Covid“

Die Politik leidet an «Long Covid», meint der promovierte Jurist und Publizist Milosz Matuschek, der in München, Paris, Regensburg und Berlin studierte und seit 2013 an der Panthéon-Sorbonne in Paris für Deutsches Recht doziert. Er sagt: Die Politik berausche sich seit Corona an einem Machtgewinn, wie selten zuvor. Doch Macht, so ist er sich sicher, wird nicht einfach zurückgegeben, sie muss entrissen werden. Hier bei Radio München hören Sie seinen Essay „Machtexzess ohne Ende“, der zuerst auf Matuscheks Blog „Freischwebende Intelligenz“ erschienen ist.