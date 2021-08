Die globalen Lieferketten sind zusammengebrochen, und die Folgen davon stehen nun vor der Tür.

Wir erleben die große Umstrukturierung des Kapitalismus unter anderem dadurch, dass globale Lieferketten gefährdet werden, um die schwächsten Akteure der Wirtschaft in die Knie zu zwingen.

Wir haben bereits über den Testlauf des Weltwirtschaftsforums am 9. Juli berichtet, bei dem große globale Unternehmen einen globalen Hack simulierten, der genau die wichtigsten Lieferketten betraf.

Der Öffentlichkeit wird folgendes Narrativ verkauft: Die neue Welle von COVID-19-Infektionen, die durch verschiedene Varianten griechischer Buchstaben verursacht werden, größere Störungen durch Naturkatastrophen (die natürlich auf den Klimawandel zurückzuführen sind) und Cyberangriffe auf Schlüsselindustrien führen zu Arbeitskräftemangel und der Unfähigkeit von Schiffen und anderen wichtigen Transportsystemen, ihr Ziel zu erreichen (was im Vereinigten Königreich als „Pingdemie“ bezeichnet wird).

Dieser „Mangel“ an Arbeitskräften und Gütern wie Lebensmitteln und Chips für die Elektronik treibt die Kosten für die grundlegenden Produktionsmittel in die Höhe, die sich nur große multinationale Unternehmen leisten können. Wenn die Preise in die Höhe schnellen, verschlechtert sich die Wirtschaftslage weiter, und ehe wir uns versehen, sind wir in eine Kriegswirtschaft eingetreten.

Aber diese Abfolge von Ereignissen ist nicht ganz richtig. Diese „existenziellen“ Krisen sind die zyklischen Krisen des Kapitalismus, die, wenn sie gut ausgenutzt werden, ein außerordentliches Werkzeug für das Großkapital sind, und es war gerade der Aufsatz vom 9. Juli, der eine Situation vorweggenommen hat, die wir bereits erleben und die wir in den nächsten Monaten im Konsum der Haushalte zu spüren bekommen werden.

Stagnation der Versorgung auf dem Seeweg

So werden etwa 90 % des Welthandels mit Schiffen abgewickelt. Für diesen Sektor bedeutet die Besatzungskrise eine Unterbrechung der Versorgung mit allem, von Öl und Eisenerz bis hin zu Lebensmitteln und Elektronik, so dass die Lagerbestände gehalten werden und die Preise steigen. Diese Waren werden bequemerweise freigegeben, aber zu einem unendlich höheren Preis.

Die deutsche Containerlinie Hapag Lloyd bezeichnete die Situation als „äußerst schwierig“.

„Die Schiffskapazität ist sehr gering, leere Container sind rar und die betriebliche Situation in bestimmten Häfen und Terminals verbessert sich nicht wirklich“, so der Bericht. „Wir gehen davon aus, dass dies wahrscheinlich bis zum vierten Quartal andauern wird, aber es ist sehr schwierig, dies vorherzusagen.

In der Zwischenzeit haben tödliche Überschwemmungen in den Wirtschaftsgiganten China und Deutschland die weltweiten Versorgungswege, die sich noch nicht von der ersten Überschwemmung erholt hatten, weiter unterbrochen und die Wirtschaftstätigkeit in Höhe von Billionen Dollar beeinträchtigt.

Überschwemmungen in China schränken nach Angaben der chinesischen Regierung den Transport von Kohle aus Bergbauregionen wie der Inneren Mongolei und Shanxi ein, gerade jetzt, da die Kraftwerke Brennstoff benötigen, um die Nachfragespitzen im Sommer zu decken.

In Deutschland hat sich der Straßengüterverkehr deutlich verlangsamt. In der Woche vom 11. Juli, als sich die Überschwemmungen des letzten Monats ausbreiteten, stieg das Volumen der verspäteten Lieferungen im Vergleich zur Vorwoche um 15 %, wie aus den Daten der Lieferkettenverfolgungsplattform FourKites hervorgeht.

Nick Klein, Vizepräsident für Vertrieb und Marketing im Mittleren Westen des Landes bei dem in Taiwan ansässigen Transport- und Logistikunternehmen OEC Group, sagte, dass die Unternehmen aufgrund des Zusammentreffens mehrerer Krisen Schwierigkeiten hätten, die in Asien und in den US-Häfen aufgestauten Waren freizugeben.

„Das wird sich erst im März herausstellen“, sagte Klein. Zu Beginn dieses Jahres hieß es, dass bis zum dritten Quartal 2021 alles unter Kontrolle sein würde.

Mehr Schmerz für die Autohersteller

So waren beispielsweise die Automobilhersteller erneut gezwungen, ihre Produktion wegen der durch die COVID-19-Ausbrüche verursachten Störungen einzustellen. Die Toyota Motor Corp. sagte diese Woche, dass sie den Betrieb in Werken in Thailand und Japan einstellen musste, weil sie keine Ersatzteile bekommen konnte.

Stellantis hat die Produktion in einem Werk im Vereinigten Königreich vorübergehend ausgesetzt, weil eine große Zahl von Arbeitnehmern eingeschlossen ist. In Spanien hat das Unternehmen mit den Gewerkschaften wöchentliche Arbeitsniederlegungen vereinbart.

Die Branche ist in diesem Jahr bereits stark von der weltweiten Verknappung von Halbleitern betroffen, die vor allem von asiatischen Anbietern ausgeht. Zu Beginn dieses Jahres war man sich in der Automobilindustrie einig, dass sich die Krise bei der Chipversorgung in der zweiten Jahreshälfte 2021 entspannen würde, doch nun sagen einige Führungskräfte, dass sie bis ins Jahr 2022 anhalten wird.

Ein leitender Angestellter eines südkoreanischen Autoteileherstellers, der Ford, Chrysler und Rivian beliefert, sagte, dass die Rohstoffkosten für Stahl, der in allen seinen Produkten verwendet wird, zum Teil aufgrund höherer Frachtkosten gestiegen seien.

„Wenn man die höheren Stahlpreise und den Versand mit einbezieht, kostet uns die Herstellung unserer Produkte 10 Prozent mehr“, sagte die Führungskraft in einem Interview mit Reuters, die wegen der Sensibilität der Angelegenheit nicht genannt werden wollte.

„Obwohl wir uns bemühen, unsere Kosten niedrig zu halten, ist das eine große Herausforderung. Es sind nicht nur die steigenden Rohstoffkosten, sondern auch die Preise für die Containerschifffahrt sind in die Höhe geschnellt.

Europas größter Haushaltsgerätehersteller Electrolux warnte diese Woche vor sich verschärfenden Problemen bei der Komponentenversorgung, die die Produktion behindert haben. Domino’s Pizza teilte mit, dass Unterbrechungen in der Lieferkette die Lieferung der für den Bau der Läden benötigten Ausrüstung beeinträchtigten.

Der Kampf zwischen den USA und China

Die Lieferketten, die zusammenbrechen, betreffen vor allem die Vereinigten Staaten und China, die Wirtschaftsmotoren der Welt, die zusammen mehr als 40 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung erbringen. Dies könnte zu einer Verlangsamung der Weltwirtschaft und zu steigenden Preisen für alle Arten von Waren und Rohstoffen führen.

Die am vergangenen Freitag veröffentlichten US-Daten fielen mit der zunehmenden Ansicht zusammen, dass sich das Wachstum in der zweiten Jahreshälfte abschwächen wird, nachdem es im zweiten Quartal aufgrund der Impfkampagne so stark gestiegen war.

„Kurzfristige Kapazitätsprobleme sind nach wie vor besorgniserregend, da sie die Produktion vieler Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes und des Dienstleistungssektors einschränken und gleichzeitig die Preise in die Höhe treiben, da die Nachfrage das Angebot übersteigt“, so Chris Williamson, leitender Wirtschaftsexperte bei IHS Markit.

„Wir müssen die Geschäfte beliefern.“

Laut Branchenvertretern kommt es in den Häfen der Welt zu Engpässen wie seit Jahrzehnten nicht mehr.

Union Pacific, einer der beiden großen Bahnbetreiber, die Fracht von den Häfen an der US-Westküste ins Landesinnere befördern, verhängte am vergangenen Wochenende eine siebentägige Aussetzung von Gütertransporten, einschließlich Verbrauchsgütern, zu einem Knotenpunkt in Chicago, an dem Lastwagen Waren abholen.

Die Bemühungen, die darauf abzielen, die „erhebliche Überlastung“ in Chicago zu verringern, werden die Häfen von Los Angeles, Long Beach, Oakland und Tacoma unter Druck setzen, so die Fachleute.

Auch die südafrikanischen Containerhäfen in Kapstadt und Durban wurden diese Woche von einem Cyberangriff heimgesucht, der zu weiteren Störungen in den Terminals führte.

Als wäre das alles noch nicht genug, hat die offizielle Gesundheits-App in Großbritannien Hunderttausende von Arbeitnehmern aufgefordert, sich nach dem Kontakt mit einem COVID-19-Infizierten zu isolieren, woraufhin Supermärkte vor Lieferengpässen und der Schließung einiger Tankstellen warnten.

Richard Walker, Geschäftsführer der Supermarktgruppe Iceland Foods, rief auf Twitter dazu auf, nicht in Panik zu verfallen.

„Wir müssen in der Lage sein, Geschäfte zu beliefern, Regale zu bestücken und Lebensmittel auszuliefern“, schrieb er.