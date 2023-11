Ein Jahr vor Ausbruch der Pandemie wurden in den USA Covid-Experimente durchgeführt

Eine Untersuchung hat ergeben, dass die National Institutes of Health (NIH), die damals von dem in Ungnade gefallenen ehemaligen Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), Dr. Anthony Fauci, geleitet wurden, Experimente mit einem „SARS-ähnlichen“ Virus namens WIV1 durchgeführt haben. 2018 wurden diese Experimente in einem Labor in Montana durchgeführt, mehr als ein Jahr bevor Covid die Welt verwüstete.

In dem NIH-Experiment wurden zwölf ägyptische Fledermäuse mit einem SARS-ähnlichen Virus namens WIV1 infiziert. Die für das Experiment verwendeten Fledermäuse stammten aus einem Zoo in Maryland.

Am dritten, siebten und 28. Tag des Experiments wurden jeweils vier Fledermäuse eingeschläfert und verschiedene Organe – darunter Herz, Leber, Nieren, Milz, Blase, Fortpflanzungsorgane, Augen und Gehirn – zur Untersuchung entnommen. Außerdem untersuchten die Wissenschaftler die Anzahl der weißen Blutkörperchen und Antikörper der Fledermäuse.

Das Forschungsteam kam zu dem Schluss, dass das Coronavirus WIV1 keine „schwere Infektion“ auslöste, sondern nur minimale Anzeichen einer Virusvermehrung zeigte.

Das Experiment wurde in den Rocky Mountain Laboratories in Montana in Zusammenarbeit mit dem Wuhan Institute of Virology und der University of North Carolina durchgeführt. Dieses Labor liegt laut Daily Mail nur 15 Minuten von Camp David, dem Rückzugsort des Präsidenten, entfernt.

Die Zeitung berichtete:

Die Forschung, die diese Woche von einer Kampagnengruppe enthüllt wurde, hat gezeigt, dass das neue Virus keine „robuste Infektion“ verursachen kann. Aber die Forschung ist ein weiterer Beweis für die Verbindungen zwischen der US-Regierung und dem Labor in Wuhan sowie für die Finanzierung gefährlicher Virusforschung weltweit.

Die Arbeit – SARS-ähnliches Coronavirus WIV1-CoV Does Not Replicate in Egyptian Fruit Bats – wurde 2018 in der Fachzeitschrift Viruses veröffentlicht. Die Studie wurde zuerst von DRASTIC entdeckt, einer Gruppe von Internetaktivisten, die sich mit den Ursprüngen von Covid-19 und der Theorie des Laborlecks beschäftigen. Die Gruppe White Coat Waste Project nutzt nun den Freedom of Information Act, um mehr Details über das Experiment zu erfahren.

Das White Coat Waste Project ist eine Überwachungsorganisation, die sich dafür einsetzt, dass keine amerikanischen Steuergelder mehr ins Ausland fließen, um gefährliche Virusforschung zu finanzieren.

Anfang dieses Jahres interviewte Cullen Linebarger von Gateway Pundit Justin Goodman vom White Coat Waste Project, die Person, die Anthony Faucis NIH-Finanzierung für das Wuhan Institute of Virology und andere Tierversuche im Ausland aufdeckte.

Justin Goodman ist Senior Vice President of Advocacy and Public Policy beim White Coat Waste Project, einer staatlichen Überwachungsgruppe, die sich der Aufdeckung und Streichung von 20 Milliarden Dollar verschwenderischer Regierungsausgaben für Tierversuche verschrieben hat.

In einem Exklusivinterview mit TGP beschreibt er, wie das NIH unter Anthony Fauci jahrelang Steuergelder für das Quälen und Töten von Tieren, insbesondere in Übersee, ausgegeben hat. Er erklärt auch, wie das White Coat Waste Project die Finanzierung des Wuhan Institute of Virology durch die NIH aufdecken konnte, von dem die Pandemie mit ziemlicher Sicherheit ausging, und erörtert die Erfolge des WCWP bei der Rettung von Tieren und amerikanischen Steuergeldern.

„In den Jahren 2018–2019 begannen wir herauszufinden, dass das Problem viel größer war als das, was in den Schlachthöfen passierte. Also begannen wir zu recherchieren, was diese Labore taten. Wir arbeiteten mit Rand Paul zusammen und deckten einige dumme Experimente auf. In England zum Beispiel wurden Affen mit Heroin süchtig gemacht und Zebrafische mit Nikotin. Und als wir weiter untersuchten, wohin das Geld floss, fanden wir heraus, dass ein Labor in Wuhan auf der Liste der Einrichtungen stand, die Steuergelder erhielten“, sagt Goodman.

„Wir trafen uns im Januar 2020 mit Trumps Weißem Haus und wiesen ihn darauf hin, dass dieses Labor in Wuhan vor Ausrufung der Pandemie Geld von den NIH erhalten hatte. Im April 2020 veröffentlichten wir unsere große Untersuchung, die dokumentierte, wie Steuergelder von den NIH über die EcoHealth Alliance an das Labor in Wuhan für diese Experimente flossen. Sie (EcoHealth Alliance) reisten nach Südchina, um Fledermausviren zu sammeln, brachten sie nach Wuhan und manipulierten sie im Labor. Wir waren stolz darauf, als erste aufgedeckt zu haben, dass amerikanische Steuergelder die Experimente finanziert haben, von denen die meisten Menschen heute glauben, dass sie die Pandemie verursacht haben“, fügte er hinzu.