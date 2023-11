Jemen erklärt Israel offiziell den Krieg und startet massive Raketen- und Drohnenangriffe

In einer alarmierenden Entwicklung haben die jemenitischen Streitkräfte Israel offiziell den Krieg erklärt.

Brigadegeneral Yahya Saree, Sprecher der jemenitischen Streitkräfte und zugleich Sprecher der vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen, kündigte massive Militärschläge gegen israelische Ziele in den „besetzten Gebieten“ an.

Als Reaktion auf die Raketenangriffe wurden die israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Sie meldeten das erfolgreiche Abfangen einer Boden-Boden-Rakete in der Nähe des Roten Meeres.

„Die [israelische Luftwaffe] hat eine Boden-Boden-Rakete in der Nähe des Roten Meeres abgefangen. Dies ist der erste operative Abfang durch das Luftabwehrsystem Pfeil seit Beginn des Krieges. Eine weitere Bedrohung aus der Luft wurde heute Morgen von IAF-Kampfflugzeugen in diesem Gebiet erfolgreich abgefangen. Es wurde kein Eindringen in israelisches Territorium festgestellt.

Die jemenitischen Streitkräfte übernahmen nicht nur die Verantwortung für die Angriffe, sondern warnten auch vor weiteren Angriffen auf israelisches Territorium.

In einer Erklärung auf dem von den Huthis betriebenen Fernsehsender Al-Masirah TV gab Saree bekannt, dass die jemenitischen Streitkräfte ballistische Raketen und Drohnen gegen Ziele in Israel eingesetzt hätten.

Ferner gibt es Berichte, dass die vom Iran unterstützten Huthis vor etwa zehn Tagen eine Rakete abgeschossen haben, die auf Israel gerichtet war. Diese Rakete wurde vom US-Militär abgefangen.

„Mit der Hilfe Gottes, des Allmächtigen, haben unsere [jemenitischen] Streitkräfte eine große Anzahl von ballistischen Raketen, Flügelraketen und Drohnen auf verschiedene Ziele des israelischen Feindes in den besetzten Gebieten abgefeuert“, sagte Saree in der im Fernsehen übertragenen Erklärung.

Nachfolgend die Erklärung der jemenitischen Streitkräfte:

YEMEN'S HOUTHIS DECLARE WAR ON ISRAEL



Earlier today, following three attacks against Israel, the Houthis took responsibility and declared war.



Who are the Houthis?



In brief, they are part of what is known as the Axis of Resistance.



This anti-Israeli, anti-Western alliance of… pic.twitter.com/621izamsS2