Ein Kampf auf Leben und Tod ist im Gange

Paul Craig Roberts

Einige Leute werden meinen Titel als Übertreibung ansehen. Das ist er nicht. Trump, glaube ich, versteht, dass er sich in einem Kampf auf Leben und Tod befindet. Das amerikanische Establishment hat versucht, ihn zu diskreditieren und zu ruinieren, ihn ins Gefängnis zu stecken, ihn zu ermorden. Sie haben ihm seine Wiederwahl 2020 gestohlen. Sie haben versucht, seine New Yorker Immobilien zu stehlen. Es ist nicht möglich, dass Trump sich Illusionen darüber macht, womit er es zu tun hat.

Trump weiß, dass es in diesem Kampf nicht nur um ihn geht. Es geht um Amerika. Jahrzehntelang hat ein korruptes amerikanisches Establishment die Regierung zu ihrem Vorteil und auf Kosten des amerikanischen Volkes geführt. Trump sagt, er wolle die Regierung aus den Händen des korrupten Establishments nehmen und sie zurück in die Hände des Volkes legen. Das ist der letzte Ort, an dem das Establishment sie haben will. Für sie ist der Kampf, den Trump 2015 begonnen hat, existenziell. Wenn Trump verliert, verliert Amerika, und das Establishment gewinnt. Die bürgerlichen Freiheiten werden verschwinden, insbesondere für „rassistische“ Weiße und für Menschen, die glauben, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Zensur und falsche Erzählungen werden die Oberhand gewinnen, und wir werden in einem Glaubenssystem leben, das vom Establishment und den Hurenmedien für uns konstruiert wurde, für die die Regierung ein Profitcenter ist.

Ich weiß nicht, wie viele von Trumps Beauftragten verstehen, dass sie sich in einem Kampf auf Leben und Tod befinden. Wie stark sind sie? Wenn Trump nicht gewinnt, sind ihre Karrieren vorbei. Dafür wird das Establishment sorgen. Wenn sich das Establishment als stärker erweist, werden Trumps Beauftragte die Seiten wechseln und den Kampf aufgeben?

Ich weiß nicht, wie viele MAGA-Amerikaner verstehen, was auf dem Spiel steht. Wie viele von ihnen denken, dass der Kampf mit dem Wahlsieg beendet ist und Präsident Trump nun alles in Ordnung bringen wird? Wenn diese Wahnvorstellung vorherrscht, werden die außergesetzlichen Sofortmaßnahmen, die Trump ergreifen muss, wenn er sich durchsetzen will, bei seinen Anhängern keine Unterstützung finden. Die Hurenmedien werden ein Bild von Trump als Tyrann zeichnen.

Demokratien sind instabile Regierungssysteme, auch wenn die Bevölkerung ethnisch homogen ist, wie es in der römischen Republik der Fall war, wo die Regierungsgewalt im Senat lag. Aber schließlich traten unterschiedliche Interessen an die Stelle gemeinsamer Interessen, und der Senat wurde dysfunktional.

Um die Dinge in den Griff zu bekommen, hatte Rom zu diesem Zeitpunkt eine Reihe von Diktatoren mit begrenzter Amtszeit. Als Julius Cäsar den Zusammenbruch der republikanischen Ordnung sah, brach er die Regeln und überschritt den Rubikon. Aber Caesar war trotz seines Namens noch kein Caesar. Sein Adoptivsohn Octavius, der den Namen Augustus annahm, war der erste römische Cäsar. Augustus war darauf bedacht, den Anschein zu wahren, dass der Senat zumindest teilweise noch regierte. Doch nach Augustus herrschte die Exekutive ohne jeden Anschein.

Dies ist die Lage, in die eine dysfunktionale amerikanische Legislative die Vereinigten Staaten gebracht hat. Seit Jahrzehnten verliert der Kongress Macht an die Exekutive. Die Präsidentschaft von Roosevelt in den 1930er Jahren war ein großer Zerstörer der Macht des Kongresses. Roosevelts Regulierungsbehörden ergriffen die Macht über das Gesetz, indem sie die Verordnungen schrieben, die es umsetzten. In der Tat zerstörte der New Deal die Macht des Kongresses. Die gesetzgeberische Macht verlagerte sich auf den öffentlichen Dienst in den Regulierungsagenturen.

Als die Bundesgerichte die Schwäche erkannten, griffen sie ein. Heute setzen die Bundesgerichte, wenn es dem Establishment dient, trotz der Gewaltenteilung der Exekutive Grenzen, stehen aber beiseite, wenn exekutive Anordnungen dem Establishment dienen.

Von den drei Zweigen der Regierung ist die Legislative nicht mehr von großer Bedeutung.

In den USA gibt es nicht mehr nur drei Zweige der Regierung. Es gibt vier Zweige, der vierte ist der öffentliche Dienst. Einst, in einem Märchen, war der unbestechliche, objektive öffentliche Dienst überparteilich und diente dem amerikanischen Volk, indem er die gewählte Regierung ehrlich hielt. Aber er war immer liberal, weil er Menschen anzog, die an mehr Staat glaubten.

Heute ist der öffentliche Dienst, der seit den 1990er Jahren, als Clinton die Pensionierung von Beamten erzwang, um Platz für Schwarze und Frauen zu schaffen, als ideologische Demokraten rekrutiert wurde, ein vierter Zweig der Regierung und vielleicht der mächtigste Zweig. Trump und Musk versuchen, ihn zu zügeln, aber die Justiz eilt zu seiner Verteidigung.

Trump und Musk hatten mit ihrem Eröffnungsblitzkrieg überraschenden Erfolg. Aber das Establishment hat sich neu formiert und einen Gegenangriff gestartet, natürlich mithilfe der korrupten amerikanischen Justiz. Richter werden nicht mehr wegen ihres Engagements für die Gerechtigkeit ernannt, sondern wegen der Gründe, die sie unterstützen.

So wie an amerikanischen Journalistenschulen gelehrt wird, dass der Zweck von Journalisten nicht darin besteht, über die Fakten zu berichten, sondern sie zu verdrehen, um die Gesellschaft zu revolutionieren, wird Jurastudenten beigebracht, dass ihre Aufgabe nicht darin besteht, der Gerechtigkeit zu dienen, sondern die Gesellschaft zu revolutionieren. Nachdem ihre Juraprofessoren sie darin bestärkt haben, ihre richterliche Macht für transformative Zwecke einzusetzen, erlassen die Richter ihre eigenen Erlasse. Diese richterlichen Erlasse – mit Sicherheit keine Gerichtsurteile – werden schnell erlassen, um Trumps Bemühungen zu blockieren, die Regierung unter Kontrolle zu bringen und die Rechenschaftspflicht der Regierung an den gewählten Präsidenten zurückzugeben. Wenn der Präsident dem Establishment angehört, sind präsidiale Machtansprüche erlaubt. Andernfalls verwandelt das Establishment den Präsidenten in eine Galionsfigur.

Ich habe vorausgesagt, dass in dem Moment, in dem Trump „die Regierung zurückerobern“ würde, endlose Klagen eingereicht werden würden, um ihn daran zu hindern, als Präsident zu funktionieren.

Ein Bundesrichter hat sich eine nicht vorhandene Befugnis angemaßt, um dem Ministerium für Regierungseffizienz den Zugang zu Daten des Arbeitsministeriums zu verwehren, die für die Arbeit des Ministeriums für Regierungseffizienz unerlässlich sind.

Ein anderer Bundesrichter hat dem Ministerium für Regierungseffizienz den Zugang zu Daten des Finanzministeriums verwehrt und entschieden, dass die Daten zu sensibel sind, als dass der Präsident der Vereinigten Staaten sie sehen könnte. Wer kann die Daten also sehen? Wenn sie durch Datenschutzgesetze geschützt sind, wie könnten sie dann gesammelt werden?

Ein Dutzend demokratischer Generalstaatsanwälte klagt ebenfalls, um dem Ministerium für Regierungseffizienz den Zugang zu den Daten des Finanzministeriums zu verwehren, und behauptet, dies sei eine beispiellose Verletzung der Datenschutzrechte. Denken Sie einmal darüber nach. Wenn die Daten privat sind, was macht dann das Finanzministerium damit? Warum kann eine Abteilung, die dem Präsidenten untersteht, über die Daten verfügen, eine andere aber nicht? Können Richter dem Präsidenten Informationen aus Abteilungen vorenthalten, die ihm unterstehen? Kann die CIA dem Präsidenten Daten zur nationalen Sicherheit vorenthalten?

Trumps Justizministerium, das bis jetzt nicht zu Trump gehört, hat sich auf die Seite des Richters gestellt, der Trumps Zugang zu den Daten des Finanzministeriums blockiert hat. Mehr oder weniger ist es „ungesetzlich“ für den Präsidenten zu wissen, was in seiner Regierung vor sich geht. Wenn die Regierung nicht die des Präsidenten ist, wessen Regierung ist es dann? Die des Establishments? Die des öffentlichen Dienstes? Die der Judikative?

Professoren und Universitätsverwalter klagen gegen Trumps DEI-Anordnung mit der Begründung, dass sie gegen die akademische Freiheit verstößt. Natürlich gibt es an Universitäten keine akademische Freiheit. Es gibt ganze Universitätsabteilungen, die sich damit beschäftigen, die Äußerungen von Studenten und Professoren zu überwachen und Zuwiderhandelnde einem Sensibilitätstraining zu unterziehen. Wissenschaftler, die die Covid-Erzählung und die 9/11-Erzählung infrage stellten, wurden entlassen. Der Grund, warum die korrupten Universitäten versuchen, Diversity, Equity und Inclusion zu schützen, ist, dass DEI die Quelle ihrer Macht ist, Kritiker des Zensurregimes zu zensieren, das an den Universitäten etabliert wurde.

Der Bundesbezirksrichter, der Trumps Schließung der vollkommen korrupten USAID blockiert, ist Trumps eigene Ernennung, ein weiterer Fehler von Trumps erster Amtszeit. Der außerordentliche Missbrauch von Geldern durch USAID ist ans Licht gekommen. Ich habe in den vergangenen Tagen über viele berichtet. Weitere werden folgen. Die Gelder wurden verwendet, um „farbige Revolutionen“ zu unterstützen, um die Führer ausländischer Regierungen zu kaufen, um Medienangriffe auf Skeptiker der offiziellen Erzählungen und politische Gegner der Woke-Politik und offener Grenzen zu unterstützen.

Die gerichtlichen Eingriffe häufen sich.

Was kann Trump tun?

Er könnte die Richter wegen Behinderung des Amtes des Präsidenten, wegen Behinderung der Justiz oder wegen jeder anderen Anschuldigung, die das Justizministerium erfinden kann, verhaften lassen. Erinnern Sie sich, dass das Justizministerium kein Problem damit hatte, alle möglichen falschen Anschuldigungen gegen Trump selbst, gegen die Demonstranten vom 6. Januar, gegen Mike Lindell, gegen Trumps Anwälte und gegen Rudy Giuliani zu erfinden. George Soros‘ Implantation von Letitia James als New Yorker Generalstaatsanwältin hatte auch keine Schwierigkeiten, Anklagen zu erfinden, von denen noch nie jemand gehört hat. Sie braucht nicht einmal eine Anklage. Sie ruiniert Menschen ohne Anklage. Ihr berühmt-berüchtigter Angriff auf die Website Vdare führte zur Schließung der Website, ohne dass jemals Anklage gegen die Website erhoben wurde. Sie verlangte einfach endlose Informationen, deren Bereitstellung die Website in den Ruin trieb.

Nachdem Letitia James die Privatsphäre von Vdare’s Führungskräften, Spendern und vielen anderen Opfern dieser bösen Frau verletzt hat, führt sie nun selbstgerecht eine Klage in mehreren Bundesstaaten an, um das Department of Government Efficiency daran zu hindern, Daten einzusehen, auf die die Regierung bereits zugegriffen hat. Mit anderen Worten: Die Daten müssen wegen der Korruption, die sie offenbaren, vertuscht werden. Es ist die größte aller Ironien, dass Trumps Justizministerium seiner demokratischen Opposition entgegengekommen ist und den Zugang des Ministeriums für Regierungseffizienz zu den Daten des Finanzministeriums blockiert hat. Wenn Trump das korrupte Justizministerium nicht aufräumt, bevor ein weiterer Tag vergeht, könnte er genauso gut zurücktreten.

Richter und Staatsanwälte, insbesondere die Staatsanwälte des Justizministeriums, haben schon vor langer Zeit jeden Anschein von Rechtsstaatlichkeit aufgegeben. Das Recht ist eine Waffe des Zwangs. Trump muss es gegen seine Feinde einsetzen, so wie sie es gegen ihn eingesetzt haben. Warum sollte er sich nach dem harten Kampf um seine Wiederwahl von einer korrupten Justiz und einem korrupten Justizministerium daran hindern lassen, die Ziele zu erreichen, für die er gewählt wurde?

Die Schwächlinge werden sagen, wenn Trump sich so verhält wie seine Feinde, wird er genau wie sie sein. Aber das stimmt nicht. Sie haben das Gesetz als Waffe benutzt, um Amerika zu zerstören. Trump würde das Gesetz benutzen, um Amerika zu retten. Wenn Trump nicht Feuer mit Feuer bekämpft, werden er und Amerika vom Feuer des waffenfähigen Gesetzes verzehrt werden, das unsere Woke, DEI, Demokraten, Establishment-Feinde gegen uns einsetzen.

Die Demokraten und die Woke-Intellektuellen sind die Feinde der Amerikaner. Es hat keinen Sinn, so zu tun, als ob es anders wäre. Die Aufgabe ist es, ihre Tentakel, die unsere Werte zerstören, aus unserem Leben und unserer Regierung zu entfernen. Wenn dies nicht geschieht, gibt es keine Möglichkeit, Amerika wieder groß zu machen.