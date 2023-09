Ein Krieg gegen Mexiko steht bevor. Die US-Arbeiter müssen sich dagegen vereinen, so wie sie sich gegen den Krieg in der Ukraine vereinen.

Die Kriegstreiber mobilisieren, um ihren Feldzug der Zerstörung und des Leids, der in Europa mit dem Ukraine-Konflikt bereits eine ganze Generation traumatisiert hat, auf den nordamerikanischen Kontinent zu bringen. Sie streben eine Invasion Mexikos an, was sich daran zeigt, dass ein solcher Kriegseinsatz sogar noch stärker von beiden Parteien unterstützt wird als der Stellvertreterkrieg in der Ukraine; dieselben republikanischen Politiker, die sich skeptisch gegenüber der Hilfe für die Ukraine geäußert haben, sind froh, Mexiko zu dämonisieren und zu verärgern. Der Krieg ist die logische Schlussfolgerung ihrer Rhetorik, dass wir uns auf den Schutz unserer Grenze konzentrieren müssen”. Und diese Rhetorik wird mit der gleichen Art von Auslassung entscheidender Zusammenhänge vorgetragen, die zur Rechtfertigung von Waffenlieferungen an die Ukraine verwendet wurden.

Dieser Kontext ist die eigene verdeckte Rolle der USA, die über ihre Geheimdienste und Polizeibehörden dieselben mexikanischen Drogenkartelle mit Rauschgift versorgen, die diese Politiker angeblich besiegen wollen. Die Anti-Mexiko-Psyche ist eine große falsche Flagge; eine Krise, die das Imperium fabriziert hat, um einen Vorwand für die Verletzung der Souveränität seines Nachbarn zu schaffen, so wie das Imperium behauptet, Russland habe die Souveränität der Ukraine verletzt.

So ernst die Bedrohung durch einen nahen neuen Krieg auch ist, so besteht sie doch nur, weil der imperiale Hegemon in eine so verzweifelte Lage geraten ist, dass eine Invasion in Mexiko inzwischen als vernünftige Idee angesehen wird. Die Kriege würden dem Kern des Imperiums nicht so nahe kommen, wenn das Imperium nicht zum Rückzug gezwungen wäre; wenn sein Versuch, die Ukraine als Waffe zur Destabilisierung Russlands und Chinas zu nutzen, nicht gescheitert wäre, was ironischerweise zu einer Beschleunigung des Rückgangs des US-Einflusses geführt hat. Hätte Washington in der Ukraine nicht sowohl wirtschaftlich als auch militärisch verloren, wäre Taiwan jetzt der Ort, an dem es einen Konflikt heraufbeschwört, und nicht Mexiko. Das Imperium würde auch keine hybride Kriegsführung gegen die BRICS-Staaten starten, und es würde nicht versuchen, Afrika anzugreifen oder die antiimperialistische Bewegung in den USA mit so viel Vehemenz zu unterdrücken.

Da die Anti-Mexiko-Psyche ein Hinweis auf die wachsende Schwäche unseres Feindes ist, haben wir, die wir ein Ende der US-Hegemonie anstreben, Grund zu der Annahme, dass unser Widerstand gegen diese Psyche erfolgreich sein kann. Wenn es uns nicht gelingt, die Invasion selbst zu stoppen, dann kann es uns gelingen, dass der Krieg den Untergang des Imperiums herbeiführt, so wie die Kriegsanstrengungen des russischen Zarenstaates im Ersten Weltkrieg zu seiner Niederlage gegen die Revolutionäre führten.

Abgesehen von dieser längerfristigen Hoffnung auf die Beendigung des Kriegszustandes selbst, sollten sich unsere Rhetorik und unsere Organisationsbemühungen unbedingt darauf konzentrieren, entweder Druck auf die Regierung auszuüben, die Invasion nicht durchzuführen, oder den Krieg zu beenden, sollten die USA dennoch in Mexiko einmarschieren. Die US-Arbeiterklasse, die die Mehrheit der Menschen im imperialen Zentrum darstellt, ist die soziale Basis, auf die das Imperium angewiesen ist, um seine Kriegsoperationen fortzusetzen. Wenn wir die Mehrheit der Arbeiter dazu erziehen und mobilisieren, sich lautstark gegen einen Krieg gegen Mexiko auszusprechen, werden die Kriegsanstrengungen unhaltbar werden. Und wir können dies nicht erreichen, indem wir versuchen, die Liberalen zu überzeugen (die eine Minderheit der Bevölkerung darstellen, die hauptsächlich in der vom Imperialismus investierten Arbeiteraristokratie zu finden ist), sondern indem wir antiimperialistische Impulse unter den Arbeitern fördern. Impulse, die, wie der Ukraine-Krieg gezeigt hat, unter diesen Arbeitern bereits vorhanden sind und in letzter Zeit noch stärker geworden sind.

Bei dieser Aufgabe, die Mehrheit des Volkes gegen den Imperialismus zu mobilisieren, ist es unerlässlich, die isolierte Praxis der konventionellen “linken” Räume in den USA aufzugeben. Nach der in diesen Räumen vorherrschenden Denkweise sollten wir, auch wenn sich kürzlich eine knappe Mehrheit der Amerikaner gegen weitere Hilfen für die Ukraine ausgesprochen hat, nicht versuchen, eine Beziehung zu denjenigen unter ihnen aufzubauen, die nicht der Linken angehören. Angesichts des Anstiegs der Kriegsbefürworter unter den Liberalen in den letzten zehn Jahren und des Anstiegs der Kriegsgegner unter den Konservativen bedeutet dies, dass ein großer Teil der Menschen, die gegen den Stellvertreterkrieg sind, nicht berücksichtigt wird.

Es ist töricht, eine beliebige Anzahl von Personen aus dieser Bevölkerungsgruppe leichtfertig zu verwerfen. Sie umfassen nicht nur das bewussteste Element der Arbeiter, sondern die Mehrheit der Menschen unter unseren Bedingungen. Zu ihnen müssen wir unbedingt eine Beziehung aufbauen, wenn wir gewinnen wollen. Wir können nicht erwarten, weitere imperialistische Gewalt zu verhindern oder den Staat zu besiegen, wenn wir uns ausschließlich an die Liberalen und die “Linken” in den Nischen der Aktivisten wenden. Um die kommenden Pro-Kriegs-Psyops wirksam zu bekämpfen, müssen wir eine antiimperialistische Koalition mit der Mehrheit aufbauen, die bereits in der Lage ist, dem Ukraine-Psyop zu widerstehen.

Ein solcher Bewusstseinswandel gegen einen imperialistischen Psyop ist in der Lage, die Pläne des Imperiums zu durchkreuzen; dies zeigt sich daran, wie der jüngste Anstieg des öffentlichen Widerstands gegen die Ukraine-Hilfe Biden dazu veranlasst hat, sein jüngstes Hilfspaket zu behindern. Es wird immer schwieriger, den Stellvertreterkrieg aufrechtzuerhalten, und die Strategen des Imperiums wollen sich auf neue Fronten der Kriegsführung verlegen. Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um diesen Schwenk zu verhindern und die Kriege so schnell wie möglich zu beenden.

Um die Kriege zu beenden – sei es durch öffentlichen Druck auf den Staat oder durch unser ultimatives Ziel, den Staat zu stürzen – wird es notwendig sein, die antiimperialistische Koalition, die der Ukraine-Krieg hervorgebracht hat, weiter auszubauen. Diese Koalition ist nicht auf die “Linke” beschränkt, und die Kommunisten, die sich ihr angeschlossen haben, sind damit einverstanden, weil sie verstehen, dass sie die Unterstützung der “Linken” nicht brauchen, um den Klassenkampf zu gewinnen. Sie brauchen lediglich die Unterstützung einer Mehrheit des Volkes. Und wenn große Teile dieser Mehrheit aus Menschen bestehen, die nicht zur Linken gehören, ist das eine praktische Realität, die wir anerkennen müssen.

Die insularen Typen der Linken würden argumentieren, dass es keine Hoffnung gibt, die MAGA-Basis gegen die Anti-Mexiko-Psyop aufzubringen, und behaupten, dass der einzige Grund, warum diese Leute gegen den Ukraine-Krieg sind, der ist, dass ein Demokrat ihn anführt. Stimmt das aber, wenn die antiinterventionistische Wende unter den Konservativen des Landes schon stattfand, als Trump noch Präsident war? Es hat sich gezeigt, dass Trumps eigene Basis die gleichen Kriege ablehnt, die Trump selbst fortsetzt, und das war der Auftakt zu ihrer heutigen Opposition gegen den Stellvertreterkrieg in der Ukraine. Wenn wir das Bewusstsein für die Bemühungen der US-Regierung, den mexikanischen Drogenhandel zu unterstützen, verbreiten können, können wir die MAGA-Basis gegen die Anti-Mexiko-Psyche aufbringen. Das wäre entscheidend für den Erfolg unserer Sache, denn die MAGA-Basis ist das Element, auf das das Imperium angewiesen ist, um die öffentliche Unterstützung für eine Invasion in Mexiko zu gewinnen.

Was Marxisten verstehen müssen, ist, dass die Menschen, die die Republikaner gewählt haben, nicht mit den republikanischen Politikern gleichzusetzen sind; viele dieser Wähler teilen nicht die materiellen Interessen der Politiker, zu denen sie sich hingezogen fühlen, was bedeutet, dass viele von ihnen zum Antiimperialismus und Kommunismus gebracht werden können. Die Liberalen und “Red Libs” behaupten, all diese Wähler seien nichts anderes als Faschisten, aber das ist undialektisch. Im Jahr 2016 stellte der Aktivist Kirk Noden klar, dass die Teile der Rechten aus der Arbeiterklasse dorthin gekommen sind, wo sie sind, weil die konzernfreundlichen Liberalen sie von der Linken oder von dem, was üblicherweise als “links” dargestellt wird, entfremdet haben:

Warum stimmen die weißen Arbeiter gegen ihre Interessen? Sie tun es nicht. Die Konzerndemokraten haben sich nie für ihre Interessen eingesetzt – und zumindest die Republikaner bieten eine einfache, wenn auch irreführende Geschichte darüber, warum sie verarscht werden. Als ich anfing, in Youngstown, Ohio, zu organisieren, sagten mir viele Leute, ich solle unbedingt Sean Saffords Why the Garden Club Couldn’t Save Youngstown lesen, in dem behauptet wird, dass Youngstown aufgrund eines Mangels an sozialen Netzwerken zusammengebrochen sei. Es ist eine absurde Erklärung für das, was mit der Stadt passiert ist – aber sie wird von vielen nachdenklichen progressiven Führungskräften in der Stadt angenommen. In Wirklichkeit ist Youngstown am Boden geblieben, weil es den Progressiven nicht gelungen ist, die wirtschaftliche Macht zu sichern. Der erste Schritt war der Zusammenbruch des industriellen Kernlandes. Dies hat die weiße Arbeiterklasse unglaublich hart getroffen – und es bleibt ein Phänomen, das an der Ost- und Westküste nicht verstanden wird. Es wird als natürliche Entwicklung unserer Wirtschaft dargestellt, und es wird so getan, als ob es die Aufgabe der Menschen sei, sich an diese Entwicklung anzupassen. Damit wird nicht erfasst, wie viele Familien und Gemeinden von der industriellen Wirtschaft abhängig waren. Viele Menschen in Ohio blicken nun in eine Zukunft, in der sie selbst und ihre Kinder weniger Chancen haben als ihre Eltern.

Was passiert, wenn diese Arbeiter mit den Perspektiven echter Marxisten konfrontiert werden, die nicht versuchen, Liberale zu beschatten, sondern sich mit den Menschen zu verbinden? Was ich bei den ehemaligen Trump-Anhängern, die Marxisten geworden sind, gesehen habe, ist, dass viele von ihnen für den Marxismus empfänglich sind; sie haben aufgehört, vom Kulturkampf besessen zu sein, falls sie das überhaupt jemals waren, und haben sich mit denselben schwarzen Aktivisten zusammengetan, denen sie zu einem früheren Zeitpunkt ihrer Entwicklung feindlich gegenübergestanden haben mögen. Das haben wir bei der Partnerschaft zwischen Caleb Maupins Center for Political Innovation – in dem viele konservativ eingestellte Menschen leben, die sich marxistische Ideen zu eigen gemacht haben – und der African People’s Socialist Party beobachtet. Die APSP teilt nicht die patriotisch-sozialistische Haltung der CPI, ist aber mit ihr auf einer antiimperialistischen Basis vereint.

Wenn die Propaganda für einen Krieg gegen Mexiko zunimmt, werden die insularen linken Organisationen natürlich die Kriegsaufrufe verurteilen. Aber sie werden sich weigern, sich mit der breiten antiimperialistischen Koalition zu vereinen, die tatsächlich in der Lage ist, eine Mehrheit gegen die Invasion zu versammeln. Es ist diese Koalition, die die Strategie hat, alle, die mit der antiimperialistischen Sache kompatibel sind, dazu zu bringen, sich an dieser Sache zu beteiligen. Es gibt ein wachsendes Volksmandat für die Beendigung des Kriegszustands; nicht nur, weil die meisten Amerikaner den Stellvertreterkrieg in der Ukraine beenden wollen, sondern weil noch mehr Amerikaner die schreckliche Drogenkrise beenden wollen, die der Kriegszustand innerhalb der Grenzen der USA verursacht. Es ist unsere Aufgabe, diejenigen, die diese Gefühle teilen, zum Widerstand gegen die Kriegsmaschine und die kapitalistische Oligarchie, die sie betreibt, zu mobilisieren.

Die Bemühungen des Imperiums, den mexikanischen Drogenhandel zu fördern, stehen im Zusammenhang mit den Bemühungen unserer Regierung und der sie kontrollierenden Pharmakonzerne, Drogen wie Fentanyl in der eigenen Bevölkerung der USA zu verbreiten. Und die Fentanyl-Krise ist die nächste Stufe des Krieges, den unsere Regierung gegen die Arbeiterklasse geführt hat; ein traumatisches Phänomen des Massenleids, das Menschen aller Hautfarben und Parteizugehörigkeiten betrifft. Wenn wir das Bewusstsein verbreiten, dass diese Krise mit einem Schema zu tun hat, das den kontinentalen Drogenhandel anheizen soll; ein Schema, dessen Endziel es ist, einen Krieg herbeizuführen; dann werden wir in der Lage sein, massenhafte Empörung gegen den Kriegszustand hervorzurufen.