Ein langer, heißer, wütender Sommer – Wenn dies zutrifft, haben die Regierungen der USA und Europas eine selbstverschuldete Katastrophe zu verantworten

Von Alastair Crooke: Er ist Ehemaliger britischer Diplomat, Gründer und Direktor des Conflicts Forum in Beirut.

Die Ideologie der Ausgrenzung wendet sich gegen sich selbst. Innerhalb der westlichen Gesellschaften, und nicht nur nach außen, gegenüber den ausländischen Gegnern des Westens. Jetzt sind es wichtige Teile der einheimischen Gesellschaft, die moralisch beschämt und von der vollen Teilhabe an ihrer Gesellschaft ausgeschlossen werden.

Steht uns etwas „Großes“ bevor? Es fühlt sich so an, als könnte es so sein. In den westlichen Gesellschaften brauen sich ernste Probleme zusammen, und die Eliten werden zusehends unruhig. Dies lässt sich daran ablesen, dass das Establishment einerseits versucht, das Narrativ in Bezug auf das Virus aufrechtzuerhalten („alle müssen geimpft werden“), andererseits aber auch versucht, es zu ändern, indem es jeden Mangel im Narrativ auf die Delta-Variante schiebt. Sir Andrew Pollard, Professor für pädiatrische Infektionen und Immunität an der Universität Oxford, sagt ganz offen, dass das Erreichen einer Herdenimmunität „nicht möglich“ sei – jetzt, da die Delta-Variante zirkuliert. Damit sagt er, dass der Impfstoff nicht das leisten kann, was versprochen wurde, nämlich eine Herdenimmunität zu erreichen; dennoch drängt der Professor weiterhin darauf, dass sich jeder impfen lässt. Und auch ein hochrangiger SAGE-Berater (Scientific Advisory Group for Emergencies) der britischen Regierung erklärt unumwunden, dass die Sperrung von Covid nicht mehr zu rechtfertigen sei.

Kurz gesagt, ihre Darstellung weist in alle möglichen Richtungen. CDC-Direktor Walensky erklärte letzte Woche, dass der Impfstoff weder eine Covid-Infektion verhindere noch die geimpfte Person daran hindere, die Covid-Infektion, einschließlich der Delta-Variante, zu übertragen; die Daten zeigen eine gleichmäßig verteilte Infektionsrate, unabhängig vom Impfstatus, was von Direktor Walensky zugegeben wird. Dieses Eingeständnis untergräbt das gesamte Argument für die Impfpflicht. Nach Ansicht des Direktors besteht der einzige Nutzen des Impfstoffs derzeit vermutlich darin, dass er die Schwere der Symptome verringern könnte.

Wenn eine geimpfte und eine nicht geimpfte Person die gleiche Fähigkeit haben, das Virus zu tragen, auszuscheiden und zu übertragen – mit oder ohne Symptome -, welchen Unterschied macht dann ein Impfpass oder ein Impfausweis? Laut CDC stellen sowohl die geimpfte als auch die nicht geimpfte Person, die ein Restaurant, ein Geschäft, eine Gruppe, einen Veranstaltungsort oder einen Arbeitsplatz betritt, genau das gleiche Risiko für die anderen Personen dort dar, was also macht die Vorlage eines Impfausweises für einen Unterschied?

Die Zahl der Infektionen (die wiederum der Delta-Variante zugeschrieben werden) steigt sprunghaft an: Israel ist ein typisches Beispiel dafür. Es ist die am stärksten geimpfte große Gesellschaft (und hat laut dem führenden israelischen Kommentator Nadav Eyal angeblich „hochwertigere“ Impfstoffe von Pfizer erhalten als das Vereinigte Königreich) und erlebt dennoch einen dramatischen Anstieg neuer Fälle – schwere Fälle sind innerhalb von nur einer Woche um 70 % gestiegen. Die Zahl der schweren Fälle hat sich seit Anfang Juli etwa verzehnfacht: 90 % der schweren Fälle betreffen Menschen über 50 Jahre; aber auch 95 % der Menschen über 50 sind geimpft.

Der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett warnt, dass sich die Zahl der Fälle innerhalb von drei Wochen vervierfachen könnte, und die Behörden bereiten sich auf neue Abriegelungen vor (obwohl sich Abriegelungen als unwirksam erwiesen haben, um das Virus zu stoppen). Die meisten Israelis haben den mRNA-Impfstoff von Pfizer erhalten.

Auch hier fallen eklatante Widersprüche in der gängigen Darstellung auf: Sind die Abriegelungen gerechtfertigt oder nicht? Antony Fauci hat gesagt, dass der jüngste Anstieg der Infektionen eine „Pandemie der Ungeimpften“ sei und dass 99 % der Todesfälle unter den Ungeimpften zu verzeichnen seien. Aber das ist einfach eine Lüge. Aus den eigenen Daten der CDC geht hervor, dass 15 % der Todesopfer nicht geimpft waren.

Es überrascht nicht, dass die Öffentlichkeit den Behauptungen der „Wissenschaft“ mit großem Misstrauen begegnet.

Was ist hier los? Nun, wir sind keine Wissenschaftler. Im Frühjahr 2021 sickerte jedoch durch, dass die Boten-RNA-Impfstoffe ein ernsthaftes Problem mit ADE (Antikörper-abhängige Verstärkung) haben. Sobald der anfängliche Impfschutz nachgelassen hatte (ein Prozess, der einige Monate dauerte), war die Wahrscheinlichkeit, dass geimpfte Personen bei einer erneuten Exposition gegenüber Covid ernsthaft erkrankten, viel größer als bei ungeimpften Personen.

Wenn dies zutrifft, haben die Regierungen der USA und Europas eine selbstverschuldete Katastrophe zu verantworten. So nahm das Narrativ wenig überraschend eine weitere Wendung: Es reichte nicht mehr aus, 70 % der Bevölkerung zu impfen (um eine „Herdenimmunität“ zu erreichen). Nein, jetzt musste ausnahmslos jeder geimpft werden, auch diejenigen mit natürlicher Immunität. Wenn alle geimpft werden, ist es einfacher zu behaupten, dass es sich um eine böse neue Variante und nicht um eine durch den Impfstoff verursachte ADE handelt, da niemand eine ungeimpfte Kontrollgruppe angeben kann, die sich als deutlich weniger anfällig erweist.

Einige Covid-Impfstoffe schleusen mRNA (Boten-RNA) in Muskelzellen ein. Diese (ehemals gesunden) Zellen werden so durch die Wirkung dieser synthetischen DNA dazu gebracht, synthetische Spike-Proteine herzustellen, die die Hauptangriffswaffe des Virus darstellen. Dies ist eine Form der Gentherapie. Sollten diese Zellen eine Immunreaktion gegen das Protein hervorrufen (das sie selbst mit hergestellt haben), würde dies theoretisch die Infektion des Körpers durch das Virus verhindern. In Wirklichkeit scheint es jedoch so zu sein, dass Probleme mit dem Herz-Kreislauf-System, Blutungen und Blutgerinnung alle mit dem Covid-Spike-Protein zusammenhängen, das nicht im Muskelgewebe bleibt, sondern im gesamten Herz-Kreislauf-System zirkuliert.

Einige Wissenschaftler sagen, es gebe eindeutige Beweise dafür, dass die Impfstoffe die Zellen in unseren Armmuskeln dazu bringen, Spike-Proteine zu produzieren, die dann in den Blutkreislauf gelangen, und dass dieses Spike-Protein allein fast vollständig für die Schäden am Herz-Kreislauf-System verantwortlich ist. Andere Wissenschaftler sind da anderer Meinung.

Das Kernproblem, so hat ein Forscher beobachtet, sind mikroskopisch kleine Gerinnsel in den kleinsten Kapillaren seiner Patienten. Er sagte: „Blutgerinnsel treten auf Kapillarebene auf. Das hat man noch nie gesehen. Es handelt sich nicht um eine seltene Krankheit. Es handelt sich um ein absolut neues Phänomen“. Vor allem betonte Dr. Hoffe, dass diese Mikrogerinnsel zu klein sind, um auf CT-Scans, MRT und anderen konventionellen Tests sichtbar zu werden, und nur mit dem D-Dimer-Bluttest nachgewiesen werden können: „Und so verstehen wir letztendlich, dass der Grund für das Lungenversagen nicht das Virus ist. Es liegt daran, dass dort Mikroblutgerinnsel vorhanden sind…“.

Kompliziertes Zeug! Der Punkt ist, dass „Durchbruchsinfektionen“ immer häufiger auftreten – und wahrscheinlich werden sie umso schlimmer, je höher der Prozentsatz der Bevölkerung in dieser Region ist, der mit mRNA geimpft wird. Natürlich wird man den Varianten die Schuld geben. Und die Mainstream-Medien werden versuchen zu sagen, dass die Varianten alle die Schuld der Ungeimpften sind, obwohl sich die Dinge nicht so einfach auf ein manichäisches Pro- oder Impfskeptiker-Mem reduzieren lassen.

Warum also halten die Eliten so hartnäckig an ihrer ausdrücklich widersprüchlichen Darstellung fest? Offensichtlich fürchten sie eine Gegenreaktion der Bevölkerung, wenn sich herausstellt, dass einige Impfstoffe gesundheitsschädlich sind. Der tiefere Grund ist jedoch, dass die Eliten in den USA und Europa in einen tödlichen, innerstaatlichen Austausch von intelligenten narrativen „Raketen“ verwickelt sind. Rationale Argumente oder Strategien sind „out“. Jeder, der seinen Kopf aus dem „narrativen Graben“ herausstreckt, wird abgeschossen. Boykottieren, Beschämen und De-Plattforming funktionieren und sind die heutigen Mittel der Wahl.

Was heute anders ist, ist, dass diese ausgrenzende Ideologie gegen sich selbst gerichtet ist. Und zwar innerhalb der westlichen Gesellschaften und nicht nur nach außen, gegenüber den ausländischen Gegnern des Westens. Jetzt sind es Schlüsselsegmente der einheimischen Gesellschaft (und nicht nur ausländische Führer), die moralisch beschämt und von der vollen Teilhabe an ihren Gesellschaften ausgeschlossen werden – und mit Sanktionen bedroht werden, die, wenn sie umgesetzt werden, ihre Existenzgrundlage zerstören könnten.

In erster Linie sind es die „ungeimpften“, die als moralisch unzureichend angesehen werden, aber der Geltungsbereich der neuen Moralideologie erstreckt sich noch weiter und schließt auch diejenigen ein, die die grüne Agenda und die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transsexuellen nicht kritiklos übernehmen. Die etablierten Medien bestehen darauf, dass diese politisch eigennützigen Erzählungen über Impfungen, den Klima-„Notfall“ und LBGTQ-Rechte die neue „Trennungslinie“ darstellen, die die Mehrheit über die Minderheit definiert.

Warum ist die Aufrechterhaltung der „Trennlinie“ wichtiger als die Klärung des politischen Ansatzes im Umgang mit dem Virus? Die meisten der Eliten wissen, dass Covid nicht die Bedrohung ist, die ihre Propaganda suggeriert; aber das Narrativ gibt ihnen die Möglichkeit, Macht durch „moralische Beurteilung“ auszuüben, und so lügen sie – und sie lügen weiter über die Daten, bis sie glauben, dass die Lüge als Realität akzeptiert wird.

Die „Kehrseite“ dieser edlen Lüge ist nicht nur der Schutz des Narrativs – sie gibt der „Mehrheit“ vielmehr die Möglichkeit, sich gegenüber denjenigen, denen sie schaden will, fromm und überlegen zu fühlen.

Eine anhaltende Epidemie in Verbindung mit dem Verlust von Arbeitsplätzen, einer lang anhaltenden Rezession und einer noch nie dagewesenen Schuldenlast wird unweigerlich zu sozialen Spannungen führen, die sich wahrscheinlich in einer politischen Gegenreaktion entladen werden – ein langer, heißer, wütender Sommer. Die Implosion des Vertrauens in die Führung und die Angst vor sozialen Umwälzungen können jedoch eine tiefgreifendere Pathologie hervorrufen. Es kann zu dem geistigen Zustand führen, den Emile Durkheim als „Anomie“ bezeichnete: das Gefühl, von der Gesellschaft abgekoppelt zu sein; die Überzeugung, dass die Welt um einen herum illegitim und korrupt ist; dass man unsichtbar ist: eine „Nummer“; ein hilfloses Objekt feindseliger Unterdrückung, auferlegt vom „System“ – ein Gefühl, dass man niemandem trauen kann.

Doch das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Das Establishment, dem ein Hauch von Verzweiflung anhaftet, hat auf seine Impfmisere reagiert, indem es seine Stoßrichtung auf eine andere Flanke der Kulturkriegsfront verlagert hat: Die moralische Ideologie wird höher geschraubt. Es wurde der „Code Red“ für den Klima-„Notfall“ ausgerufen, der wahrhaft furchterregende Konsequenzen verspricht, sollten neue Beschränkungen der Energienutzung und „Abriegelungen“ von der Öffentlichkeit nicht akzeptiert werden. Die Washington Post machte den Subtext deutlich: Nationalismus und Trumpistischer Populismus können in der Konfrontation mit einem globalen Klimanotstand nicht toleriert werden. Die Botschaft ist voll von Tönen der moralischen Überlegenheit und Frömmigkeit.

Das sind also die Krisenherde auf der Straße; aber was ist mit den Krisenherden der Eliten? Was ist, wenn sie noch verzweifelter werden, weil ihre Sanierungspläne ins Wasser fallen, ihre Wirtschaft untergeht, ihre Versorgungswege unterbrochen werden, sich Engpässe ausbreiten und die Inflation in die Höhe schnellt? Werden sie „groß rauskommen“ und einen neuen Lehman Brothers-Moment auslösen?

Ist dies der Zeitpunkt, an dem sie sich vom bestehenden Geschäftsbankensystem abwenden und zu einem vollständig zentralbankähnlichen System übergehen, in dessen Mittelpunkt von der Zentralbank ausgegebene digitale Währungen stehen – und in dem Bezahl-Apps die meisten Funktionen der früheren Geschäftsbanken übernehmen? Ist das der Weg, die Oligarchen zu sichern? Es ist viel einfacher, mögliche Insolvenzen und Finanzkrisen auszuschließen, wenn die Zentralbank eine digitale Währung kontrolliert: Sie bestimmt, ob der Einleger auf sein Portemonnaie zurückgreifen darf oder nicht; sie kann es sperren oder sogar abziehen; und sie kann mit einem digitalen Umlegen eines Schalters Ausgaben aus dem Portemonnaie erlauben oder verbieten.

Wird das funktionieren, oder könnte es eine unerträgliche Gegenreaktion auslösen? Ist dies also der Moment für ein Ablenkungsmanöver? Nähert sich der Iran der nuklearen Schwelle (vielleicht hat er sie bereits erreicht)? Bedroht Russland die Ukraine; bereitet sich China auf eine Invasion Taiwans vor? Es gibt ein Sammelsurium an Ablenkungsmöglichkeiten, die in der Erzählküche bereits vorbereitet sind und im Falle eines Ablenkungsbedarfs leicht aufgetischt werden können.