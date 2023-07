Ein neuer Tiefpunkt für die Impf-Verdorbenheit in Russland

Riley Waggaman

Das Gamaleya Center entwickelt mRNA-„Konserven“ für künftige Injektionen

Für jede halbwegs vernünftige Regierung hätte die Pandemie ein „lehrreicher Moment“ sein müssen, und die wohl wichtigste Lehre aus diesem weltweit koordinierten Krieg gegen die öffentliche Gesundheit wäre gewesen: „Wir sollten wahrscheinlich mit diesen genetischen Injektionen aufhören, oder?“

Leider mehren sich die Hinweise darauf, dass die russische Regierung genau das Gegenteil beschlossen hat.

Russlands Impf-Evangelisten wollen eine „mRNA-Impfstoff-Plattform“, damit sie „einen Patienten oft, viel und für lange Zeit immunisieren können.“ Wir werden gleich auf diese Bemerkung zurückkommen, aber zunächst einige Hintergrundinformationen.

Das Gamaleya Center – der mutmaßliche Drahtzieher hinter Sputnik V – hat letzte Woche angekündigt, dass es mit Phase-I-Versuchen für FiloPan, einen neuen Ebola-„Impfstoff“, beginnen wird.

„Der FiloPan-Impfstoff verwendet ein defektes Adenovirus. Es ist für den Menschen sicher, da es sich im Körper nicht vermehren kann. Es fügt ein Gen ein, das für das Ebola-Protein, auch Marburg genannt, kodiert. Hier wird das gleiche Prinzip angewandt wie bei der Impfung gegen COVID-19“, erklärte Anatoly Altshtein, Professor am Gamaleya-Zentrum, gegenüber Izvestia.

Ich werde nun erklären, warum dies äußerst problematisch ist.

Erstens zeigt das Bild, das die Iswestija verwendet hat, nicht FiloPan. Es ist ein Foto von GamEvac und GamEvac-Combi, den Ebola-Impfstoffen, die vor fast einem Jahrzehnt entwickelt wurden und angeblich als „sichere und wirksame genetische Plattform“ dienten, die die Turbo-Entwicklung von Sputnik V ermöglichte.

Die „bewährte Formel von Sputnik V, die auf einer zugelassenen Ebola-Impfung basiert“, war ein zentrales Argument, das sowohl von Gamaleya als auch vom Hauptfinanzier des Medikaments, dem Russischen Direktinvestitionsfonds (RDIF), vorgebracht wurde.

Kirill Dmitriev, CEO des RDIF und WEF Young Global Leader, sagte im August 2020 gegenüber CNN: „Wir haben uns für den sichersten Ansatz entschieden, der nicht nur jetzt, sondern auch bei dem bereits zugelassenen Ebola-Impfstoff ausgiebig getestet wurde.“

Einen Monat später schrieb Kirill in einem Gastbeitrag für RT.com: „Russland hat davon profitiert, dass es eine bestehende Zwei-Vektoren-Impfstoff-Plattform, die 2015 für Ebola-Fieber entwickelt wurde, für COVID-19 modifiziert hat, die alle Phasen der klinischen Erprobung durchlief und dazu beitrug, die Ebola-Epidemie in Afrika im Jahr 2017 zu besiegen.“

Beide Aussagen sind haarsträubende Lügen, die dieser Blog bereits akribisch entlarvt hat. (Guinea wurde im Juni 2016 für Ebola-frei erklärt und blieb dies fast fünf Jahre lang. Im Gegensatz zu Dmitrievs irrsinnigen Ausbrüchen gab es keine Ebola-Epidemie, die „besiegt“ werden musste, als Gamaleyas Wissenschaftler 2017 in Guinea ankamen, um mit kleinen Tests ihrer experimentellen Spritze zu beginnen, die an etwa 2.000 Guineern getestet wurde und nur für den Notfall in Russland zugelassen wurde, wo es offensichtlich jede Menge Ebola gibt).

Im Dezember 2020 berichtete TASS unter Berufung auf den Gamaleya-Direktor Alexander Gintsburg, dass der Coronavirus-Impfstoff Sputnik V, der auf der gleichen Plattform basiert, die auch für die Entwicklung des Ebola-Medikaments verwendet wurde, wahrscheinlich in der Lage ist, den Körper zwei Jahre lang zu schützen“. (Gintsburg änderte schnell seine Meinung und erklärte, dass die Russen „unendlich viele“ halbjährliche Auffrischungsimpfungen benötigen würden, um sich vor dem Virus zu schützen.)

Natürlich müssen wir uns fragen: Wenn Russlands ursprüngliche Ebola-Injektion so erstaunlich war, und wenn es wirklich eine „bewährte“ Plattform war, die Sputnik V hervorgebracht hat, warum sollte man dann einen neuen Ebola-Impfstoff entwickeln müssen? WARUM?

Und warum hat Herr Altshtein nicht erwähnt, dass Sputnik V angeblich auf einem bereits existierenden Ebola-Impfstoff basierte und nicht umgekehrt?

Noch merkwürdiger ist, dass Gamaleya die Genehmigung erhalten hat, im Oktober 2022 mit den Tests für seinen „neuen“ Ebola-Impfstoff zu beginnen, aber erst jetzt FiloPan 64 erwachsenen Freiwilligen injiziert.

Aus dem russischen Register für die Genehmigung klinischer Versuche (RCT) geht hervor, dass die Phase I der Versuche mit FiloPan am 10. Oktober 2022 begann und am 30. Dezember 2023 enden soll. Und jetzt beginnen sie die Studie im Juli 2023? Ein bisschen seltsam.

Ich vermute, dass wir in naher Zukunft noch mehr von diesen Merkwürdigkeiten sehen werden.

In einem Interview mit TASS im Mai (das ich verpasst habe, aber bei der Recherche für diesen Blogbeitrag entdeckte) behauptete der stellvertretende Direktor von Gamaleya, Denis Logunov, dass FiloPan bereits 2017 während der Phase-I-Versuche für GamEvac-Combi entwickelt wurde und anscheinend nur irgendwo in einem Regal lag. Sicher, warum nicht?

Das ganze Interview ist ein echter Augenöffner, aber hier sind meine Lieblingsstellen:

TASS: Sind afrikanische Länder jetzt an diesen Impfstoffpräparaten interessiert? Logunov: Jetzt sind wir auf dem Weg, die so genannten Konserven zu entwickeln – die Grundlage für zukünftige Impfstoffe. Es gibt besonders gefährliche Krankheitserreger, die sowohl in Afrika als auch in der Russischen Föderation eine Bedrohung darstellen können. Wir müssen über eine Reihe von Impfstoffpräparaten verfügen, die nicht unbedingt in die Massenproduktion gehen, aber die erste und zweite Phase der klinischen Erprobung durchlaufen haben und bei Bedarf schnell in die medizinische Praxis umgesetzt werden können. […] TASS: Glauben Sie, dass es einen Impfstoff [gegen HIV] geben kann, angesichts der Variabilität des Virus? Logunov: Natürlich denken wir darüber nach. Es ist klar, dass man in den letzten 40 Jahren mit der Idee gekämpft hat, einen Impfstoff zu entwickeln, aber bis jetzt war man nicht sehr erfolgreich. Im Prinzip gibt es eine gewisse Phänomenologie, auf die man sich bei den Versuchen, neue Versionen von Impfstoffpräparaten zu schaffen, stützen kann. Deshalb müssen wir weiterhin Impfstoffe herstellen. Hier kann eine mRNA-Impfstoffplattform helfen – man kann einen Patienten oft, viel und für eine lange Zeit immunisieren, selbst mit schwachen T-Zell-Immunogenen. Hier kann diese Technologie glänzen.

Zusammengefasst: Russlands vertrauenswürdigste Experten für öffentliche Gesundheit wollen genetische „Konserven“, die den Proleten verabreicht werden können, wenn „gefährliche Krankheitserreger“ auftreten. Außerdem kann eine mRNA-Plattform zum Schutz der öffentlichen Gesundheit „beitragen“, denn einer der Vorteile von mRNA-Injektionen besteht darin, dass man „einen Patienten oft, viel und für lange Zeit immunisieren“ kann. Hier „glänzt“ mRNA goo.

All dies ist natürlich Schnee von gestern, denn Gamaleya hat bereits vor fast einem Jahr angekündigt, dass es seine eigene mRNA-COVID-Spritze entwickelt (warum sollte man sich überhaupt die Mühe machen, wenn Millionen ungenutzter Dosen eines sicheren und wirksamen AstraZeneca-Klons in den Lagerhäusern verrotten?)

Es tut mir leid, wenn ich mich wie ein Schwarzseher anhöre, aber es scheint so, als ob der Plan ist, jeden, überall und für immer zu impfen. Vertrauen Sie der Wissenschaft.

Von Riley Waggaman (alias „Edward Slavsquat“): Er ist ein amerikanischer Schriftsteller, der in Moskau lebt. Er arbeitete fast vier Jahre lang bei RT (seine offizielle Position war „leitender Redakteur“, aber seine täglichen Aufgaben waren nicht so illuster, wie der Titel vermuten lässt)