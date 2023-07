Die Weltgesundheitsorganisation treibt die geschlechtsspezifische Verstümmelung von Kindern auf globaler Ebene voran

Diese Protokolle sind ein unverhohlener Versuch von Transgender-Aktivisten, die medizinische Gemeinschaft davon abzuhalten, sich dem grausamsten medizinischen Experiment zu widersetzen, das seit der Eugenik an jungen Menschen durchgeführt wird.

In ihrem 2012 erschienenen Buch The Global Sexual Revolution: Zerstörung der Freiheit im Namen der Freiheit legt die deutsche Soziologin Gabrielle Kuby in akribischer Kleinarbeit dar, wie es LGBT-Aktivisten gelungen ist, so viele grundlegend radikale Ideen in den Mainstream zu bringen: durch die Infiltration internationaler Institutionen.

Mit „infiltrieren“ meint sie keine riesige Verschwörung – obwohl ich denke, dass man es als solche bezeichnen könnte. Was sie meint, ist, dass Aktivisten, die Nichtregierungsorganisationen leiten, seit Jahrzehnten in Gremien wie der Europäischen Union und den Vereinten Nationen Lobbyarbeit betreiben; dass sie einen Großteil der Bürokratie ausmachen; dass sie, wenn eine inhaltliche Frage erörtert wird, mit Aktenkoffern voller pseudowissenschaftlicher Studien und sorgfältig formulierter Forderungen präsent sind.

Das Center for Family and Human Rights (C-FAM) entlarvt und unterdrückt ihre Bemühungen seit 1997 (ich habe ein Interview mit dem Gründer Austin Ruse über seine Arbeit und darüber geführt, wie globalistische Institutionen das Leben und die Familie angreifen, wenn Sie daran interessiert sind). Die meisten von uns schenken dem, was in den Sitzungssälen von UN- oder EU-Konferenzen passiert, wenig oder gar keine Beachtung, aber die Entscheidungen in diesen Räumen wirken sich letztlich auf den Rest von uns aus und haben einen realen Einfluss auf unser tägliches Leben. Der jüngste Bericht von C-FAM hebt unter anderem die Tatsache hervor, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) an neuen medizinischen Protokollen für „Transgender“-Eingriffe arbeitet – aber nicht, weil sie vorhat, Großbritannien, Skandinavien und anderen Ländern zu folgen, die diese sogenannten Behandlungen einer zweiten Prüfung unterziehen.

Wie C-FAM berichtet, geschieht dies, „um die rasche Ausbreitung von Verboten und Beschränkungen für ‚Transgender‘-Operationen und -Medikamente, insbesondere für Kinder, zu bekämpfen“, und ist darauf ausgerichtet, „den Zugang zu und die Inanspruchnahme von qualitativ hochwertigen und respektvollen Gesundheitsdiensten durch transsexuelle und geschlechtsspezifische Menschen zu verbessern.“ Hauptziele der WHO sind die Durchsetzung einer „geschlechtsspezifischen Versorgung“ (womit sie Operationen zur Geschlechtsumwandlung und geschlechtsübergreifende Hormone meint), die „Ausbildung und Schulung von Gesundheitspersonal“ (womit sie die Indoktrination von medizinischem Fachpersonal meint) und die „rechtliche Anerkennung der selbstbestimmten Geschlechtsidentität“ (womit sie meint, dass es illegal wird, die Geschlechterideologie infrage zu stellen und die Unterstützung dieser medizinischen Eingriffe unter Androhung von Strafe obligatorisch wird).

Die UN und die WHO sind es gewohnt, den Entwicklungsländern ihren Willen aufzuzwingen; diese medizinischen Protokolle stehen jedoch im Widerspruch zu neuen Protokollen in den Niederlanden, Deutschland, Finnland und anderen traditionell konformen Ländern. Diese Protokolle sind ein unverhohlener Versuch von Transgender-Aktivisten, die medizinische Gemeinschaft davon abzuhalten, sich dem grausamsten medizinischen Experiment zu widersetzen, das seit der Eugenik an jungen Menschen durchgeführt wird. Von C-FAM:

Es wird erwartet, dass die WHO-Leitlinien diese Entwicklungen aufgreifen werden. Die von den WHO-Mitarbeitern ausgewählte „Leitlinienentwicklungsgruppe“ besteht ausschließlich aus „Transgender“-Aktivisten und medizinischen Anbietern. Alle 14 Mitglieder der Gruppe sind bereits an der Ausweitung des Zugangs zu den milliardenschweren medizinischen Protokollen für „Transgender“ beteiligt, auch für minderjährige Kinder. Zwei Mitglieder aus Südafrika, Chris McLahlan, ein auf „Transgender-affirming care“ spezialisierter Psychologe, und Elma de Vries, eine Hausärztin, sind Mitverfasser der Leitlinien der World Professional Association for Transgender Health (WPATH) für die Transgender-Gesundheit, in denen befürwortet wird, dass Kinder bereits im Alter von 12 Jahren in eine „Transgender“-Hormonbehandlung und -Operationen einwilligen können und dass Kinder sogar noch jünger zu einer „sozialen Transition“ ermutigt werden sollten.

Ein weiteres Mitglied ist Cianán Russell, Senior Policy Officer bei ILGA-Europe, der führenden Organisation für Homosexuelle/Transgender in Europa, die auch dafür bekannt ist, dass sie sich weigert, Sex zwischen Erwachsenen und Kindern zu verurteilen. Eine weitere Person, Ayouba El Hamri, wird als „Trans- und feministische Aktivistin mit Sitz in Marokko“ beschrieben, die mehrere Verbindungen zu „Transgender“-Vertretungsgruppen unterhält. Zu den anderen gehören eine Aktivistin aus dem Libanon, die in der „trans- und queer-feministischen Organisation“ tätig ist, eine „ermächtigte Transgender-Frau“ von den Philippinen, eine Professorin der Columbia University, die an der Spitze der Transgender-Bewegung steht, und andere Persönlichkeiten, die sich für Transgender einsetzen.

Die von der WHO herausgegebenen Leitlinien sind zwar technisch gesehen nicht bindend, aber sie werden unglaublich einflussreich sein, und Journalisten werden sie als bindend behandeln. Wenn sie veröffentlicht werden, können Sie sicher sein, dass sie von Trans-Aktivisten in allen Mainstream-Medien bei Debatten über Geschlechtsumwandlungen bei Kindern, Gesetzgebung und Debatten über das Geschlecht ständig zitiert werden. Die Journalisten werden fragen, ob die Politiker „die WHO-Leitlinien kennen“, und sie werden ihnen vorwerfen, „wissenschaftsfeindlich“ zu sein, wenn sie eine abweichende Meinung vertreten. Wir haben gesehen, wie sich dieses Schema immer und immer wieder entfaltet. Wir sind dabei, es erneut anzuwenden.