Wir sind alle Verdächtige im Rahmen des Regierungsprogramms für Vorstrafen

„Es gibt jetzt die Möglichkeit, die Tyrannei in Amerika total zu machen“. James Bamford, Journalist

Wir sind jetzt alle im Visier. Wir sind jetzt alle schuldig, bis unsere Unschuld bewiesen ist.

Und dank der Rund-um-die-Uhr-Überwachung durch das Spionagenetz der Fusionszentren der Regierung sind wir jetzt alle leichte Beute, die nur darauf wartet, von den Agenten des amerikanischen Polizeistaats markiert, markiert, ins Visier genommen, überwacht, manipuliert, untersucht, verhört, beschimpft und generell schikaniert zu werden.

Obwohl diese Programme zur Verbrechensvorbeugung überall im Land, in Klein- und Großstädten, auftauchen, machen sie uns nicht sicherer, sondern gefährden die individuellen Freiheiten.

Landesweit gibt es mehr als 123 Echtzeit-Verbrechensbekämpfungszentren (auch bekannt als Fusionszentren), die es den lokalen Polizeibehörden ermöglichen, riesige Mengen an Überwachungsdaten und Erkenntnissen aus Überwachungskameras, Gesichtserkennungstechnologie, Schusswaffensensoren, Social-Media-Überwachung, Drohnen und Körperkameras sowie von künstlicher Intelligenz gesteuerten Algorithmen für die vorausschauende Polizeiarbeit hochzuladen und mit staatlichen und bundesstaatlichen Stellen auszutauschen.

Diese Datenfusionszentren, die effektiv ein elektronisches Gefängnis – einen digitalen Polizeistaat – schaffen, aus dem es kein Entrinnen gibt, werden in Partnerschaft mit großen Technologieunternehmen wie Microsoft, Google und Amazon errichtet, die den Anstieg der Militarisierung der Polizei und der Überwachung im Inland mit vorangetrieben haben.

Diese jüngsten Erweiterungen des Überwachungsstaates sind zwar Teil der Bemühungen der Biden-Administration, den inländischen Extremismus durch die Schaffung einer Agentur zur Verbrechensvorbeugung zu bekämpfen, aber sie sind seit langem ein zentraler Bestandteil der Pläne der Regierung für totale Kontrolle und Herrschaft.

Bei dieser Kampagne zur Verbrechensverhütung geht es jedoch nicht so sehr darum, Amerika sicherer zu machen, sondern vielmehr darum, sicherzustellen, dass die Regierung über die nötigen Mittel verfügt, um regierungsfeindlichen Unmut mundtot zu machen, jeden zu bestrafen, der regierungsfeindliche Ansichten äußert, und jeden Versuch der Bevölkerung, die Autorität der Regierung in Frage zu stellen oder ihre Propaganda in Frage zu stellen, bereits im Keim zu ersticken.

J. D. Tuccille schreibt in Reason: „In einer Zeit, in der Regierungsbeamte gegen ‚Fehlinformationen‘ und ‚Desinformationen‘ wüten, die oft nur eine Abweichung von den Meinungen darstellen, die in der politischen Klasse gerade populär sind, nehmen die Fusionszentren häufig friedliche abweichende Äußerungen unter die Lupe.“

Während die Biden-Administration vor kurzem einen juristischen Schlag einstecken musste, weil sie versuchte, Social-Media-Unternehmen dazu zu drängen, mehr zur Bekämpfung sogenannter Des- und Fehlinformationen zu tun, sind diese Fusionszentren die uneingestandenen Machtzentren hinter der Kampagne der Regierung, diejenigen zu zensieren und zu bestrafen, die ihre Ablehnung und Unzufriedenheit mit der Regierungspolitik zum Ausdruck bringen.

Schon jetzt machen die Machthaber mobil, um sicherzustellen, dass die Fusionszentren in der Lage sind, Sektoren einer Gemeinschaft zu überwachen und abzusperren, sobald es nötig ist.

So soll ein 42.000 Quadratmeter großes Fusionszentrum in der Innenstadt von Washington Berichten zufolge dazu dienen, „die Strafverfolgungsbehörden besser auf den nächsten Gesundheitsnotfall oder einen Anschlag im Stil des 6. Januar vorzubereiten“. Eine Sprecherin der Behörde erklärte: „Auf den Bildschirmen an den Wänden der neuen Einrichtung werden Überwachungskameras in der ganzen Stadt sowie Konten in sozialen Medien angezeigt, die auf bedrohliche Äußerungen überwacht werden können.“

Es ist wie eine Szene direkt aus Steven Spielbergs dystopischem Film Minority Report, der im Jahr 2054 spielt, wo die Polizeibehörden Informationen aus weit verbreiteter Überwachung, Verhaltensvorhersagetechnologien, Data Mining, präkognitiver Technologie und Nachbarschafts- und Familienspitzelprogrammen sammeln, um potenzielle Kriminelle festzunehmen, bevor sie Schaden anrichten können.

Es ist kaum zu glauben, dass die verschiedenen neu entstehenden Technologien, die sowohl von der Regierung als auch von Unternehmen eingesetzt und gemeinsam genutzt werden – Gesichtserkennung, Iris-Scanner, riesige Datenbanken, Software zur Verhaltensvorhersage usw. -, in ein komplexes, miteinander verwobenes Cyber-Netzwerk integriert werden, das darauf abzielt, unsere Bewegungen zu verfolgen, unsere Gedanken vorherzusagen und unser Verhalten zu kontrollieren, so dass die dystopischen Visionen vergangener Schriftsteller schnell zur Realität werden.

Unsere Welt ist heute geprägt von weit verbreiteter Überwachung, Technologien zur Verhaltensvorhersage, Data Mining, Fusionszentren, fahrerlosen Autos, sprachgesteuerten Häusern, Gesichtserkennungssystemen, Cybugs und Drohnen sowie vorausschauender Polizeiarbeit (Pre-Crime), die darauf abzielt, potenzielle Kriminelle zu fassen, bevor sie Schaden anrichten können.

Was einst futuristisch erschien, ist heute keine Science-Fiction mehr.

Der amerikanische Polizeistaat hat die dystopischen Schrecken, die George Orwell, Aldous Huxley und Phillip K. Dick vorausgesagt haben, in ein bedrückendes Paket aus Vorverbrechen und Vorgedanken zusammengefasst.

Auf diese Weise ist der Roman 1984 zu einer Gebrauchsanweisung für einen allgegenwärtigen, modernen Überwachungsstaat geworden, in dem gewöhnliche Amerikaner als Extremisten abgestempelt werden, weil sie sich rechtmäßig verhalten, was die Sensoren der Regierung auslöst.

Die Technokraten, die den Überwachungsstaat leiten, müssen nicht einmal ins Schwitzen kommen, wenn sie überwachen, was Sie sagen, was Sie lesen, was Sie schreiben, wohin Sie gehen, wie viel Sie ausgeben, wen Sie unterstützen und mit wem Sie kommunizieren, und Sie dann als Gefahr einstufen.

Computer erledigen heute die mühsame Arbeit, soziale Medien, das Internet, Textnachrichten und Telefongespräche nach potenziell regierungsfeindlichen Äußerungen zu durchforsten, die alle sorgfältig aufgezeichnet, dokumentiert und gespeichert werden, um eines Tages zu einem Zeitpunkt und an einem Ort nach Wahl der Regierung gegen Sie verwendet zu werden.

Mit Hilfe automatischer Augen und Ohren, einem wachsenden Arsenal an Hightech-Software, -Hardware und -Techniken, Regierungspropaganda, die die Amerikaner dazu auffordert, sich in Spione und Spitzel zu verwandeln, sowie Software für soziale Medien und Verhaltenserfassung spinnen Regierungsbeamte auf diese Weise ein klebriges Spinnennetz aus Bedrohungseinschätzungen, Verhaltenswarnungen, markierten „Wörtern“ und Berichten über „verdächtige“ Aktivitäten, um potenzielle Staatsfeinde zu fangen.

Es ist auch eine Einrichtung, die reif für Missbrauch ist.

So wurde in einem Untersuchungsbericht des Brennan Center festgestellt, dass „in den letzten zwei Jahrzehnten durchgesickertes Material gezeigt hat, dass Fusionszentren Demonstranten verfolgen und friedliche Aktivitäten als potenzielle Bedrohung einstufen. Zu ihren Zielen gehörten Verfechter der Rassengerechtigkeit und des Umweltschutzes, rechtsgerichtete Aktivisten und unabhängige politische Kandidaten.

Bei einem Fusionszentrum in Maine wurde festgestellt, dass es „illegal Informationen über Einwohner von Maine sammelte und weitergab, die nicht krimineller Aktivitäten verdächtigt wurden. Dazu gehörten Waffenkäufer, Menschen, die gegen den Bau einer neuen Stromleitung protestierten, die Mitarbeiter eines friedensfördernden Sommercamps für Jugendliche und sogar Menschen, die häufig nach New York City reisten.“

n einem Bezirk in Florida hat die Polizei ihr Programm zur Verbrechensvorbeugung genutzt, um „Listen von Personen zu erstellen, die sie für wahrscheinlich hält, das Gesetz zu brechen, und zwar auf der Grundlage von Verhaftungsgeschichten, nicht näher spezifizierten Informationen und willkürlichen Entscheidungen von Polizei-Analysten“. Dann, so die Tampa Bay Times, werden Beamte eingesetzt, „um jeden zu finden und zu verhören, dessen Name auf der Liste steht, oft ohne hinreichenden Grund, ohne Durchsuchungsbefehl oder Beweise für ein bestimmtes Verbrechen. Sie schwärmen mitten in der Nacht aus, wecken Familien auf und bringen Menschen vor ihren Nachbarn in Verlegenheit. Sie schreiben Strafzettel für fehlende Briefkastennummern und überwuchertes Gras und beschweren die Bewohner mit Gerichtsterminen und Geldstrafen. Sie kommen immer wieder und nehmen aus jedem erdenklichen Grund Festnahmen vor.

Das Ziel? „Ihnen das Leben schwer zu machen, bis sie umziehen oder klagen.“

Auf diese Weise macht die Regierung eine Nation von Bürgern zu Verdächtigen und Möchtegern-Kriminellen.

Dieser Wandel wird vom Heimatschutzministerium (Department of Homeland Security, DHS) vorangetrieben, der Behörde, die berüchtigt ist für die Militarisierung der Polizei und der SWAT-Teams, die Bespitzelung von Aktivisten, Dissidenten und Veteranen, die Bevorratung von Munition, die Verteilung von Nummernschildlesegeräten, die Auftragsvergabe für den Bau von Gefangenenlagern, die Verfolgung von Mobiltelefonen mit Stingray-Geräten, die Durchführung von Militärübungen und Abriegelungen in amerikanischen Städten; Einsatz der TSA als Vorhut; Durchführung virtueller Leibesvisitationen mit Ganzkörperscannern; Durchführung von Soft-Target-Kontrollpunkten; Anweisung von Regierungsangestellten, Amerikaner auszuspionieren; Durchführung weit verbreiteter Spionagenetzwerke mit Hilfe von Fusionszentren; Durchführung von verfassungsfreien Grenzkontrollen; Finanzierung von stadtweiten Überwachungskameras; und Einsatz von Drohnen und anderen Spionage-Robotern.

Zwanzig Jahre nach seiner Gründung im Gefolge des 11. Septembers ist das DHS eine riesige, kostspielige, machtgierige Bürokratie, die hart daran arbeitet, sicherzustellen, dass die Regierung allwissend, allsehend und allmächtig ist.

Die Sache ist die: Man muss nichts Illegales tun oder die Autorität der Regierung in Frage stellen, um als verdächtige Person eingestuft, als Staatsfeind bezeichnet und wie ein gefährlicher Krimineller eingesperrt zu werden.

Alles, was Sie tun müssen, ist, bestimmte Auslösewörter zu verwenden, im Internet zu surfen, mit einem Mobiltelefon zu kommunizieren, ein Auto zu fahren, in einem Hotel zu wohnen, in einem Baumarkt einzukaufen, Flug- oder Bootsfahrunterricht zu nehmen, einem Nachbarn verdächtig zu erscheinen, die Autorität der Regierung in Frage zu stellen oder ganz allgemein in den Vereinigten Staaten zu leben.

Die folgenden Aktivitäten führen garantiert dazu, dass Sie zensiert und überwacht werden, eventuell auf eine Überwachungsliste der Regierung gesetzt werden, möglicherweise inhaftiert und möglicherweise getötet werden.

Verwenden Sie harmlose Auslösewörter wie „Wolke“, „Schwein“ und „Piraten“. Ein Mobiltelefon benutzen. Ein Auto fahren. Besuchen Sie eine politische Kundgebung. Sich in den sozialen Medien äußern. Dienen Sie im Militär. Mit einem Strafverfolgungsbeamten nicht einverstanden sein. Sich bei der Arbeit krank melden. Hinken oder stottern. Verwirrt oder nervös wirken, zappeln, pfeifen oder schlecht riechen. Sich in der Öffentlichkeit mit einer Spielzeugpistole oder etwas, das einer Pistole ähnelt, wie z. B. einer Wasserpistole, einer Fernbedienung oder einem Spazierstock, zeigen. Starrt einen Polizeibeamten an. Sich als waffenfreundlich, freiheitsliebend oder regierungsfeindlich zeigen. Besuchen Sie eine öffentliche Schule. Sagen Sie der Macht die Wahrheit.

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Sie von der Polizei zu Unrecht beschuldigt, untersucht und konfrontiert werden, und zwar auf der Grundlage eines datengesteuerten Algorithmus oder einer Risikobewertung, die von einem mit künstlicher Intelligenz betriebenen Computerprogramm zusammengestellt wurde.

Schon bald wird jeder Haushalt in Amerika als Bedrohung eingestuft und mit einem Bedrohungswert versehen werden.

Ohne jemals wissentlich eine Straftat begangen zu haben oder dafür verurteilt worden zu sein, wurden Sie und Ihre Mitbürger wahrscheinlich auf Verhaltensweisen untersucht, die die Regierung als abwegig, gefährlich oder bedenklich einstuft; auf der Grundlage Ihrer Verbindungen, Aktivitäten und Ansichten wurde Ihnen ein Bedrohungswert zugewiesen; und in einer Regierungsdatenbank wurde katalogisiert, wie die Polizei und andere Regierungsbehörden auf der Grundlage Ihrer besonderen Bedrohungsstufe auf Sie zugehen sollten.

Kombiniert man die vorausschauende Polizeiarbeit mit Überwachung, Überkriminalisierung und Programmen zur Verbrechensvorbeugung, und fügt man dann noch eine militarisierte Polizei hinzu, die darauf trainiert ist, erst zu schießen und dann Fragen zu stellen, dann wird deutlich, können Sie froh sein, wenn Sie mit dem Leben davonkommen.

Wenn Sie noch keine Angst haben, sollten Sie es aber.