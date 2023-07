Künstliche Intelligenz in tödlichen Militäroperationen. Israels System ist bereit für den totalen Krieg!

Die israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) haben damit begonnen, künstliche Intelligenz zur Auswahl von Luftangriffszielen und zur Organisation der Kriegslogistik einzusetzen, während die Spannungen in den besetzten Gebieten und mit dem Erzrivalen Iran eskalieren.

Obwohl sich das Militär nicht zu spezifischen Operationen äußern will, sagen Beamte, dass es jetzt ein KI-Empfehlungssystem verwendet, das „riesige Datenmengen“ verarbeiten kann, um Ziele auszuwählen, so Bloomberg. Die darauffolgenden Angriffe können dann schnell mit einem anderen KI-Modell namens Fire Factory zusammengestellt werden, das militärisch genehmigte Daten zur Berechnung von Munitionsladungen verwendet, um Tausende Ziele zu priorisieren und den Flugzeugen und Drohnen zuzuweisen.

Beide Systeme werden zwar von menschlichen Bedienern überwacht, die einzelne Ziele und Luftangriffspläne überprüfen und genehmigen, doch unterliegt die Technologie noch keinen internationalen oder staatlichen Vorschriften.

Befürworter sagen, dass die fortschrittlichen Algorithmen die menschlichen Fähigkeiten übertreffen und dem Militär helfen könnten, die Zahl der Opfer zu minimieren, während Kritiker vor den potenziell tödlichen Folgen des Verlassens auf zunehmend autonome Systeme warnen.

„Wenn ein Fehler in der KI-Berechnung auftritt, wen machen wir dann für diesen Fehler verantwortlich?“, so Tal Mimran, Dozent für internationales Recht an der Hebräischen Universität Jerusalem und ehemaliger Rechtsberater der Armee. „Man kann eine ganze Familie aufgrund eines Fehlers auslöschen.

Die Einzelheiten des operativen Einsatzes von KI durch die Armee bleiben weitgehend geheim, aber Erklärungen von Militärbeamten deuten darauf hin, dass die IDF durch regelmäßige Explosionen im Gazastreifen, wo Israel als Reaktion auf Raketenangriffe häufig Luftangriffe durchführt, Erfahrungen mit diesen umstrittenen Systemen auf dem Schlachtfeld gesammelt hat. Im Jahr 2021 bezeichnete die IDF den elftägigen Konflikt in Gaza als die weltweit erste „Kriegsführung mit künstlicher Intelligenz“.

In den vergangenen Monaten hat Israel den Iran fast täglich vor der Urananreicherung gewarnt und versprochen, dass es dem Iran unter keinen Umständen den Erwerb von Atomwaffen erlauben werde. Sollte es zu einer militärischen Konfrontation zwischen den beiden Staaten kommen, rechnen die IDF damit, dass iranische Verbündete im Gazastreifen, in Syrien und im Libanon Vergeltung üben und damit die Voraussetzungen für Israels ersten ernsthaften Mehrfrontenkonflikt schaffen, seit ein Überraschungsangriff Ägyptens und Syriens vor 50 Jahren den Jom-Kippur-Krieg auslöste.

Auf künstlicher Intelligenz basierende Werkzeuge wie Fire Factory sind für ein solches Szenario bestens geeignet. „Was früher Stunden gedauert hat, dauert jetzt nur noch Minuten, mit ein paar zusätzlichen Minuten für die menschliche Überprüfung“, sagte Oberst Uri, der die Abteilung für digitale Transformation der Armee leitet und aus Sicherheitsgründen nur seinen Vornamen nennen wollte, im IDF-Hauptquartier in Tel Aviv. „Mit der gleichen Anzahl von Leuten können wir viel mehr erreichen.“

Das System, so betonten die Beamten, sei für den „totalen Krieg“ konzipiert. Die IDF setzen schon seit Langem künstliche Intelligenz ein, aber in den vergangenen Jahren hat sie diese Systeme in verschiedenen Einheiten ausgebaut und sich damit erfolgreich als weltweit führend in der autonomen Waffentechnik positioniert.