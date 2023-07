Was oder Wer zum Teufel ist dieser QAnon?

Jeffrey A. Tucker

Vergangene Woche habe ich einen ungewöhnlichen Kinobesuch unternommen, weil endlich etwas Sehenswertes gezeigt wurde. Es war „The Sound of Freedom“, unter der Regie von Alejandro Monteverde und mit Jim Caviezel in der Hauptrolle.

Der Film erzählt die wahre Geschichte von Tim Ballard, einem Spezialagenten des Heimatschutzes, und seiner Arbeit zur Rettung von Kindern vor einer Menschenhändlerbande in Kolumbien. Es war ein spannender Film, der die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die Größe, den Umfang und das Übel des Kindersexhandels, einer modernen Form der Sklaverei, lenkt. Auf jeden Fall fand ich den Film, wie die meisten der Zuschauer, bemerkenswert wichtig.

Am Abend sah ich mir die Kritiken an und stellte mit Erschrecken fest, dass alle üblichen Verdächtigen der Mainstream-Medien den Film verrissen. Es geht nicht um den Inhalt oder die Botschaft, sondern darum, dass der Hauptdarsteller Caviezel angeblich mit QAnon in Verbindung steht oder Ansichten vertritt, die QAnon sind.

Ich lese seit Jahren immer wieder von diesem sogenannten QAnon, aber plötzlich fiel mir auf, dass ich keine Ahnung habe, was es ist, was es bedeutet, woher es kommt und so weiter. In meiner gesamten öffentlichen Laufbahn wurde ich nicht ein einziges Mal von etwas kontaktiert, das sich QAnon nennt, oder habe etwas gesehen, das von oder für eine solche Organisation geschrieben wurde. Ich habe noch nie gehört, dass jemand, der mir nahe steht, sich autoritär darauf bezieht, oder jemand, der etwas darüber weiß.

Ich war naiv zu glauben, dass die New York Times mehr dazu sagen würde. Vielleicht gibt es eine E-Mail-Liste, eine Organisation, ein Manifest oder so etwas? Also begann ich, den Links zu folgen, die sie in ihrem Artikel über den Film angegeben hatten. Der nächste Artikel hatte das gleiche Problem, nur eine Behauptung über dieses böse Ding namens QAnon, aber keine Beweise. Also ging ich auf den nächsten Link und den nächsten. Plötzlich wurde mir klar, dass ich meine Zeit verschwendet hatte. QAnon ist für die NYT nur ein Schimpfwort, ein Ding, das sie an etwas anhängen, gegen das sie wirklich sind und von dem sie wollen, dass ihre Leser auch dagegen sind.

Im Sprachgebrauch der NYT gibt es eine Abstufung der Bösewichte. Ein „Konservativer“ zu sein bedeutet, ahnungslos, dumm und leicht zu verführen zu sein. Wer „rechts“ ist, ist bösartig, hasserfüllt und wahrscheinlich sehr gefährlich. Aber QAnon zu sein, das ist jenseits aller Grenzen, völlig hoffnungslos und grotesk, verblendet und wahnsinnig und mit Sicherheit eine ernsthaft zerstörerische Person, der man niemals eine Plattform, geschweige denn beruflichen Erfolg gewähren sollte. Der Schauspieler hat Ansichten geäußert, die mit QAnon übereinstimmen, daher sollte er weder wieder arbeiten noch sollte ein Film, in dem er auftritt, öffentlich gezeigt werden.

Dennoch bleibt die Frage: Was ist dieses QAnon? Existiert es überhaupt? Soweit ich das beurteilen kann, lautet die Antwort: Nein. Meine Erfahrung, dass ich noch nie etwas mit diesem Namen gesehen habe, ist nicht ungewöhnlich. Keiner der Leute, die meinem Twitter-Konto folgen, kann einen einzigen Kontakt, eine Verbindung oder ein Engagement nennen. Soweit ich das beurteilen kann, ist QAnon eine Erfindung der Medien, um Leute, die sie nicht mögen, schlecht zu machen. Deshalb geben sie auch nie eine genaue Erklärung ab.

Jetzt war ich also neugierig und begann, genauer hinzusehen. Ich hatte recht: Es gibt kein QAnon. Es handelt sich um einen Q oder ein Konto namens Q oder vielleicht mehrere Konten von Q, die in einem dieser seltsamen Internetforen lebten, in denen sich Leute mit mehr als genug Zeit aufhalten. Das sind marginale Klatschbasen, in denen rund um die Uhr getrollt, gespottet und gejammert wird. Warum sich jemand dort aufhält, ist mir schleierhaft, und warum jemand glaubt, dass das auch nur im Geringsten von Bedeutung ist, ist ebenfalls unerklärlich. Und wie viele Leute tun das? Reden wir von Hunderten, Tausenden oder ein paar Dutzend? Ich habe keine Ahnung.

Offensichtlich begann dieser eine Account (oder vielleicht auch viele) im Jahr 2017, sich als eine Deep-State-Quelle auszugeben, die allen versicherte, dass Trump alles unter Kontrolle habe, dass Frau Clinton bald verhaftet und die Kinderhandel-Kabale, zu der sie angeblich gehört, rechtzeitig zerschlagen würde.

Qs Ratschlag an alle lautete im Wesentlichen, nichts zu unternehmen, weil die Agenten des Tiefen Staates alles unter Kontrolle hätten. Man könnte sich fragen, wer dieses Zeug wirklich gepostet hat? Es könnte sich um ein dummes Kind handeln oder um einen cleveren Troll auf der Suche nach digitaler Aufmerksamkeit. Wenn Sie sich auf eine Verschwörung einlassen wollen, könnten Sie spekulieren, dass Q selbst eine von der CIA ausgeheckte Psycho-Operation war, um Menschen zu beruhigen, die ernsthafte Zweifel an der Aufrichtigkeit und Großherzigkeit der Bundesregierung hatten.

Ich weiß nicht, was davon wahr ist, aber die eigentliche Frage ist: Warum sollte das eine Rolle spielen? Warum sollte sich überhaupt jemand für eine dunkle Dummheit auf 4chan, 8chan, 16chan oder einer anderen dieser Trollfarmen interessieren?

Warum sollte ein seriöser Journalist dieses Geschwätz an die Öffentlichkeit zerren und über seine ominöse Bedeutung berichten? Die Antwort liegt auf der Hand: um Leute zu verleumden. Wenn man darüber nachdenkt, benötigt die wahnhafte Paranoia der Times-Reporter unbedingt einen bête noir; andernfalls wäre es schwierig, ihr tägliches Gezeter über die Bösartigkeit eines jeden zu rechtfertigen, der nicht mit ihrer Linie übereinstimmt.

Die Taktik ist äußerst merkwürdig und lächerlich abwegig. Die Idee ist, dass man, wenn man etwas sagt, das ein wenig nach dem klingt, was jemand behauptet, ein Argument von QAnon zu sein, das in Wirklichkeit gar nicht existiert und dem daher jeder alles Mögliche zuschreiben kann, unter einer Wolke von Diskreditierung und Schande lebt.

Der Film, um den es hier geht, behauptet zum Beispiel, dass der Kindersexhandel ein großes und böses Geschäft ist. Kritiker des Establishments sagen, dass dies ein QAnon-Talking-Point ist, und woher wissen wir das? Weil der Hauptdarsteller des Films dafür bekannt ist, mit QAnon in Verbindung zu stehen, obwohl niemand in der Lage war, diese Verbindung oder die Sache, mit der er in Verbindung steht, zu dokumentieren. Der einzige Beweis ist, dass er über den Kindersexhandel besorgt ist, und QAnon ist es auch, wie die Konzentration des Schauspielers auf dieses Thema beweist.

Auf diese Weise können Sie Kreise der Verquickung verschiedener Assoziationen ohne jeden unabhängigen Beweis konstruieren!

Wenn Sie diese ganze rhetorische Masche als äußerst anrüchig empfinden, haben Sie recht. Nichts davon ergibt einen Sinn. Das heißt aber nicht, dass sie nicht auch einen Zweck erfüllen. Der Zweck besteht darin, die politische Kultur durch die Beherrschung des öffentlichen Gesprächs zu kontrollieren, zu verleumden und abzuschalten. Die Times wendet diese Taktik an, und sei es nur, um ihrer treuen Leserschaft zu signalisieren, über welche Themen sie sprechen soll und über welche nicht.

Sie ermöglicht es der Leserschaft, „The Sound of Freedom“ auf der Cocktailparty abzulehnen. „Ich werde mir diesen QAnon-Müll nicht ansehen“, können sie sagen und sind damit fertig.

Ähnlich verhält es sich mit anderen rhetorischen Kniffen wie dem Begriff „Verschwörungstheorie“. Diese ist besonders treffend, weil ich mir keine verrücktere Verschwörungstheorie vorstellen kann als die Ansicht, dass ein erfolgreicher Schauspieler und Regisseur eines großen Films seine Zeit in dunklen Ecken des Internets verbringt und heimlich von anonymen Postings von Verrückten von vor sechs Jahren kontrolliert wird.

Sie sprechen von einer Verschwörungstheorie! Das ist die unwahrscheinlichste, die ich mir vorstellen kann! Und ich verspreche Ihnen eines. Sollte sich ein Reporter der NYT entschließen, über diese Kolumne zu schreiben, wird er seine Leser darüber informieren, dass der Autor dieses Artikels bekannte Verbindungen zu QAnon hat. Der Beweis: Ich mag diesen Film sehr.