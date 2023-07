Machen Sie sich bereit; die digitale Währung der Zentralbank ist im Kommen…und sie kommt schnell

Bereiten Sie sich besser auf die Welt der digitalen Zentralbankwährungen (CBDCs) vor, denn sie werden kommen. Und sie kommen schnell…

Laut einer aktuellen Studie der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) könnten bis zum Jahr 2030 bis zu 24 CBDCs im Umlauf sein.

Das bedeutet noch mehr staatliche Kontrolle über Ihr Geld.

Nach Angaben der BIZ gaben 93 % der 86 befragten Zentralbanken an, dass sie an der Entwicklung einer Zentralbankgeldanlage arbeiten. Inzwischen „schwindet die Unsicherheit über die kurzfristige Ausgabe von CBDCs“.

Der Umfrage zufolge könnten bis 2030 um die 15 CBDCs für Privatkunden und neun für Großkunden im Umlauf sein.

CBDCs existieren als virtuelle Banknoten oder „Münzen“, die in einer digitalen Brieftasche auf einem Computer oder Smartphone gespeichert sind. Der Unterschied zwischen einer digitalen Währung einer Zentralbank (einer Regierung) und elektronischem Peer-to-Peer-Bargeld wie Bitcoin besteht darin, dass der Wert der digitalen Währung von der Regierung gestützt und kontrolliert wird, genau wie bei traditionellen Fiat-Währungen.

Die digitalen Währungen der Zentralbanken sind Teil eines umfassenderen „Kriegs gegen das Bargeld“.

Eine bargeldlose Gesellschaft wird mit dem Versprechen verkauft, eine sichere, bequeme und sicherere Alternative zu physischem Bargeld zu sein. Man sagt uns auch, dass dies dazu beitragen wird, gefährliche Kriminelle zu stoppen, die die Widerspenstigkeit des Bargelds schätzen.

Doch es gibt auch eine Schattenseite – das Versprechen der Kontrolle.

Die Abschaffung des Bargelds eröffnet der Regierung die Möglichkeit, die Ausgaben der Verbraucher zu verfolgen und zu kontrollieren. Digitale Volkswirtschaften würden es den Zentralbanken auch noch leichter machen, manipulative geldpolitische Maßnahmen wie negative Zinssätze zu ergreifen.

Bislang haben die Bahamas, die östliche Karibik, Jamaika und Nigeria CBDCs für den Einzelhandel ausgegeben. Viele andere Länder, darunter China, Indien und die USA, haben Pilotprogramme gestartet. Laut der BIZ-Umfrage führt mehr als die Hälfte der Zentralbanken konkrete Experimente durch oder arbeitet an einem CBDC-Pilotprojekt“.

Im vergangenen Jahr veröffentlichte die Federal Reserve ein „Diskussionspapier“, in dem die Vor- und Nachteile eines möglichen digitalen Dollars der US-Zentralbank untersucht wurden. Laut der Website der Zentralbank wurde noch keine Entscheidung über die Einführung einer digitalen Währung getroffen, aber dieses Pilotprogramm zeigt, dass die Idee weiter fortgeschritten ist, als die meisten Menschen glauben.

Letztlich wäre ein Gesetz des Kongresses erforderlich, um einen digitalen Dollar als gesetzliches Zahlungsmittel einzuführen.

Auswirkungen

Stellen Sie sich vor, es gäbe kein Bargeld. Es wäre unmöglich, auch nur die kleinste Transaktion vor den Augen der Regierung zu verbergen. Etwas so Einfaches wie der morgendliche Gang zu Starbucks wäre kein Geheimnis für Regierungsbeamte. Wie Bloomberg in einem Artikel anlässlich des Starts eines digitalen Yuan-Pilotprogramms in China im Jahr 2020 schrieb, bietet die digitale Währung „Chinas Behörden ein Maß an Kontrolle, das mit physischem Geld nie möglich gewesen wäre“.

Die Regierung könnte sogar die Fähigkeit einer Person, Käufe zu tätigen, „abschalten“. Bloomberg beschrieb, wie viel Kontrolle eine digitale Währung den chinesischen Beamten geben könnte.

Die PBOC hat auch angedeutet, dass sie den Umfang einiger Transaktionen begrenzen oder sogar eine Voranmeldung für große Transaktionen verlangen könnte. Einige Beobachter fragen sich, ob die Zahlungen mit dem entstehenden Sozialkreditsystem verknüpft werden könnten, bei dem Bürger mit vorbildlichem Verhalten in eine „weiße Liste“ für Privilegien aufgenommen werden, während Bürger mit kriminellen oder anderen Verstößen davon ausgeschlossen werden. Chinas Ziel ist es nicht, Zahlungen bequemer zu machen, sondern Bargeld zu ersetzen, damit es die Menschen noch besser überwachen kann, als es das ohnehin schon tut“, argumentiert Aaron Brown, ein Krypto-Investor, der für Bloomberg Opinion schreibt.

Der Wirtschaftswissenschaftler Thorsten Polleit skizzierte in einem auf Mises Wire veröffentlichten Artikel das Potenzial für eine Big-Brother-ähnliche staatliche Kontrolle durch die Einführung eines digitalen Euro. Wie er es ausdrückte, „wird sich der Weg zu einem Überwachungsstaatsregime erheblich beschleunigen“, falls und wenn eine digitale Währung ausgegeben wird.

Was können wir dagegen tun?

Wir können die Regierungen wahrscheinlich nicht daran hindern, CBDCs auszugeben, aber wir können ihre Verwendung vermeiden. Zunächst werden sie mit Bargeld koexistieren. Wenn man CBDCs einfach ablehnt und am Bargeld festhält, wird sich ihre Einführung verlangsamen.

Einzelpersonen können auch beginnen, Tauschbeziehungen aufzubauen. Wenn die Regierung beginnt, die Verwendung von Bargeld einzuschränken, können Sie immer noch mit Tauschmetallen oder nicht staatlichen Kryptowährungen Geschäfte machen.

Wir sollten auch Schritte zur Schaffung eines Währungswettbewerbs fördern. Die US-Bundesstaaten sind in der Lage, dies zu tun, indem sie Anreize für die Verwendung von Gold und Silber als Geld schaffen.

Gold und Silber dienen seit Tausenden Jahren als Geld. Digitale Plattformen erleichtern es denn je, Geschäfte mit beiden Metallen abzuwickeln. Dies eröffnet die Möglichkeit, ein Umfeld des Währungswettbewerbs zu schaffen, und die Staaten sind in der Lage, eine Vorreiterrolle zu übernehmen.

So wurde beispielsweise in Texas in diesem Jahr ein Gesetzentwurf eingebracht, der die Einführung einer staatlich ausgegebenen, goldgedeckten digitalen Währung vorsah. Der Gesetzentwurf wurde nicht angenommen, aber er hat die Diskussion in Gang gebracht und die Tür für künftige Maßnahmen geöffnet.

Allain L. de la Motte argumentiert: „Der Dollar wird zwar nicht über Nacht verdrängt, aber die Förderung eines wettbewerbsfähigen Umfelds, in dem er mit gesundem, goldgedecktem Geld konkurrieren muss, ist die beste Option für alle 50 Staaten.

Die Staaten können die Verwendung von CBDCs auch behindern. So verbieten unter anderem Gesetze, die kürzlich in Florida und Indiana erlassen wurden, die Verwendung einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC) als Geld in diesen Staaten, indem sie CBDC ausdrücklich von der Definition von Geld ausschließen.

Wie sich solche Gesetze in der Praxis gegen eine CBDC auswirken würden, sollte die Bundesregierung versuchen, eine solche einzuführen, ist unbekannt. „Eine Straßensperre“ ist wahrscheinlich die Art und Weise, wie diese Gesetzgebung gegen ein CBDC ablaufen würde, und sie ist Teil von James Madisons vierstufigem Plan, wie Staaten Bundesprogramme stoppen können.

Letztlich werden wir CBDCs nur durch menschliches Handeln besiegen. Und es ist wichtig, jetzt damit anzufangen – denn der CBDC-Zug rast unaufhaltsam auf uns zu.