Ein Rezept zur Traumatisierung von Kindern – Haben nun die Idioten endgültig die Herrschaft übernommen?

Zusammenfassung aus einem Artikel aus der nytimes.com

«Wenn Ihre Kinder nicht geimpft sind, sollten sie sich nicht mit ungeimpften Personen von außerhalb ihres Haushalts in geschlossenen Räumen und maskenlos aufhalten, da die Gefahr besteht, dass sie sich gegenseitig und andere mit Covid-19 anstecken könnten, so Dr. McBride.

„Wir sind noch nicht an einem Punkt, an dem wir ungeimpfte Kinder ohne Masken im Haus spielen lassen können“, sagte sie. [Dr. Jones]

Wenn Sie vollständig geimpft sind und ohne Ihre Kinder verreisen möchten, ist dies gemäß den Richtlinien des C.D.C. innerhalb der Vereinigten Staaten sicher, und Sie müssen sich weder vor noch nach Ihrer Reise testen lassen, noch nach Ihrer Rückkehr in Selbstquarantäne gehen.

Aber was ist, wenn Sie mit Ihren ungeimpften Kindern verreisen wollen? Das ist eine kniffligere Frage, aber Experten sagen, dass dies sicher möglich ist, solange Sie bestimmte Vorsichtsmaßnahmen treffen.

Auf Reisen sollten alle (außer Kinder unter 2 Jahren) in der Öffentlichkeit immer noch Masken tragen, wenn möglich einen halben Meter von anderen entfernt bleiben, sich die Hände waschen oder Handdesinfektionsmittel verwenden und Menschenansammlungen meiden. Wenn Ihre Kinder es tolerieren können, schlug Dr. Rivers vor, dass sie während des Fluges eine Doppelmaske tragen sollten, mit einer chirurgischen Maske unten und einer Stoffmaske oben.»