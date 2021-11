Ein Richter setzt sich gegen ein Krankenhaus durch: „Treten Sie zur Seite“ und geben Sie einem Sterbenden Ivermectin!

Ein Richter aus Chicago rettete einem Großvater das Leben mit einer einzigen Frage, die Krankenhäuser entlarvt, die Ärzten den Einsatz eines sicheren, von der FDA zugelassenen Medikaments verwehren: Warum?

Sun Ng, ein pensionierter Bauunternehmer aus Hongkong, reiste nach Illinois, um den ersten Geburtstag seiner einzigen Enkelin zu feiern. Er erkrankte an Husten und war in einem Krankenhaus im Großraum Chicago dem Tod nahe.

Alle anderen Möglichkeiten wurden ausgeschöpft, aber das Krankenhaus weigerte sich, Herrn Ng ein generisches, von der FDA zugelassenes Medikament mit einer außerordentlichen Sicherheitsbilanz zu geben, von dem ein Arzt glaubte, dass es sein Leben retten könnte.

Schließlich stellte ein Richter die richtige Frage zu Ivermectin.

„Was ist der Nachteil?“

Anders formuliert: Wenn ein Mann auf der Intensivstation an Covid stirbt und alles andere versucht wurde, warum sollte ein Krankenhaus dann nicht anordnen, ein sicheres, letztes Mittel zu verabreichen?

Das Edward Hospital in der Nähe von Chicago führte drei Argumente an, warum der einundsiebzigjährige Sun Ng nicht mit Ivermectin behandelt werden sollte:

Es könnte zu Nebenwirkungen kommen.

Die Verschreibung von Ivermectin würde gegen die Krankenhausrichtlinien verstoßen.

Die Erzwingung der Verabreichung wäre eine „außerordentliche“ richterliche Übervorteilung.

Richter Paul Fullerton vom DuPage County Circuit Court war mit jedem dieser Argumente nicht einverstanden.

„Ich kann mir keine außergewöhnlichere Situation vorstellen, als wenn es um das Leben eines Menschen geht“, sagte er in einer Entscheidung vom 5. November, die ein Musterbeispiel für rationale Entscheidungen in einer irrationalen Zeit ist.

„Ich zwinge dieses Krankenhaus zu nichts anderem, als zur Seite zu treten“, fuhr er in einer Zoom-Anhörung fort. „Ich bitte nur darum – oder ich bitte nicht darum -, dass das Gericht Dr. Bain die Notfallprivilegien und die Verabreichung dieses Medikaments erlaubt.“

Das Krankenhaus trat schließlich zur Seite. Dr. Alan Bain, ein Internist, verabreichte vom 8. bis 12. November eine fünftägige Kur von 24 Milligramm Ivermectin.

Innerhalb von fünf Tagen war er in der Lage, ohne Beatmungsgerät zu atmen – er entfernte das Endotracheal sogar selbst. Er verließ die Intensivstation am Dienstag, dem 16. November, und obwohl er verwirrt und schwach war, atmete er am Sonntag ohne zusätzlichen Sauerstoff auf einer normalen Krankenhausetage.

„Jeden Tag nach der Verabreichung von Ivermectin trat eine beschleunigte und stabile Besserung ein“, sagte Dr. Bain, der das Medikament bereits in zwei früheren Fällen verabreicht hatte, nachdem die Krankenhäuser es abgelehnt hatten.

„Dreimal haben wir etwas gezeigt“, sagte er mir. „Es gibt ein Signal des Nutzens für Beatmungspatienten“.