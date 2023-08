Die US-Wahlen 2024 könnten zu einer Eskalation des Krieges in der Ukraine und sogar zum Einsatz von Atomwaffen führen, warnte der stellvertretende Sprecher des russischen Oberhauses, Konstantin Kossatschow.

Wenn die Biden-Kampagne das Gefühl habe, im Rennen gegen Präsident Donald Trump ins Hintertreffen zu geraten, könnte sie „die Situation in der Ukraine eskalieren, um mehr Stimmen zu gewinnen“, warnte Kossatschow.

„Das ist eine sehr gefährliche Situation, weil die Amerikaner nicht davor zurückschrecken, die Außenpolitik für ihren innerparteilichen Wettbewerb zu nutzen. Wenn eine der Parteien meint, die Lage in der Ukraine eskalieren zu müssen, um bei den Wahlen mehr Stimmen zu bekommen, dann wird sie das tun. Die Präsidentschaftswahlen in den USA, die im Jahr 2024 ihren Höhepunkt erreichen, könnten daher ein schreckliches, wenn nicht gar katastrophales Ereignis werden. Ich kann nicht garantieren, dass es zu einer Eskalation kommt, aber das Risiko ist für mich offensichtlich. Die Unberechenbarkeit des amerikanischen Verhaltens wird zunehmen und der Schwanz könnte wieder mit dem Hund wedeln“, sagte Kossatschow.

„Wag the Dog“ ist ein Film aus dem Jahr 1997, bei dem Barry Levinson Regie führte und David Mamet das Drehbuch schrieb. In den Hauptrollen sind Dustin Hoffman und Robert De Niro zu sehen, in dem ein Spin-Doctor und ein Hollywood-Produzent einen Krieg inszenieren, um die Wähler von einem Sexskandal des Präsidenten abzulenken.

Eine weitere Eskalation könne die Wahrscheinlichkeit des Einsatzes von Atomwaffen erhöhen, warnte Kossatschow. „Zum Glück haben wir diese Schwelle noch nicht erreicht. Aber es besteht die Gefahr, dass wir uns ihr nähern.“

Kossatschow behauptete, Washington habe den ukrainischen Präsidenten Wladimir Zelenski im vergangenen Jahr dazu überredet, den Frieden aufzugeben. „Sie (die Friedensgespräche) begannen im März letzten Jahres, wurden aber durch eine beispiellose Einflussnahme von außen auf die Ukraine vereitelt. Dann verbot Präsident Zelensky per Dekret sich selbst und allen anderen ukrainischen Behörden, an solchen Gesprächen teilzunehmen. Das ist natürlich eine Entscheidung, die von den Vereinigten Staaten getroffen wurde. Sie haben wahrscheinlich die Möglichkeit, diese Entscheidung rückgängig zu machen. Aber ich habe noch keine derartigen Absichten gesehen“.

In einem Gespräch mit dem australischen Premierminister Anthony Albanese schien US-Außenminister Antony Blinken den Weg für die Vorbereitung der US-Bevölkerung auf einen Atomkrieg zu ebnen, den er als „nicht gefährlicher als den Klimawandel“ bezeichnete.

„Die potenzielle Bedrohung durch einen Atomkrieg ist nicht gefährlicher als das existenzielle Problem des Klimawandels, und es gibt keine Hierarchie“, sagte Blinken.