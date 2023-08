Ex von First Lady Jill Biden: Die kriminelle Familie Biden

Jill Bidens Ex-Mann Bill Stevenson hat am Mittwoch in einem Interview mit Newsmax eine Broschüre über die „kriminelle Familie Biden“ veröffentlicht.

Stevenson sagte, er sei von den Bidens heftig angegriffen worden, als er sich scheiden ließ, so wie der ehemalige Präsident Trump jetzt von der Biden-Regierung angegriffen werde.

„Frankie Biden, ein Mitglied der Biden-Familie, kam zu mir und sagte: ‚Gib ihr das Haus, oder du bekommst großen Ärger. Ich sah Frankie an und sagte: ‚Ist das eine Drohung? Zwei Monate später wurde er wegen Steuerhinterziehung angeklagt.

Moderator Greg Kelly fragte ihn, ob er glaube, dass Joe Biden dies angeordnet habe.

„Ich glaube es nicht nur, ich weiß es“, antwortete Stevenson und fügte hinzu, er könne nicht glauben, wie viel Macht Joe Biden und das Justizministerium hätten.

Er erzählte Newsmax, dass die Bidens jetzt das Gleiche mit Präsident Trump machen.

Stevenson sagte, die Bidens hätten ihn seit 35 Jahren im Visier. „Das ist der einzige Grund, warum ich herausgekommen bin. Es hat nichts mit der Scheidung zu tun, aber Jimmy, Frankie und Präsident Biden sind sehr gefährlich und es ist tragisch. Ich kann nicht zulassen, dass sie Präsident Trump dasselbe antun.“

Das US-Justizministerium hat das Verfahren gegen Trump wegen des Zurückhaltens geheimer Dokumente nun um drei weitere Anklagepunkte erweitert. Auch ein zweiter Mitarbeiter Trumps wurde in dem Fall angeklagt.

Biden sagt: „Niemand fi…t einem Biden *** .“

NOW – Biden says "no one f***s with a Biden."pic.twitter.com/U3nygCDQQ5