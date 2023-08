Weil er nicht geimpft war, erhält Mann in Kanada keine Niere und stirbt. Soll aber seine Organe spenden!

Mann aus Ontario stirbt, nachdem ihm eine Nierentransplantation verweigert wurde, weil er nicht geimpft war

Garnet Harper aus Sudbury, Ontario, starb an einer Nierenerkrankung, nachdem ihm eine Transplantation verweigert wurde, weil er nicht geimpft war.

„Ich habe gesagt, dass ich nicht an diesem Programm teilnehmen werde, solange Menschen wie mein Mann keine Organe aus dem Trillium-Netzwerk erhalten können“, sagte Harpers Frau Meghan in einem Interview mit Independent Journalism.

„Und ich sagte: ‚Wissen Sie, dass ungeimpfte Menschen in Ontario nicht für Transplantationen in Frage kommen, und das ist ein großer Teil dessen, warum mein Mann jetzt in diesem Bett liegt.'“

Meghan sagte, dass die Krankenschwester, die sie fragte, ob das Trillium Network im Falle ihres Todes ihre Organe entnehmen könnte, überrascht war. Während sie emotional und verzweifelt war, versuchte sie, die Krankenschwester über die Situation in Kanada aufzuklären.

Sie sagte: „Die Krankenhäuser müssen sich ändern, denn so geht es nicht weiter“. Am Ende des Gesprächs stimmte die Krankenschwester ihr zu.

Die Krankenschwester sagte, sie habe nicht gewusst, dass ungeimpften Organtransplantationspatienten die Behandlung verweigert werde. Sie versprach, ihre Beobachtungen an ihre Vorgesetzten weiterzugeben.

Meghan schloss mit den Worten: „Die Tatsache, dass sie dich anrufen, während du neben deinem sterbenden Angehörigen sitzt, und dich fragen, ob sie seine Organe haben können, obwohl er in der Zwischenzeit nicht gut genug war, um von ihnen Organe zu bekommen, kann ich nicht beschreiben.

„Das macht mich krank“, sagte sie.

In einem Nachruf von Garnets Familie heißt es, dass er mit einer Nierenerkrankung kämpfte, als er am 22. Mai im Alter von 35 Jahren starb.

„Garnet war bestrebt, jede Interaktion mit seiner Familie und seinen Freunden sinnvoll zu gestalten, und deshalb werden ihn seine überlebenden Nichten, Neffen, Cousins, Tanten, Onkel und viele andere Familienmitglieder und Freunde sehr vermissen“, so seine Familie.

„Garnet war stolz darauf, ein Kleinunternehmer zu sein, und er war leidenschaftlicher Autoaufbereiter bei Sharper Auto Spa“.

Er wurde am 13. Juli 1987 in Chateauguay, QC, geboren und starb vor seinen Eltern, Wakefield Atheson Harper und Teresa Mary Gauvreau. Er hinterlässt seine Frau Meghan und seine Kinder Avah, Elyanah, Yarah, Nyah und Judah.

Der Oberste Gerichtshof Kanadas hat am 8. Juni erklärt, dass er die Klage von Sheila Annette Lewis aus Alberta gegen die Impfpflicht für Organtransplantationspatienten nicht anhören wird.

„Frau Lewis ist zutiefst enttäuscht, dass der Oberste Gerichtshof Kanadas entschieden hat, ihren Fall nicht anzuhören“, sagte die Anwältin Allison Pejovic, die vom Justice Centre for Constitutional Freedoms finanziert wird.

„Sie hatte gehofft, dass die Gerichte für sie und andere ungeimpfte Transplantationskandidaten in ganz Kanada Recht sprechen würden.