Der hochrangige russische Sicherheitspolitiker Dmitri Medwedew hat (sicherlich nicht zum ersten Mal) eine ernste nukleare Warnung und Drohung an die Ukraine und ihre westlichen Unterstützer gerichtet.

In einem Telegramm vom Sonntag erklärte er, dass Russland zu einem Atomangriff gezwungen sein könnte, sollte die ukrainische Gegenoffensive erfolgreich sein. Damit meint er, dass im Falle eines „Sieges“ der Ukraine Atomwaffen eingesetzt würden. Dies würde in dem Szenario geschehen, dass „ein Teil unseres Landes weggenommen wird“, sagte er.

„Stellen Sie sich vor, die Offensive … in Zusammenarbeit mit der NATO erfolgreich wäre und ein Teil unseres Landes weggenommen würde. Dann müssten wir auf der Grundlage der Bestimmungen des russischen Präsidialerlasses Atomwaffen einsetzen“, so der ehemalige Präsident und heutige stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, der in westlichen Presseberichten häufig zitiert wird.

„Es gibt einfach keine andere Lösung“, fügte er hinzu. „Unsere Feinde sollten unsere Kämpfer anflehen, die Welt nicht in nukleare Flammen aufgehen zu lassen.“

Es ist nicht ganz klar, ob sich Medwedew in erster Linie darauf bezog, dass russisches Territorium innerhalb der Staatsgrenzen „weggenommen“ wird, oder ob er damit die vier Regionen in der Ost-/Südukraine sowie die Krim meinte, die im vergangenen Jahr zu einem Teil der Russischen Föderation erklärt wurden.

Putin und hochrangige russische Beamte hatten zuvor erklärt, dass Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja nun als de facto russisches Territorium im Sinne des Gesetzes verteidigt würden. Medwedew scheint zu bestätigen, dass die „nukleare Option“ fest „auf dem Tisch“ liegt, auch wenn dieses Gebiet von Kiew und der NATO „existenziell bedroht“ wird.

Dennoch neigt Medwedew während des gesamten Konflikts zu hartnäckigen, sogar apokalyptisch klingenden Warnungen und Erklärungen. So sagte er im vergangenen Januar: „Der Verlust einer Atommacht in einem konventionellen Krieg kann den Ausbruch eines Atomkrieges provozieren.“

Im Telegramm fügte er hinzu: „Atommächte verlieren keine großen Konflikte, von denen ihr Schicksal abhängt.“ Solche Drohungen sind vielleicht der Grund, warum Washington zögert, den ukrainischen Streitkräften Raketen mit größerer Reichweite zu liefern, selbst zu einer Zeit, in der Präsident Zelensky aktiv schwört, den Krieg an Russland „zurückzugeben“.

Zelensky drohte am Sonntag, wie von uns vorhergesagt, Folgendes an:

Am Sonntag, einen Tag nach einem massiven Drohnenangriff auf das Moskauer Finanzviertel, kündigte der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskiy an, er sei bereit, den Krieg auf russisches Territorium „zurückzuholen“, und betonte, dies sei „unvermeidlich“. „Heute ist der 522. Tag der sogenannten ‚Besonderen Militäroperation‘, von der die russische Führung dachte, sie würde nur ein paar Wochen dauern“, sagte er in einer neuen Videobotschaft. „Allmählich kehrt der Krieg auf das Territorium Russlands zurück – in seine symbolischen Zentren und Militärstützpunkte – und das ist ein unvermeidlicher, natürlicher und absolut gerechter Prozess“.

Er bezeichnete diese zunehmenden Angriffe auf russisches Territorium als „unvermeidlichen, natürlichen und absolut gerechten Prozess“ des Krieges zwischen den beiden Nationen.

Auch Russland könnte angesichts der immer dreisteren Angriffe versuchen, seine „roten Linien“ zu bekräftigen. Innerhalb der Ukraine gibt es Berichte, dass Geheimdienst- und Militärkommandozentralen immer häufiger von russischen Raketen getroffen werden.

Die Einführung der F-16 in der Ukraine (möglicherweise Ende des Jahres oder im nächsten Jahr) wird eine neue, alarmierende Eskalationsstufe bedeuten. Moskau hat betont, dass die amerikanischen Kampfflugzeuge in der Lage sind, eine taktische Atombombe abzufeuern.