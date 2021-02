Ein seltsames Spiel (Teil 1)

„Wer friedliche Revolution unmöglich macht, der wird gewaltsame Revolution unvermeidbar machen.“ – John F. Kennedy

„Man verändert niemals die Dinge, indem man die existierende Realität bekämpft. Um etwas zu verändern, baue ein neues Modell, welches das existierende Modell obsolet macht.“ – Buckminster Fuller

Die Übernahme des Landes durch eine Verschmelzung schlechter Personen, die faschistischen Korporatismus repräsentieren, den Kollektivismus, milliardenschwere Oligarchen, Social Media-Tyrannen, Pandemie-Hausierer, und Deep State-Schlangenöl-Überwachungsstaat-Verkäufer, das hat einen Wendepunkt für das Land markiert. Fronten werden gezogen, ein Propagandakrieg wird bereits geführt, Feinde bereiten sich auf einen Konflikt vor, die Wut steigt, und das Land steuert auf eine gewisse Auflösung zu.

Die Ereignisse seit der Freisetzung des China-Virus aus dem Biowaffenlabor in Wuhan beschleunigen sich zu einem epischen Kampf zwischen denjenigen, die die wahre Macht im Land ausmachen, und denjenigen, die sie für verwerflich halten und die es nicht verdienen, respektiert zu werden oder ein Mitspracherecht dabei zu haben, wie das Land regiert wird. Die schattenhaften Gestalten hinter dem Vorhang der unsichtbaren Bernays-Regierung haben sich selbst enthüllt und fürchten den Pöbel, über den sie herrschen, nicht mehr. Denn ihre soziopathische Überheblichkeit hat sie davon überzeugt, dass sie unbesiegbar sind.

Sie wurden ermutigt durch den Erfolg, den sie durch die Übernahme der Regierung erreicht haben, indem sie eine Grippe in eine Waffe verwandelt haben, um Politiker zu zwingen, die Nation herunterzufahren; unter Verwendung von Propaganda, von der die Mehrheit der Amerikaner infiziert wurde, um sich in Angst vor einem Virus zu verkriechen, das für kaum einen unter 80 Jahren tödlich ist (99,7% Überlebensrate); Zerstörung von Hunderttausenden von kleinen Unternehmen bei gleichzeitiger Bereicherung von Mega-Konzernen; erfolgreiche Manipulation einer Präsidentschaftswahl durch Briefwahlbetrug und Manipulation an Wahlmaschinen; eine gefälschte Rassenkrise unter Mithilfe der nützliche Idioten von BLM und ANTIFA; Profite in Billionenhöhe durch das Gelddrucken der Fed in Höhe; Unterdrückung der freien Meinungsäußerung und der medizinischen Wahrheiten über das Virus durch Zensur der Sozialen Medien; Trump-Anhänger mittels der Hauptstadt-Farce als gefährliche Aufständische hinzustellen, anschließend die Story über weiße Rechtsextreme, und die Militarisierung von Washington DC, um das gefälschte Narrativ zu vervollständigen; und jetzt haben wir die leere Hülle eines vorgeschützten Präsidenten, der Executive Orders unterschreibt, um das Land hart nach links zu ziehen; mit dem Aufstocken des Supreme Court und DC und Puerto Rico als Bundesstaaten auf dem Laufzettel; und Gesetze über inländischen Terrorismus, um alle Trump-Anhänger zu Staatsfeinden zu machen.