„Ein spektakulärer militärischer Erfolg“ – Trump sagt, die Nuklearanlagen des „tyrannischen“ Iran seien „vollständig zerstört“ und weiter Updates und Videos

Von Tyler Durden

Er warnte den Iran („den Tyrannen des Nahen Ostens“), dass es viele andere Ziele gebe, wenn kein Frieden geschlossen werde:

„Es wird entweder Frieden geben oder eine Tragödie für den Iran, die schlimmer sein wird als alles, was wir in den letzten acht Tagen erlebt haben.“ „Wenn es nicht schnell Frieden gibt“, werden wir den Rest der Nation mit „Schnelligkeit und Geschick“ verfolgen.

Er beendete seine Rede mit den Worten: „Gott segne den Nahen Osten, Gott segne Israel und Gott segne die Vereinigten Staaten.“

Ansehen:

BREAKING: President Trump says Iran's nuclear facilities have been "totally obliterated." pic.twitter.com/doentvmWLS — KanekoaTheGreat (@KanekoaTheGreat) June 22, 2025

Präsident Trump hat dies anschließend auf seinem X-Account gepostet.

Und das Weiße Haus veröffentlichte Fotos aus dem Situation Room, als die Angriffe stattfanden:

White House releases photos from situation room as attack on Iran unfolded pic.twitter.com/et2Akb8j7r — NewsWire (@NewsWire_US) June 22, 2025

* * *

Update (21:33 Uhr ET):

Die Fox-News-Korrespondentin Jennifer Griffin enthüllte, dass die B-2-Bomber, die auf dem Weg nach Guam gesichtet wurden, Teil einer kalkulierten Täuschungsaktion waren, um die Aufmerksamkeit nach Westen zu lenken:

„Es ist bemerkenswert, wie viel Täuschung bei dieser Operation im Spiel war. Alle Augen waren nach Westen in Richtung Guam gerichtet.” „Die 30.000-Pfund-Bunkerbrecher-Bomben wurden auf Fordow abgeworfen. Und wie wir berichtet haben, gibt es zwei Eingänge nach Fordo.” „Mindestens zwei Bomben an jedem der beiden Eingänge, was darauf hindeutet, dass mindestens zwei B-2-Flugzeuge über Fordow im Einsatz waren. Ich vermute, dass es mehr waren.”

JUST IN: Fox News' Jennifer Griffin says the B-2 bombers heading to Guam were a distraction to keep all eyes "looking west."



"It's notable how much deception was involved in this operation. All eyes were looking west towards Guam…"



"The 30,000-pound bunker buster bombs were… pic.twitter.com/X7jnExPoWJ — Collin Rugg (@CollinRugg) June 22, 2025

Sean Hannity gab bekannt, dass er direkt mit Präsident Trump gesprochen habe, der den Umfang des US-Angriffs auf die iranische Atomanlage in Fordow bestätigt habe:

Sechs „Bunkerbrecher“-Bomben wurden von mehreren B-2-Tarnkappenbombern abgeworfen.

wurden von abgeworfen. Dreißig Tomahawk-Marschflugkörper wurden von US-U-Booten aus gestartet, die sich etwa 400 Meilen entfernt befanden.

Hannity fügte hinzu: „Im Moment sind alle in Sicherheit.“

JUST IN: Sean Hannity says he spoke with President Trump, reveals 6 'Bunker Buster' bombs were dropped on Iran's Fordo nuclear plant.



– 6 'Bunker Buster' bombs dropped from multiple B-2s



– 30 Tomahawk missiles launched by U.S. submarines from ~400 miles away.



"Everyone is out… pic.twitter.com/JLz0U6fY94 — Collin Rugg (@CollinRugg) June 22, 2025

* *

Update (2005ET):

Wenige Stunden nachdem Stealth-Bomber vom Typ B-2 Spirit der US-Luftwaffe von der Whiteman Air Force Base in Missouri in Richtung Indopazifik gestartet waren, gab Präsident Trump bekannt, dass US-Streitkräfte drei Nuklearanlagen im Iran – Fordow, Natanz und Isfahan – „erfolgreich angegriffen” hätten.

Der Präsident schrieb auf seinem Truth Social:

Es gibt keine Bestätigung von Präsident Trump darüber, welche Art von US-Bombern die Angriffe auf die iranischen Atomanlagen durchgeführt haben. Aufgrund des Zeitpunkts und der strategischen Fähigkeiten ist es jedoch plausibel, dass B-2 Spirit-Stealth-Bomber, die zuvor beim Start von der Whiteman Air Force Base beobachtet wurden, an der Operation beteiligt waren.

Grafik über X-Nutzer (((Tendar)):

Bis zur für 22 Uhr EST geplanten Ansprache von Präsident Trump an die Nation sind noch keine näheren Details bekannt.

*TRUMP: WILL ADDRESS NATION AT 10:00 P.M https://t.co/9c50F2Ew3v — zerohedge (@zerohedge) June 22, 2025

Der republikanische Abgeordnete Thomas Massie (R-KY), der kürzlich eine parteiübergreifende Resolution zu den Kriegsbefugnissen vorgelegt hatte, die „unbefugte militärische Feindseligkeiten der USA in der Islamischen Republik Iran“ verbieten soll, äußerte nach den Angriffen scharfe Kritik an der Trump-Regierung.

In einem Beitrag auf X schrieb Massie: „Das ist nicht verfassungskonform.“

This is not Constitutional. https://t.co/EU3fS5jcwb — Thomas Massie (@RepThomasMassie) June 21, 2025

Polymarket-Wetten… Diesmal keine Lecks.

„Das US-Militär informiert derzeit seine Truppen darüber, dass sein Angriff auf den Iran „wahrscheinlich zu Vergeltungsschlägen auf US-Stützpunkte und -Einrichtungen“ im Nahen Osten führen und „wahrscheinlich iranische und andere ausländische Terrororganisationen im Ausland, einschließlich der USA, dazu veranlassen wird, Anschläge gegen US-Bürger und -Einrichtungen zu verüben“, wie aus einer mir vorliegenden Unterrichtung hervorgeht“, schrieb der Reporter Ken Klippenstein auf X.

US military now briefing troops that its strike on Iran "will likely result in counterstrikes on US bases and facilities" in the Middle East, and "likely activate Iran and other foreign terrorist organizations cells abroad including the US to conduct strikes against US persons… — Ken Klippenstein (@kenklippenstein) June 22, 2025

Bedrohungen für die innere Sicherheit der Vereinigten Staaten:

Oktober 2024 : Außenministerium alarmiert Kongress: Iranische Spionageteams versuchen, ehemalige Trump-Beamte zu ermorden

: Außenministerium alarmiert Kongress: Iranische Spionageteams versuchen, ehemalige Trump-Beamte zu ermorden Januar 2025: Ehemaliger CIA-Beamter warnt: 1.000 Al-Qaida-Kämpfer in den USA für nächsten Anschlag auf Heimat

Ah, ja, die Kriegspropaganda in US-Filmen…

* * *

Während der Konflikt zwischen Israel und dem Iran in den neunten Tag geht, hat Präsident Trump öffentlich erklärt, dass er zwei Wochen abwarten werde, bevor er über die Genehmigung von US-Angriffen auf iranische Nuklearanlagen entscheidet. Parallel dazu werden Stealth-Bomber vom Typ B-2 Spirit der US-Luftwaffe zu Vorwärtsoperationsbasen im Indopazifik verlegt – möglicherweise zur Andersen Air Force Base in Guam oder nach Diego Garcia im Chagos-Archipel –, was eine bewusste Machtdemonstration und strategische Signalisierung der Bereitschaft der USA zu Operationen in mehreren Theatern darstellt.

Fox News bestätigte, dass sechs B-2-Stealth-Bomber von der Whiteman Air Force Base in Missouri gestartet sind und wahrscheinlich auf der Andersen Air Force Base in Guam stationiert werden.

🚨BREAKING: 6 U.S. B2 stealth bombers appear headed towards Guam — Fox News (@FoxNews) June 21, 2025

Plus Lufttankflugzeuge.

BREAKING: U.S. Air Force B-2 stealth bombers appear to have taken off from their base in Missouri. These are the exact aircraft needed to hit the heavily fortified Iranian Fordow Nuclear Site.



Eight tankers are in flight, headed the same direction, refueling the B-2 bombers… pic.twitter.com/an8Z2xlKJJ — Hunterbrook (@hntrbrkmedia) June 21, 2025

Übersetzung von „X“: EILMELDUNG: Stealth-Bomber vom Typ B-2 der US-Luftwaffe scheinen von ihrem Stützpunkt in Missouri gestartet zu sein. Genau diese Flugzeuge werden benötigt, um die schwer befestigte iranische Atomanlage in Fordow anzugreifen. Acht Tankflugzeuge sind in derselben Richtung unterwegs und tanken die B-2-Bomber über Kansas auf.

Es gibt keine offizielle Bestätigung hinsichtlich der aktuellen Einsatzstärke oder des endgültigen Ziels der Stealth-Bomber. Seit Monaten stationiert die US-Luftwaffe diese atomwaffenfähigen Bomber auf Diego Garcia (in Reichweite des Iran) – oft als „unsinkbarer Flugzeugträger“ der USA bezeichnet – zwischen Afrika und Indonesien, etwa 1.000 Meilen südlich von Indien.

„Präsident Donald Trump, der angekündigt hat, eine Entscheidung über die Beteiligung der USA am Konflikt zwischen Israel und Iran zu treffen, wird voraussichtlich am Samstagnachmittag ins Weiße Haus zurückkehren. Der Präsident wird voraussichtlich am Samstag und Sonntag vom Nationalen Sicherheitsrat über die Lage informiert werden, während er mögliche Maßnahmen gegen den Iran erwägt“, berichtete Fox News.

Die Insel bietet Stealth-Bombern strategischen Zugang zum Nahen Osten, Zentral- und Südasien sowie zum Indischen Ozean.

Von Fox News

Frühere Stationierung von B-2-Flugzeugen auf Diego Garcia:

Stealth-Bomber sollen auf Amerikas „unsinkbarem Flugzeugträger“ stationiert werden

Satellitenbilder bestätigen Aufmarsch von Stealth-Bombern auf Amerikas „unsinkbarem Flugzeugträger“

Wenn alles in Ordnung ist, warum bereiten sich die USA und die EU dann fieberhaft auf den Dritten Weltkrieg vor?

Die Stationierung von B-2-Bombern auf Guam oder Diego Garcia ist ein klares Signal der Abschreckung gegenüber Gegnern, sei es Iran im Nahen Osten oder China und Nordkorea in Asien. Allein die Präsenz dieser Stealth-Bomber kann sowohl präventiv als auch psychologisch wirken.

Mehr Streitkräfte: Diese Woche hat die US-Luftwaffe zusätzliche Kampfflugzeuge und Luftbetankungsflugzeuge auf wichtigen Stützpunkten in Europa stationiert, zeitgleich mit der israelischen Operation „Rising Lion” gegen iranische Ziele. Diese Maßnahmen erfolgen vor dem Hintergrund wachsender Spekulationen, dass Präsident Trump innerhalb der nächsten zwei Wochen eine direkte militärische Intervention der USA genehmigen könnte, sollte Teheran keine Einigung mit den USA erzielen.