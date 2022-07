Ein stärkeres Russland demütigt den Westen

Von Salman Rafi Sheikh: Er ist Forschungsanalyst für internationale Beziehungen und die Außen- und Innenpolitik Pakistans, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Als Russland 2014 willkürlich aus der „Gruppe der Acht“ (G8) ausgeschlossen wurde, sahen viele im Westen darin einen Schritt in Richtung eines geschlosseneren westlichen Blocks – der sogenannten G7 -, der Russland durch eine einheitliche Reaktion mit wirtschaftlichen und militärischen Mitteln kollektiv – und wirksam – begegnen könnte. Die Reaktion des Westens auf die russische Militäroperation kam nicht unerwartet, aber es lässt sich kaum leugnen, dass die Reaktion – insbesondere angesichts des anhaltenden Krieges und des starken wirtschaftlichen Drucks auf den Westen – von innen heraus defätistisch geworden ist. Dies wurde auf dem jüngsten G7-Gipfel in Deutschland deutlich, auf dem die „mächtigen“ westlichen Staats- und Regierungschefs vor dem Hintergrund des eklatanten Scheiterns des Gesamtpakets ihrer Anti-Russland-Politik zusammenkamen – Sanktionen, Waffenlieferungen an die Ukraine und Versprechen, der Ukraine „unbegrenzte“ Unterstützung zu gewähren, usw. Das russische Militär konsolidiert weiterhin seine Gewinne, und auch die russische Währung gewinnt gegenüber dem USD an Wert. Die Tatsache, dass die russische Währung viel stärker ist als die westlichen Hoffnungen und Prognosen, deutet darauf hin, dass der westliche Plan, die russische Wirtschaft durch Finanzsanktionen zu zerstören, gescheitert ist.

Mit anderen Worten: Die Quelle der vielen Probleme des Westens ist die Fähigkeit Russlands, weiterhin Öl und Gas zu einem viel höheren Preis als im letzten Jahr in die ganze Welt zu verkaufen. Nach Angaben der russischen Zentralbank betrug der russische Überschuss von Januar bis Mai 2022 etwas mehr als 110 Milliarden US-Dollar. Das sind 3,5 Prozent mehr als Russland im vergangenen Jahr hatte. Diese Fortschritte – die dem Krieg selbst trotzen – haben es Russland ermöglicht, den westlichen Sanktionen zu widerstehen, und haben direkt dazu beigetragen, dass der Westen nicht in der Lage ist, eine neue, intern kohärente Antwort zu finden.

In einem Bericht des Wall Street Journal wurde daher die zunehmende Unfähigkeit des Westens gegenüber Russland sowie Anzeichen für interne Uneinigkeit festgestellt:

Hohe Inflation, verlangsamtes Wachstum und das Gespenst der Energieknappheit in Europa in diesem Winter dämpfen den Appetit des Westens auf härtere Sanktionen gegen Moskau. Divergenzen zwischen den Staats- und Regierungschefs der USA, Kanadas, Großbritanniens, Frankreichs, Italiens, Deutschlands und Japans haben verhindert, dass sie sich auf konkrete neue Sanktionen einigen konnten.

Einige wichtige westliche Staats- und Regierungschefs – insbesondere Frankreichs Macron – haben bereits Vorstellungen entwickelt, den Krieg durch einen Dialog mit Russland zu beenden. Macrons Ansichten wurden, wie zu erwarten war, vom britischen Premierminister Boris Johnson nicht gut aufgenommen, der Macron sagte, dass eine Beilegung des Krieges jetzt zu „dauerhafter Instabilität“ führen würde. Aber im Gegensatz zu Johnson sieht Macron vielleicht die Grenzen der westlichen Optionen.

Macron erklärte Biden, dass selbst eine Produktionssteigerung der Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabiens nicht helfen würde. Das bedeutet, dass die globalen Energiepreise, die vor allem durch die westlichen Sanktionen in die Höhe getrieben wurden, nicht so gesenkt werden können, wie es der Westen für möglich hielt.

Die zunehmenden Probleme des Westens – und seine Schwäche – zeigen sich auch darin, dass die Anwesenheit von Nichtmitgliedsländern wie Indien nicht zu den Bemühungen des Blocks beiträgt, eine globale Allianz gegen Russland zu schmieden. Indien ist ein interessantes Beispiel. Als der Russland-Ukraine-Krieg begann und Indien beschloss, russisches Öl zu kaufen, warnten die USA Neu-Delhi im April, dass es „Konsequenzen“ geben werde, wenn es versuche, die Sanktionen gegen Russland zu „umgehen“.

Die Tatsache, dass Indien zu dem Gipfeltreffen eingeladen wurde, bedeutet, dass es dem Westen nicht gelungen ist, Russland im Alleingang zu besiegen, und dass er verzweifelt auf andere Staaten setzt. Aber ist diese Strategie aufgegangen? Der Westen wollte Indien offensichtlich vorübergehend Prestige als Weltmacht verschaffen, um es von Russland abzulenken. Aber das hat nicht funktioniert. Wie aus Berichten hervorgeht, erklärte Indiens Modi dem deutschen Regierungschef Olaf Scholz, dass Indien sich nicht an einer Anti-Russland-Konfiguration beteiligen und/oder Sanktionen verhängen werde, um Teil des Krieges zu werden.

Die Hauptgründe für diese Ablehnung sind einfach. Indien betrachtet, wie sein Außenminister kürzlich sagte, die Probleme Europas/Westens nicht als seine eigenen Probleme. Um ihn zu zitieren: „Europa muss aus der Denkweise herauswachsen, dass die Probleme Europas die Probleme der Welt sind, aber die Probleme der Welt nicht die Probleme Europas sind.“ Was eine solche Kongruenz wirklich schwierig macht, ist die Tatsache, dass Indiens Energiebezug aus Russland im Vergleich zu Europa nach wie vor mager ist. Wie die jüngsten Daten zeigen, kamen in den ersten 100 Tagen der russischen Militäroperation in der Ukraine etwa drei Viertel der russischen Einnahmen aus Öl und Gas aus Europa. Nur 5 Prozent kamen aus Indien. Wie kann Europa dann Länder wie Indien davon überzeugen, Russland den Geldhahn zuzudrehen?

Die Tatsache, dass keine weiteren Sanktionen gegen Russland verhängt wurden, zeigt, dass der Westen nicht einfach die ganze Welt kontrollieren und/oder Russland wirklich auf sinnvolle Weise „isolieren“ kann, vor allem, wenn der Krieg aus dem Bestreben der USA erwachsen ist, die NATO zu erweitern und Russland einzukreisen.

Kein Wunder, dass Biden auf dem Gipfel zurückhaltend blieb, selbst als er den Gipfel ohne eine Rede zu halten eilig verließ. Es gab für ihn wenig zu sagen, da der Gipfel, der als der produktivste der letzten Jahre galt, keine konkreten Ergebnisse brachte. Es ist eine düstere Mahnung an den Block, dass die sogenannten „freien Demokratien“ in einer Welt, die durch zunehmende Multipolarität gekennzeichnet ist, sich nicht die Aufgabe anmaßen können, die Welt zu „führen“.