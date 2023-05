Ein stiller Dieb des Augenlichts: Sind Sie gefährdet?

Das Glaukom ist weltweit die zweithäufigste Ursache für Erblindung. Es ist wichtig, sein Risiko zu kennen und zu wissen, wie man eine okuläre Hypertension, die Hauptursache des Glaukoms, vermeiden kann.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Das Glaukom ist die zweithäufigste Ursache für Erblindung in der Welt. Weltweit sind schätzungsweise 80 Millionen Menschen davon betroffen, und die Prävalenz nimmt zu

Ein Glaukom entsteht, wenn der hohe Druck im Auge (okuläre Hypertension) den Sehnerv schädigt. Zuerst wird das periphere Sehen beeinträchtigt, dann das zentrale Sehen. Der Sehverlust ist in der Regel das einzige Symptom

Der Augeninnendruck ist ein modifizierbarer Risikofaktor für das Glaukom

Neben dem hohen Augendruck sind weitere Risikofaktoren ein hohes Alter, eine dünne Hornhaut, eine große Exkavation des Sehnervs und ein niedriges Testergebnis beim peripheren Sehen. Diese Faktoren können Ihrem Augenarzt helfen, Ihr Glaukomrisiko zu bestimmen

Zu den Behandlungsmöglichkeiten gehören Augentropfen zur Senkung des Augendrucks, orale Medikamente und selektive Lasertrabekuloplastik. Bestimmte Nahrungsergänzungsmittel können ebenfalls hilfreich sein, darunter Melatonin, Lutein (idealerweise aus der Nahrung), Ginkgo biloba, chinesische Schädeldecke, Heidelbeere, grüner Tee, Curcumin und Nicotinamid (B3)

Eine okuläre Hypertension entsteht, wenn die Flüssigkeit im vorderen Teil des Auges nicht richtig abfließen kann, wodurch sich ein Druck aufbaut, der auf den Sehnerv drückt. Zu den Faktoren, die das Risiko einer okulären Hypertension erhöhen, gehören:

Familiäre Vorgeschichte von okulärer Hypertension oder Glaukom

Diabetiker und Menschen mit hohem Blutdruck

Menschen über 40

Schwarze und Hispanoamerikaner

Myopie (Kurzsichtigkeit)

Langfristige Einnahme von Steroiden

Frühere Augenverletzungen oder Augenoperationen

Personen mit Pigmentdispersionssyndrom oder Pseudoexfoliationssyndrom

Die einzige bekannte Möglichkeit, dem Fortschreiten des Glaukoms vorzubeugen und/oder es zu stoppen, besteht darin, den Druck im Auge zu senken. Zu den Behandlungsmöglichkeiten gehören Medikamente, Laser, chirurgische Eingriffe, orale Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel, Kräuter und andere pflanzliche Heilmittel, von denen ich im Folgenden einige vorstellen werde.

Denken Sie daran, dass der Verlust des Sehvermögens in der Regel das erste und einzige Symptom eines Glaukoms ist. Daher ist es wichtig, dass Sie sich von einem Augenarzt gründlich untersuchen lassen, um festzustellen, ob Ihr Augendruck erhöht ist, was Sie zu einem Kandidaten für ein Glaukom machen könnte. Wenn es erst einmal zu einem Sehverlust gekommen ist, ist die Schädigung des Sehnervs irreversibel.

Die Studie zur Behandlung der okulären Hypertension (OHTS)

Die Diagnose einer okulären Hypertension bedeutet nicht, dass Sie zwangsläufig an einem Glaukom erkranken werden, aber sie erhöht Ihr Risiko erheblich, da sie die Hauptursache ist. Im Rahmen der 1994 begonnenen Ocular Hypertension Treatment Study (OHTS) wurden auch andere Risikofaktoren ermittelt, die zur Bestimmung des Glaukomrisikos beitragen können. Wie von Harvard Health berichtet:

„Die Forscher nahmen eine heterogene Gruppe von 1 636 Teilnehmern mit erhöhtem Augendruck aus 22 Standorten in den USA auf. Zur Untersuchung der Glaukomprävention wurden die Teilnehmer nach dem Zufallsprinzip entweder einer frühzeitigen Senkung des Augendrucks durch Augentropfen (Medikamentengruppe) oder einer engmaschigen Beobachtung (Kontrollgruppe) zugewiesen. Nach fünf Jahren zeigten die Daten, dass 4,4 % der Teilnehmer in der Medikamentengruppe ein Glaukom entwickelten, verglichen mit 9,5 % in der Kontrollgruppe. Dies zeigt, dass die frühzeitige Anwendung von medikamentösen Augentropfen dazu beiträgt, mehr als 50 % der Glaukomfälle bei Menschen mit okulärer Hypertension zu verzögern. In späteren Phasen der Studie konnte die Kontrollgruppe augendrucksenkende Medikamente erhalten, um zu sehen, ob ein späterer Beginn der Medikation das Glaukom immer noch hinauszögern kann; dies war der Fall. Nach 20 Jahren hatten etwa 49 % der Teilnehmer in der Kontrollgruppe und 42 % der Teilnehmer in der Medikamentengruppe ein Glaukom entwickelt. Da die Studie jedoch nicht mehr nach dem Zufallsprinzip durchgeführt wurde, waren die Forscher nicht in der Lage, die Verringerung des Risikos nach 20 Jahren zwischen den beiden Gruppen zu vergleichen … Es stellte sich heraus, dass das Glaukomrisiko nicht allein vom Augendruck und der Rasse abhing, sondern von einer Kombination von Untersuchungsergebnissen. Diese Informationen helfen den Ärzten bei der Entscheidung, ob eine Person mit okulärer Hypertension ein geringes, mittleres oder höheres Risiko für die Entwicklung eines Glaukoms hat. Diese Informationen könnten den Betroffenen bei der Entscheidung helfen, wann sie mit der Anwendung von medikamentösen Augentropfen beginnen sollten, um einen Sehkraftverlust zu verhindern oder dessen Fortschreiten zu verlangsamen.“

Neben dem hohen Augendruck wurden weitere Faktoren ermittelt, die das Risiko einer Person für die Entwicklung eines Glaukoms beeinflussen:

Älteres Alter

Dünnere Hornhäute

Größere Sehnervenkopfgröße

Niedrige Ausgangswerte im peripheren Sehtest

Behandlungsalternativen

Melatonin zum Beispiel senkt nachweislich den Augeninnendruck bei Patienten mit Glaukom. Probanden, die 90 Tage lang täglich um 22:30 Uhr 2 mg Melatonin einnahmen, erfuhren mehrere Vorteile, darunter:

Erhöhte Stabilität des systemischen zirkadianen Rhythmus durch verbesserte Phasenanpassung und Anpassung an den intraokularen Druck

Senkung des Augeninnendrucks

Verbesserte Funktion der retinalen Ganglienzellen bei Patienten mit fortgeschrittenem Glaukom

Verbesserung von Schlaf und Stimmung, insbesondere bei Patienten mit fortgeschrittenem Glaukom

Interessant ist, dass diese Forscher darauf hin, dass das Glaukom in der Tat eine Art neurodegenerative Erkrankung sein könnte, und dass die Schädigung der Ganglienzellen der Netzhaut nicht nur das Sehvermögen, sondern auch den zirkadianen Rhythmus und den Schlaf beeinträchtigt, die durch Melatonin reguliert werden.

„Melatoninrezeptoren gibt es in mehreren Bereichen des Auges, darunter in der Netzhaut, der Linse und der Hornhaut. Dies deutet auf die Bedeutung von Melatonin für die Regulierung von Augenprozessen hin, insbesondere wenn es um die Druckhomöostase geht.“

Seine positiven Auswirkungen auf die Augen lassen sich vielleicht am besten durch die Tatsache erklären, dass Melatoninrezeptoren in mehreren Bereichen der Augen vorhanden sind, darunter in der Netzhaut, der Linse und der Hornhaut. Dies deutet auf die Bedeutung von Melatonin für die Regulierung von Augenprozessen hin, insbesondere wenn es um die Druckhomöostase geht. Wie in einem im März 2020 in der Zeitschrift Progress in Retinal and Eye Research veröffentlichten Artikel erläutert:

„Das Glaukom, die am weitesten verbreitete Augenkrankheit, die auch als „stiller Dieb des Sehens“ bezeichnet wird, ist eine multifaktorielle Pathologie, die mit dem Alter und häufig auch mit dem Augeninnendruck (IOD) zusammenhängt. In der Tat ist der IOD der einzige veränderbare Risikofaktor … Melatonin und seine Analoga senken den IOD sowohl bei normotensiven als auch bei hypertensiven Augen. Melatonin aktiviert seine kognitiven Membranrezeptoren MT1 und MT2, die in zahlreichen okulären Geweben vorkommen, darunter auch in den wassertreibenden Ziliarfortsätzen. Melatoninrezeptoren gehören zur Superfamilie der G-Protein-gekoppelten Rezeptoren, und ihre Aktivierung würde je nach Gewebe zu unterschiedlichen Signalwegen führen … Die aktuelle Arbeit unterstreicht die wichtige Rolle von Melatonin und seinen Analoga im gesunden und im glaukomatösen Auge, mit besonderem Augenmerk auf die Kontrolle des Augeninnendrucks.“

Ich persönlich stelle den Zeitpunkt der Melatoninausschüttung in der oben genannten Studie um 22.30 Uhr in Frage. Meiner Meinung nach ist das weit entfernt von einer idealen Schlafenszeit und etwa zwei Stunden später als ich persönlich. Außerdem ist unklar, ob die Autoren wussten, dass die größte Melatoninproduktion nicht in der Zirbeldrüse, sondern in den Mitochondrien stattfindet, wenn sie mit Infrarotlicht bestrahlt werden.

Es wäre interessant, die Ergebnisse ihres Protokolls von 2 mg um 22.30 Uhr mit einer Stunde Sonnenschein um die Mittagszeit in einem warmen Klima zu vergleichen.

Die Wirkung von Melatonin ist seit Jahrzehnten bekannt

Die Wirkung von Melatonin auf den Augeninnendruck ist schon seit Jahrzehnten bekannt, doch die meisten Schulmediziner tappen noch im Dunkeln. 1988 setzten Forscher der Oregon Health Sciences University Probanden hellem Licht aus, um den Melatoninspiegel im Serum zu unterdrücken, und verabreichten ihnen anschließend Melatonin, um dessen Wirkung auf den Augeninnendruck zu messen. Es wurde ein signifikanter Zusammenhang festgestellt:

„Unsere Daten deuten darauf hin, dass der Augeninnendruck in der Zeit, in der der Melatoninspiegel im Serum am höchsten ist, am niedrigsten ist. Alle Probanden hatten maximale Druckwerte zwischen 16 und 18 Uhr und die meisten Probanden hatten minimale Werte zwischen 2 und 5 Uhr morgens. Im ersten Experiment wurde durch die Unterdrückung der Melatoninausschüttung durch helles Licht der frühmorgendliche Abfall des IOD abgeschwächt. Dies war statistisch signifikant und deutet darauf hin, dass Melatonin an der Senkung des frühmorgendlichen IOD beteiligt ist. In Versuch eins wurde die Melatoninproduktion durch helles Licht nur teilweise unterdrückt, und folglich gab es keinen signifikanten Unterschied im IOD zwischen Probanden, die gedämpftem Licht und hellem Licht ausgesetzt waren. Die orale Verabreichung von 200 Mikrogramm (ein Fünftel von 1 mg) Melatonin bewirkte jedoch eine signifikante Senkung des Augeninnendrucks. Der Augeninnendruck blieb etwa vier Stunden nach der letzten Dosis niedrig.“

Lutein schützt vor Glaukom und anderen Augenkrankheiten

Lutein ist ein weiterer Nährstoff, der für die Gesundheit der Augen sehr wichtig ist und zum Schutz vor altersbedingter Makuladegeneration, Katarakt, Glaukom und anderen Augenkrankheiten beiträgt.

Lutein konzentriert sich in der Makula, dem Teil der Netzhaut, der für das zentrale Sehen verantwortlich ist. Zusammen mit Zeaxanthin und Mesa-Zeaxanthin (einem Metaboliten von Lutein) bilden diese drei Carotinoide das Makulapigment der Netzhaut, das nicht nur für die Optimierung der Sehleistung verantwortlich ist, sondern auch als Biomarker für das Risiko von Makulaerkrankungen dient.

Lutein findet sich auch in der Linse, wo es zum Schutz vor grauem Star und anderen altersbedingten Augenkrankheiten beiträgt. Unter den Carotinoiden ist Lutein das wirksamste Mittel, um blaues Licht herauszufiltern, das von Handys, Computern, Tablets und LED-Lampen stammt. Blaues Licht führt zu oxidativem Stress in den Augen, was das Risiko von Katarakten und Makulaerkrankungen erhöht. Lutein hingegen wirkt wie ein Schutzschild dagegen.

Da Ihr Körper Lutein nicht selbst herstellen kann, müssen Sie es über die Nahrung aufnehmen. Im Folgenden finden Sie 10 Lebensmittel, die besonders reich an Lutein sind.

Dunkles Blattgemüse

Karotten

Brokkoli

Eigelb

Rote und gelbe Paprikaschoten

Mais

Avocados

Himbeeren

Kirschen

Paprika

Lutein und andere Carotinoide sind fettlöslich. Um die Aufnahme zu optimieren, sollten Sie sie zusammen mit einer gesunden Fettquelle wie Kokosnussöl oder Butter aus Weidehaltung verzehren. Da Eigelb aus biologischem Anbau und Weidehaltung Fett enthält, gehört es zu den gesündesten Quellen für Lutein.

Andere hilfreiche Mittel

Bestimmte Kräuter, Pflanzenextrakte und Vitamine haben sich ebenfalls als vielversprechend für die Behandlung des Glaukoms erwiesen, darunter:

Ginkgo biloba – Eine Studie aus dem Jahr 2013 hat die Vorteile von Ginkgo biloba hervorgehoben und festgestellt, dass es das Fortschreiten des Glaukoms verlangsamt. Zweiundvierzig Patienten mit Normaldruckglaukom erhielten zweimal täglich 80 mg Ginkgo-Biloba-Extrakt und unterzogen sich im Laufe von mindestens vier Jahren fünf oder mehr Gesichtsfeldtests. Die durchschnittliche Nachbeobachtungszeit betrug 12,3 Jahre. Während der Augeninnendruck nach der Behandlung weitgehend unverändert blieb, verbesserte sich der Gesichtsfeldindex deutlich, insbesondere das Sehen im zentralen Feld.

– Eine Studie aus dem Jahr 2013 hat die Vorteile von Ginkgo biloba hervorgehoben und festgestellt, dass es das Fortschreiten des Glaukoms verlangsamt. Zweiundvierzig Patienten mit Normaldruckglaukom erhielten zweimal täglich 80 mg Ginkgo-Biloba-Extrakt und unterzogen sich im Laufe von mindestens vier Jahren fünf oder mehr Gesichtsfeldtests. Die durchschnittliche Nachbeobachtungszeit betrug 12,3 Jahre. Während der Augeninnendruck nach der Behandlung weitgehend unverändert blieb, verbesserte sich der Gesichtsfeldindex deutlich, insbesondere das Sehen im zentralen Feld. Chinesisches Skullcap – Eine Studie aus dem Jahr 2021 kam zu dem Schluss, dass Baicalein, ein in der Skullcap-Wurzel enthaltenes Flavon, die Symptome des Glaukoms wirksam verbessert und die Apoptose der retinalen Ganglienzellen verringert.

– Eine Studie aus dem Jahr 2021 kam zu dem Schluss, dass Baicalein, ein in der Skullcap-Wurzel enthaltenes Flavon, die Symptome des Glaukoms wirksam verbessert und die Apoptose der retinalen Ganglienzellen verringert. Heidelbeere – In Tierversuchen wurde gezeigt, dass Heidelbeerextrakt das Absterben von retinalen Ganglienzellen bei Mäusen, deren Sehnerven gequetscht wurden, verhindert. Die verabreichten Dosen betrugen 100 mg pro Kilo Körpergewicht pro Tag und 500 mg/kg/Tag.

– In Tierversuchen wurde gezeigt, dass Heidelbeerextrakt das Absterben von retinalen Ganglienzellen bei Mäusen, deren Sehnerven gequetscht wurden, verhindert. Die verabreichten Dosen betrugen 100 mg pro Kilo Körpergewicht pro Tag und 500 mg/kg/Tag. Grüner Tee – In einer Tierstudie aus dem Jahr 2019 wurde festgestellt, dass der Extrakt aus grünem Tee die retinalen Ganglienzellen unter ischämischen Bedingungen (d. h. bei eingeschränktem Blutfluss) schützen kann. Daher könnte Grüntee-Extrakt ein praktikabler therapeutischer Ansatz für Glaukom und Sehnervenkrankheiten sein. Ein neuerer Bericht aus dem Jahr 2022 besagt, dass ein mäßiger Konsum von grünem Tee oder 400 mg konzentriertem Grüntee-Extrakt pro Tag Personen mit erhöhtem Augeninnendruck und Glaukom-Risikopatienten zugute kommen könnte.

– In einer Tierstudie aus dem Jahr 2019 wurde festgestellt, dass der Extrakt aus grünem Tee die retinalen Ganglienzellen unter ischämischen Bedingungen (d. h. bei eingeschränktem Blutfluss) schützen kann. Daher könnte Grüntee-Extrakt ein praktikabler therapeutischer Ansatz für Glaukom und Sehnervenkrankheiten sein. Ein neuerer Bericht aus dem Jahr 2022 besagt, dass ein mäßiger Konsum von grünem Tee oder 400 mg konzentriertem Grüntee-Extrakt pro Tag Personen mit erhöhtem Augeninnendruck und Glaukom-Risikopatienten zugute kommen könnte. Curcumin – Laut Tierversuchen die 2014 veröffentlicht wurden, kann Curcumin, ein Polyphenol, das im Gewürz Kurkuma enthalten ist, bei der Behandlung des Glaukoms helfen, indem es oxidative Schäden im Auge begrenzt und den Augeninnendruck senkt.

– Laut Tierversuchen die 2014 veröffentlicht wurden, kann Curcumin, ein Polyphenol, das im Gewürz Kurkuma enthalten ist, bei der Behandlung des Glaukoms helfen, indem es oxidative Schäden im Auge begrenzt und den Augeninnendruck senkt. Vitamin B3 (Nicotinamid) – Forschungsergebnisse die im Jahr 2020 veröffentlicht wurden, berichteten, dass Glaukompatienten, die Vitamin B3 oral einnahmen, eine deutliche Verbesserung der Netzhautfunktion erfuhren. Die Patienten in der Behandlungsgruppe erhielten sechs Wochen lang 1,5 Gramm Nikotinamid pro Tag, gefolgt von 3 Gramm pro Tag für weitere sechs Wochen.

