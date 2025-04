Ein „Trump-Deal“? Jonglieren zwischen Krieg, „leichtem Krieg“ und Verhandlungen

Von Alastair Crooke

Das zentrale Thema von MAGA ist nicht die Außenpolitik, sondern die Frage, wie ein Wirtschaftsparadigma, das vom Aussterben bedroht ist, strukturell neu ausbalanciert werden kann.

Trump befindet sich eindeutig in einem existenziellen Konflikt. Er hat ein erdrutschartiges Mandat. Aber er ist umzingelt von einer entschlossenen inneren Front in Form einer „industriellen Interessengemeinschaft“, die von der Ideologie des Deep State durchdrungen ist und sich in erster Linie auf die Erhaltung der globalen Macht der USA konzentriert (und nicht auf die Sanierung der Wirtschaft).

Das zentrale Thema von MAGA ist jedoch nicht die Außenpolitik, sondern die Frage, wie ein Wirtschaftsparadigma, das vom Aussterben bedroht ist, strukturell wieder ins Gleichgewicht gebracht werden kann. Trump hat immer deutlich gemacht, dass dies sein vorrangiges Ziel ist. Seine Anhänger sind fest davon überzeugt, dass die industrielle Basis Amerikas wiederbelebt werden muss, um den MAGA-Anhängern angemessen bezahlte Arbeitsplätze zu bieten.

Trump mag derzeit noch ein Mandat haben, aber es lauert eine extreme Gefahr – nicht nur der Deep State und die Israel-Lobby. Die Schuldenbombe von Yellen ist die existenziellere Bedrohung. Sie gefährdet Trumps Unterstützung im Kongress, da sie kurz vor den Zwischenwahlen 2026 explodieren soll. Neue Zolleinnahmen, DOGE-Einsparungen und sogar die bevorstehende Erschütterung am Golf konzentrieren sich alle darauf, eine Art fiskalische Ordnung zu schaffen, damit die kurzfristigen Schulden in Höhe von über 9 Billionen Dollar, die unmittelbar fällig werden, ohne Rückgriff auf atemberaubende Zinssätze auf längere Laufzeiten umgeschichtet werden können. Das ist der kleine Stolperdraht der Yellen-Demokraten für die Agenda von Trump.

Bislang scheint der allgemeine Kontext klar zu sein. Doch in den Details, wie genau die Wirtschaft wieder ins Gleichgewicht gebracht werden soll, wie mit der „Schuldenbombe“ umgegangen werden soll und wie weit DOGE mit seinen Kürzungen gehen soll, gibt es Meinungsverschiedenheiten im Team von Trump. Tatsächlich bringen der Zollkrieg und der Streit mit China eine neue Oppositionsfront ins Spiel: diejenigen (einige an der Wall Street, Oligarchen usw.), die von der goldenen Ära der frei fließenden, scheinbar unbegrenzten Geldschöpfung mächtig profitiert haben; diejenigen, die gerade durch die Politik reich geworden sind, die Amerika dem drohenden amerikanischen „Schuldenknall“ unterworfen hat.

Um die Sache noch komplexer zu machen, können zwei der Schlüsselkomponenten von Trumps geplantem „Neugewicht“ und seiner „Schuldenlösung“ nicht einmal hinter vorgehaltener Hand erwähnt werden, geschweige denn laut ausgesprochen werden: Ein Grund dafür ist, dass dies eine absichtliche Abwertung des „Dollars in Ihrer Tasche“ beinhaltet. Und zweitens werden noch viel mehr Amerikaner ihren Arbeitsplatz verlieren.

Das ist nicht gerade ein populäres „Verkaufsargument“. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die „Neugewichtung“ der Öffentlichkeit nicht gut erklärt wurde.

Trump startete den „Zollschock“ der Befreiung offenbar mit der Absicht, eine Umstrukturierung der internationalen Handelsbeziehungen zu erzwingen – als ersten Schritt zu einer allgemeinen Neuausrichtung der wichtigsten Währungswerte.

China war jedoch nicht bereit, die Zoll- und Handelsbeschränkungen zu akzeptieren, und die Lage eskalierte schnell. Für einen Moment sah es so aus, als könnte die „Koalition“ um Trump unter dem Druck der mit den Zollstreitigkeiten einhergehenden Krise auf dem US-Anleihemarkt, die das Vertrauen erschütterte, auseinanderbrechen.

Tatsächlich hielt die Koalition jedoch zusammen, die Märkte beruhigten sich, doch dann zerbrach sie an einer außenpolitischen Frage – Trumps Hoffnung auf eine Normalisierung der Beziehungen zu Russland im Hinblick auf einen globalen Neustart.

Eine wichtige Strömung innerhalb der Trump-Koalition (abgesehen von den MAGA-Populisten) sind die Neocons und Israel-Firsters. Angeblich hat Trump zu Beginn eine Art faustischen Pakt geschlossen, indem er sein Team mit eifrigen Israel-Firsters besetzte.

Einfach ausgedrückt umfasste die Koalition, die Trump für den Wahlsieg und die wirtschaftliche Neuausrichtung für notwendig hielt, auch zwei außenpolitische Säulen: Erstens den Neustart mit Moskau – die Säule, mit der die von seiner populistischen Basis verachteten „ewigen Kriege“ beendet werden sollten. Und die zweite Säule ist die Entmachtung des Iran als Militärmacht und Quelle des Widerstands, auf der sowohl die Israel-Firsters als auch Israel bestehen (und mit der Trump offenbar völlig einverstanden ist). Daher der Faustische Pakt.

Trumps „Friedensstifter“-Ambitionen haben zweifellos zu seiner Wahlattraktivität beigetragen, aber sie waren nicht der eigentliche Motor für seinen Erdrutschsieg. Es ist offensichtlich geworden, dass diese unterschiedlichen innen- und außenpolitischen Agenden miteinander verknüpft sind: Ein Rückschlag in einem Bereich wirkt wie ein Dominoeffekt und treibt die anderen Agenden voran oder bremst sie. Einfach ausgedrückt: Trump ist auf „Erfolge“ angewiesen – und zwar frühzeitig –, auch wenn dies bedeutet, dass er sich auf einen vermeintlich „leichten Sieg“ stürzt, ohne zu überlegen, ob er über eine solide Strategie (und die Fähigkeit) verfügt, um diesen zu erreichen.

Wie sich herausstellt, sind alle drei Ziele von Trumps Agenda komplizierter und umstrittener, als er vielleicht erwartet hatte. Er und sein Team scheinen von westlich geprägten Annahmen fasziniert zu sein, wie zum Beispiel erstens, dass Krieg im Allgemeinen „dort drüben“ stattfindet; dass Krieg in der Zeit nach dem Kalten Krieg nicht wirklich „Krieg“ im traditionellen Sinne eines totalen Krieges ist, sondern eher ein begrenzter Einsatz überwältigender westlicher Gewalt gegen einen Feind, der „uns“ nicht in ähnlicher Weise bedrohen kann; und drittens, dass Umfang und Dauer eines Krieges in Washington und seinem „Zwilling“ im Deep State in London entschieden werden.

Diejenigen, die von einer Beendigung des Ukraine-Krieges durch einen einseitig verhängten Waffenstillstand sprechen (d. h. die Fraktion um Walz, Rubio und Hegseth unter der Führung von Kellogg), scheinen also leichtfertig davon auszugehen, dass die Bedingungen und der Zeitpunkt für die Beendigung des Krieges ebenfalls in Washington beschlossen und Moskau durch den begrenzten Einsatz asymmetrischer Druckmittel und Drohungen aufgezwungen werden können.

Genauso wie China sich nicht auf die „Zoll- und Handelsbeschränkungen“ einlässt, lässt sich auch Putin nicht auf das „Ultimatum“ ein („Moskau hat Wochen, nicht Monate, um einem Waffenstillstand zuzustimmen“). Putin hat Witkoff, Trumps Gesandtem, geduldig zu erklären versucht, dass die amerikanische Annahme, der Umfang und die Dauer eines Krieges lägen allein in der Entscheidung des Westens, einfach nicht mit der heutigen Realität vereinbar ist.

Und im Begleitmodus scheinen diejenigen, die über die Bombardierung des Iran sprechen (darunter auch Trump), auch davon auszugehen, dass sie den wesentlichen Verlauf und Inhalt des Krieges diktieren können; die USA (und vielleicht auch Israel) können einfach beschließen, den Iran mit großen Bunkerbrecher-Bomben zu bombardieren. Das war’s! Ende der Geschichte. Man geht davon aus, dass dies ein selbstgerechtfertigter und einfacher Krieg ist – und dass der Iran lernen muss, zu akzeptieren, dass er sich dies selbst zuzuschreiben hat, weil er die Palästinenser und andere unterstützt, die eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel ablehnen.

Aurelien bemerkt:

„Wir haben es also mit begrenzten Horizonten, begrenzter Vorstellungskraft und begrenzter Erfahrung zu tun. Aber es gibt noch einen weiteren entscheidenden Faktor: Das US-System gilt als weitläufig, konfliktreich – und infolgedessen weitgehend unempfänglich für Einflüsse von außen – und sogar für die Realität. Die Energie der Bürokratie fließt fast ausschließlich in interne Machtkämpfe, die von wechselnden Koalitionen in der Regierung, im Kongress, in der Expertenwelt und in den Medien ausgetragen werden. Bei diesen Kämpfen geht es jedoch in der Regel um [innerstaatliche] Macht und Einfluss – und nicht um die eigentlichen Vorzüge einer Frage, sodass keine tatsächliche Fachkompetenz oder Kenntnisse erforderlich sind.“

„Das System ist so groß und komplex, dass man beispielsweise innerhalb und außerhalb der Regierung eine Karriere als „Iran-Experte“ machen kann, ohne jemals das Land besucht oder die Sprache gesprochen zu haben – indem man einfach Standardwissen so recycelt, dass man sich damit Gönner sichern kann. Man kämpft dann mit anderen vermeintlichen „Experten“ innerhalb eines sehr begrenzten intellektuellen Rahmens, in dem nur bestimmte Schlussfolgerungen akzeptabel sind.“