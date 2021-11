Ein Virus ist halt ein Virus und es ist ein Wunder, ich sag’s euch. Ein Wunder!

Fast zwei Jahre haben wir jetzt diese Mutter aller Plagen, dieses Virus mit einer Todesrate von 3 in 1.000 (hin oder her), was für jene, die nicht alt und krankhaft fettleibig sind, auf etwa 0 in 1.000 hinausläuft.

Währenddessen haben verschiedene Länder eine Menge verschiedener Strategien verfolgt, von Null Covid bis Null Einschränkungen, von frühen Impfungen über späte Impfungen bis (praktisch) keine Impfungen.

Zwei Jahre sollten reichen um herauszufinden, was am besten funktioniert, stimmt’s? Also schauen wir uns die Aufzeichnungen an!

Hier haben wir das Vereinigte Königreich (harter und früher Lockdown, 70% geimpft, massenhafte Tests, genauso wie es die Gesundheitsbehörden haben wollten)

Mmmh. Nicht so gut.

Und hier Indien (harter und früher Lockdown, 20% geimpft, sehr wenige mit mRNA-Impfung)

Okay, da gab es im Frühling eine großen Anstieg, aber das sieht nicht so schlecht aus. Aber da gibt es auch viele relativ junge Menschen.

Und jetzt Kolumbien (SEHR harter und früher Lockdown, 39% voll geimpft)

Drei, wirklich drei verschiedene Wellen, aber nichts in den letzten sechs Monaten. Mmh. Vielleicht ist 39 die magische Zahl?

Oder vielleicht nicht. Denn hier ist Russland (leichter Lockdown, 33% geimpft)

Mütterchen Russland! Da ist aber ein harter Lockdown angesagt.

Weil wir von Lockdowns reden: vielleicht hat Australien (SUPER harter Lockdown, explizite Null Covid-Strategie, späte, aber aggressive Impfungen) die Antwort?

Sah eine Zeitlang gut aus, aber jetzt nicht mehr…

Es sieht fast so aus – hört mir zu, es klingt verrückt – als machen Regierungsstrategien KEINEN UNTERSCHIED bei der Verbreitung dieser hoch ansteckenden, aber mäßig gefährlichen Atemwegserkrankung.

Es gibt jedoch eine Ausnahme.

Ich präsentiere euch die Volksrepublik China, ohne die wir gar nicht über Covid reden würden. Irgendwie haben es Xi und Shi, der geliebte Führer und die Bat-Lady, es geschafft, dass Covid verschwindet – ohne einen einzigen Pieks unserer schicken westlichen Impfstoffe.

Das Virus ist halt ein Virus. Und China ist halt China.

Es ist ein Wunder, ich sag’s euch. Ein Wunder!