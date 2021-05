Ein Vitamin gegen Fehlinformationen

Wer sich in der Korona-Pandemie auf der Medienpolitik befindet, wurde im Mehr als von Aa Z in irre F. Ein aktuelles Beispiel zeigt noch einmal eindrucksvoll, wie die Propagandamaschinerie von Agenturen, Medien und „Faktenprüfern“ funktioniert.

In dieser Woche berichteten zahlreiche Medien in Deutschland , der Schweiz und Österreich fast gleichzeitig und nahezu identisch. Laut einer neuen Studie reduziert Vitamin D das „Koronarisiko“ nicht. Zunächst einmal: Wie scheint ein so weitreichender „Ausgleich“ erfolgreich zu sein – ob in medizinischen oder politischen Angelegenheiten?