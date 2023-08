Ein wahrer Bericht über Covid in Israel

Dr. Eyal Shahar

Kann eine einzelne Studie – unbeabsichtigt – Einblick in alle folgenden Aspekte der Pandemie geben?

Falsche Klassifizierung von Nicht-Covidien-Todesfällen als Covidien-Todesfälle

Tendenz zu „gesunden Impflingen“

Verzerrungen in Studien zur Wirksamkeit von Impfstoffen

Kurzfristige Todesfälle durch Impfstoffe

Anzahl der Covid-Todesfälle im Vergleich zur Anzahl der Todesfälle durch Panikmache und „Mitigation

Keines dieser Themen wird in einer israelischen Studie erwähnt, die von Forschern des israelischen Gesundheitsministeriums vorgelegt wurde. Aber alle können aus ihren Daten gelernt werden.

In der imaginären Welt von Haklai et al. geht bei Covid nie etwas schief. Es gibt keine Fehlklassifikation von Todesfällen, es gibt keine Verzerrungen, die die Schätzungen der Wirksamkeit von Impfstoffen verfälschen, und es gibt keine Todesfälle aufgrund von Störungen des normalen Lebens. Leider zeigen ihre Daten das Gegenteil.

Die beiden Teile der Studie werden von den Autoren gut beschrieben:

Vorname „Wir haben die Gesamtmortalitätsraten und die Nicht-COVID-19-Mortalitätsraten in Israel zwischen März 2020 und Oktober 2021 im Vergleich zu den Durchschnittsraten der Jahre 2017-2019 verfolgt, um Trends in der Übersterblichkeit sowie bei COVID-19 und Nicht-COVID-19 zu beurteilen.“ XNUMX Sterblichkeit nach Monaten…“ [meine Kursivschrift].

Meine Illustration:

Zweitens: „Eine Kohorte, die bis zum 31. März 2021 mindestens einmal geimpft wurde, wird in den folgenden sieben Monaten hinsichtlich der Mortalität im Vergleich zu den entsprechenden Monaten 2017-2019 beobachtet.

Meine Illustration:

Zweite, „Eine Kohorte, die bis zum 31. März 2021 mindestens einmal geimpft war, wurde in den folgenden sieben Monaten hinsichtlich der Sterblichkeit im Vergleich zu den entsprechenden Monaten 2017–2019 nachuntersucht.“

1: Fehlklassifizierung von Todesfällen

Die Autoren schreiben: „….zwischen November 2020 und März 2021 waren sie [die Nicht-COVID-19-Sterblichkeitsraten] deutlich niedriger [als der Durchschnitt der Jahre 2017-2019]…“.

Beachten Sie die Höhe der gelben Balken während der Covid-Welle in diesem Winter (Rechteck hinzugefügt). Diese Balken spiegeln die nicht durch Covid verursachten Todesfälle wider, die niedriger waren als erwartet (rote Linie). Warum sollten die nicht-Covid-bedingten Todesfälle während einer Covid-Welle zurückgehen? Ob Epidemie oder nicht, Menschen, die „normalerweise“ aus verschiedenen Gründen sterben würden, bleiben nicht verschont.

Die Antwort ist einfach, viel einfacher als die von den Autoren vorgeschlagene „Mortalitätsverschiebung“. Todesfälle aus Nicht-Covid-Ursachen wurden fälschlicherweise Covid zugeschrieben. Todesfälle „mit“ Covid wurden als Todesfälle durch Covid gezählt (blaue Balken). Die Autoren stellen daher ein „Defizit“ an Nicht-Covid-Todesfällen fest (gelbe Balken erreichen nicht die rote Linie).

Wie groß war die Fehleinschätzung in diesem Winter?

Das Balkendiagramm deutet darauf hin, dass es schwerwiegend war, und das israelische Gesundheitsministerium hat auf seiner Website eine quantitative Antwort gegeben.

Zwischen Dezember 2020 und März 2021 wurden in Israel 3.299 COVID-Todesfälle gemeldet, aber das Central Bureau of Statistics (CBS) schätzte nur 1.650 zusätzliche Todesfälle, also halb so viele. Für jeden echten COVID-Todesfall in Israel gab es einen weiteren sogenannten „COVID-Todesfall“ ohne Berücksichtigung der überhöhten Sterblichkeit, d.h. die Person wäre unabhängig von ihrem positiven PCR-Test gestorben. Alle diese Todesfälle hätten als Nicht-Covid-Todesfälle gezählt und von den blauen zu den gelben Balken verschoben werden müssen.

Interessanterweise war dies auch das Ausmaß der Fehlklassifikation in Schweden während der Winterwelle 2020-21: fast 7.600 gemeldete Covid-Todesfälle im Vergleich zu etwa 3.600 zusätzlichen Todesfällen.

Welche Folgen hat eine solche Fehlklassifikation?

Erstens diente Israel Pfizer im Winter 2020/21 als Labor für Beobachtungsstudien zur Wirksamkeit des Impfstoffs, die auf gemeldeten Covid-Fällen, Krankenhauseinweisungen und Todesfällen basierten. Einflussreiche Studien, auf deren Grundlage Milliarden geimpft wurden, sollten zurückgezogen werden. Kein seriöser Peer-Reviewer hätte eine Studie mit einer 50%igen Fehlklassifikation des Mortalitätsendpunkts zur Veröffentlichung freigegeben. Den Ergebnissen kann nicht vertraut werden.

Zweitens wurde die Covid-Mortalität überschätzt.

Drittens wurde die Aufteilung der überhöhten Mortalität zwischen Covid und den Folgen vergeblicher Eindämmungsbemühungen falsch berechnet. Wir werden auf diesen Punkt am Ende zurückkommen.

2: Voreingenommenheit gegenüber gesunden Impflingen

Die Autoren schreiben:

„Wir haben keine Hinweise auf eine schädliche Wirkung des Impfstoffs gefunden, wie die Sterblichkeitsrate in der Kohorte der Personen zeigt, die über einen Zeitraum von sieben Monaten mindestens einmal geimpft wurden. Im Gegenteil, wir fanden niedrigere Sterblichkeitsraten [im Vergleich zu 2017-2019]“.

Die folgenden Ratenverhältnisse vergleichen die Gesamtmortalität in der geimpften Kohorte mit der Mortalität in den Vorjahren. Auch wenn der Pfizer-Impfstoff alle Covid-Todesfälle verhindern würde, erwarten wir Ratenverhältnisse von 1, was die Kohortensterblichkeit auf die Basisrate von 2017-2019 zurückführen würde. Es ist nicht zu erwarten, dass Covid-Impfstoffe die Sterblichkeit aufgrund anderer Ursachen als Covid verringern.

Die Autoren schreiben, dass „die niedrigeren Raten darauf zurückzuführen sein könnten, dass die geimpfte Kohorte gesünder ist…“ und bemühen sich um kreative Erklärungen.

Die Wahrheit ist einfach. Wir beobachten die „Verzerrung zugunsten gesunder Impflinge“, über die Sie an anderer Stelle lesen können. Die Beseitigung dieser Verzerrung kann die Schätzungen der Impfeffektivität von 85-95 Prozent auf Null oder noch schlimmer verändern.

Eine Zwischenbilanz:

Studien zur Wirksamkeit von Impfstoffen aus Israel enthalten mindestens zwei Hauptverzerrungen: eine schwerwiegende Fehlklassifikation des Mortalitätsendpunkts und eine Verzerrung bei gesunden Impflingen. Beide werden in dem Papier nicht erwähnt. Und zwei weitere Verzerrungen könnten operiert haben.

3: Todesopfer durch Booster

Die Booster-Kampagne in Israel begann Ende Juli 2021, zeitgleich mit einer ansteigenden Welle von Covid (Delta).

Die Autoren schreiben: „…ab Ende Juli 2021 wurde der Bevölkerung eine erste Booster-Impfung verabreicht, die dazu beitrug, diese Welle bis November 2021 unter Kontrolle zu bringen“.

Dies ist eine interessante Schlussfolgerung. Geht man davon aus, dass Covid-Wellen nie auf natürliche Weise enden?

Es ist unklar, ob die Auffrischungsimpfung einen signifikanten Einfluss auf die Covid-Todesfälle hatte. Andererseits gibt es Hinweise auf kurzfristige Todesfälle, wie im Folgenden erläutert wird.

Die Autoren weisen auf eine außergewöhnliche Beobachtung hin, die ich in der folgenden Abbildung hervorgehoben habe (Pfeil):

„Allein im August 2021 war die Sterblichkeitsrate von Nicht-COVID-19 signifikant höher als 2017-2019, 5% (95 % CI 1-9 %) höher für die Gesamtpopulation.“

Dieser anormale Überschuss ist vereinbar mit Impftodesfällen in der am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppe, die zuerst geimpft wurde.

Die Zahl der Todesfälle, die 5 % über der nicht geimpften Mortalität liegt, kann anhand der monatlichen Daten nicht berechnet werden, liegt aber wahrscheinlich nahe bei 200. Wenn die Fehlklassifikation von nicht geimpften Todesfällen als geimpfte Todesfälle im August 2021 anhält, sollte die Zahl der nicht geimpften Todesfälle ebenfalls höher sein.

Anderswo habe die Unsicherheiten besprochen und bin zu dem Schluss gekommen, dass die Zahl der Todesopfer durch die Boosterung im August 2021 bei 200 bis 400 gelegen haben könnte, was einem konservativen Bereich entspricht.

4. Die Zahl der Todesopfer durch Panikmache und „Mitigation“

Die Autoren schreiben:

„Zwischen März 2020 und Oktober 2021 gab es 84.124 Todesfälle in Israel, was einem Anstieg von 8953 Todesfällen gegenüber dem Durchschnitt von 2017-2019 entspricht, etwas mehr als die Anzahl der Todesfälle, die COVID-19 in diesem Zeitraum zugeschrieben werden, nämlich 8114.“

Erstens ist das eine Übersterblichkeit von 12% über einen Zeitraum von 20 Monaten. schlimmer als in Schweden ohne Lockdown.

Zweitens ist die „etwas höhere“ Zahl der zusätzlichen Todesfälle um 10 Prozent höher als die Zahl der Covid-Todesfälle (839/8114). Aber wie wir jetzt wissen, war die Zahl der echten Covid-Todesfälle deutlich niedriger als die 8.114 durch Covid verursachten Todesfälle.

Ein wenig Mathematik:

Im Untersuchungszeitraum lag die nicht Covid-bedingte Sterblichkeit etwa 3 Prozent unter dem Durchschnitt der Jahre 2017-2019 (Tabelle 2 im Artikel). Das sind ca. 2.200 „fehlende“ nicht Covid-bedingte Todesfälle genauer gesagt 2.200 Todesfälle, die fälschlicherweise Covid zugeschrieben wurden. Wenn wir 2.200 (falsch zugeordnet) zu 839 (Differenz zwischen zusätzlichen Todesfällen und gemeldeten Covid-Todesfällen) addieren, erhalten wir etwa 3.000 zusätzliche Todesfälle, die nicht auf Covid zurückzuführen sind. Das ist ein Drittel aller zusätzlichen Todesfälle in Israel (3.000 / 8.953).

Aber lassen Sie uns konservativ sein:

Nur 1.650 Todesfälle sollten von den 8.114 gemeldeten Covid-Todesfällen in die Nicht-Covid-Kategorie verschoben werden. Das ist die Anzahl der Nicht-Covid-Todesfälle im Winter 2020/21, die aufgrund von Übersterblichkeit fälschlicherweise Covid zugeschrieben wurden (Abschnitt 1 oben).

Hinzu kommen 150 Covid-Todesfälle, die in der ersten, kleinen und weitgehend unbedeutenden Welle übersehen worden sein könnten.

Unter diesen Annahmen verteilt sich die 12%ige Übersterblichkeit in Israel (8.953 Todesfälle) auf eine 9%ige Übersterblichkeit durch Covid (6.614 Todesfälle) und eine 3%ige Übersterblichkeit durch Nicht-Covid (2.339 Todesfälle). Nicht-Covid-Ursachen waren für 26 Prozent der zusätzlichen Todesfälle verantwortlich.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass zwischen einem Viertel und einem Drittel der Übersterblichkeit in Israel während des Untersuchungszeitraums nicht auf Covid zurückzuführen war.

Was verursachte sie?

Ein amerikanischer Journalist schrieb einmal, dass die nicht erfassten zusätzlichen Todesfälle mit den „Umständen der Pandemie“ zusammenhingen. Diese Umstände wurden von Beamten in Israel und anderswo geschaffen: Panik, Panikmache, Abriegelung, Störung des normalen Lebens, Zwangsimpfungen – mit allen Konsequenzen, einschließlich Tod. Nichts davon ist bei einer früheren Pandemie passiert. Die Chancen stehen gut, dass bei einer künftigen Pandemie im Namen der öffentlichen Gesundheit wieder destruktive Eingriffe vorgenommen werden.

Im Abschnitt „Implikationen für die Gesundheitspolitik“ schreiben die Autoren

„Wir stellten fest, dass in Israel die Übersterblichkeit ähnlich hoch war wie die der COVID-19-Mortalität zugeschriebenen Todesfälle, im Gegensatz zu vielen anderen Ländern.“

Dieser Satz sollte überarbeitet werden, indem „zugeschrieben“ durch „zugeschrieben und falsch zugeschrieben“ ersetzt wird. Bezüglich der Ähnlichkeit sollte überprüft werden, wie eine echte Ähnlichkeit aussieht (scrollen Sie zur letzten Tabelle, Spalte ganz rechts).

*

Dr. Eyal Shahar ist emeritierter Professor für öffentliches Gesundheitswesen im Bereich Epidemiologie und Biostatistik. Seine Forschungsschwerpunkte sind Epidemiologie und Methodologie. In den letzten Jahren hat Dr. Shahar auch bedeutende Beiträge zur Forschungsmethodik geleistet, insbesondere auf dem Gebiet der Kausaldiagramme und Verzerrungen.