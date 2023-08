„Größenwahnsinniger Ehrgeiz für totale Kontrolle“: Regierungen haben ein Auge auf ein neues, von Gates finanziertes biometrisches digitales ID-System geworfen

Von Michael Nevradakis, Ph.D.

Die modulare Open-Source-Identitätsplattform, die sich an Indiens biometrischer Datenbank orientiert, breitet sich trotz der Kontroverse um Zustimmung und Datenschutz weltweit aus. Datenschützer warnen jedoch davor, dass die von der Gates-Stiftung finanzierte digitale Identitätsinitiative die Verfolgung der Bürger „von der Wiege bis zur Bahre“ ermöglichen könnte.

Nicht zuletzt aufgrund der COVID-19-Pandemie und der Forderung nach digitalen Impfpässen erwägen immer mehr Regierungen weltweit die Einführung biometrischer digitaler ID-Programme, bei denen sich die Bürger mit einem digitalen Ausweis ausweisen müssen, um Zugang zu öffentlichen Gütern und Dienstleistungen zu erhalten.

Bis vor kurzem verhinderten Bedenken hinsichtlich der globalen Interoperabilität digitaler Systeme und des Risikos einer technologischen Bindung an Plattformen, die von privaten Akteuren entwickelt wurden, die Pläne der Regierungen zur Einführung solcher Programme.

Jetzt preisen die Befürworter einer neuen Open-Source-Plattform namens MOSIP (Modular Open Source Identity Platform) – zu deren Geldgebern die Bill & Melinda Gates Foundation, die Weltbank und der eBay-Gründer Pierre Omidyar gehören – die Plattform als Lösung für diese beiden Hindernisse an.

MOSIP wurde am International Institute of Information Technology Bangalore in Indien entwickelt und orientiert sich an Aadhaar, Indiens landesweiter digitaler ID-Plattform und dem größten System dieser Art weltweit. Laut Identity Review ermöglicht MOSIP „Ländern mit geringen IT-Kapazitäten die schnelle Einführung spezieller digitaler Identitätslösungen für ihre Bürger“.

Befürworter argumentieren, dass die Einführung von Plattformen wie MOSIP den Menschen, insbesondere in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen, den Zugang zu wichtigen öffentlichen Gütern und Dienstleistungen erleichtern wird.

Sie argumentieren auch, dass die Plattformen der Weltgemeinschaft helfen werden, die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen (UN) zu erreichen, die unter anderem vorsehen, dass jeder – auch Kleinkinder – bis 2030 eine digitale Identität besitzen muss, um zu arbeiten, zu wählen und Zugang zu finanziellen, sozialen und medizinischen Dienstleistungen zu erhalten.

Für Kritiker stellen Technologien wie MOSIP jedoch eine Bedrohung für die individuelle Freiheit und einen weiteren Schritt in Richtung eines digitalen Panoptikums dar – eine flächendeckende Einführung von staatlich verordneten Überwachungstechnologien, einschließlich „Impfpässen“ und anderen digitalen Identifizierungsinstrumenten, die das Ende der persönlichen Privatsphäre bedeuten.

Was ist digitale Identität?

Michael Rectenwald, Ph.D., Autor von „Google Archipelago: Der digitale Gulag und die Simulation von Freiheit“, erklärte gegenüber The Defender:

„Die OECD [Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung] definiert die digitale Identität als „die Summe der wachsenden und sich entwickelnden Masse an Informationen über uns, unsere Profile und die Geschichte unserer Online-Aktivitäten, die sich auf Rückschlüsse beziehen, die auf der Grundlage dieser Masse an Informationen über uns gemacht werden“.

„Die digitale Identität ist also nicht nur eine neue, handlichere, leichtgewichtige, digitale Form der Identifizierung“, so Rectenwald. „Sie bezieht sich auf eine Sammlung von Daten, die angeblich definieren, wer wir sind, einschließlich dessen, was wir sowohl online als auch offline tun – wenn man von einem ‚Offline‘-Leben noch sprechen kann – und nicht nur auf ein Mittel, mit dem wir als solche identifiziert werden können.“

Greg Glaser, ein kalifornischer Anwalt, sagte, dass „normale“ Menschen an Ausweise denken, aber die Realität des biometrischen digitalen Ausweises ist „viel unheimlicher“.

Glaser sagte, dass heutzutage Rechte, der Status der Staatsbürgerschaft, Zugehörigkeiten, die Stellung vor Gericht, Konten, Privilegien, Dienstleistungen, Landtitel und vieles mehr grundsätzlich von einer Form der Identifizierung abhängen.

„Eine Person kann ohne eine Form der Identifizierung kaum Zugang zu einem der oben genannten Bereiche erhalten“, sagte Glaser, „meistens bedeutet das den Namen, aber oft auch Nummern, die zunehmend mit biometrischen Daten verknüpft werden.“

Aber für die Regierungen, so Glaser, „bedeutet die Kontrolle der Menschen die Kontrolle der ID. Sogar nationale Regierungen sind jetzt völlig abhängig von ihren Organisations- und Unternehmens-IDs für ihre Transaktionen, Anleihen, Steuern und Privilegien“.

Die biometrische Überwachung umfasst eine Reihe von Identifizierungsmaßnahmen und -technologien, darunter Gesichtserkennung, Stimmerkennung, Fingerabdruckdatenbanken, DNA-Datenbanken, Iris-Scans, Herzfrequenz-Scans, Gangerkennung und sogar die Erkennung von Emotionen durch die Analyse von Gesichtsausdrücken und Verhaltensweisen.

Der Gates-Stiftung zufolge sind digitale Ausweissysteme eine der drei Säulen der so genannten digitalen öffentlichen Infrastruktur (DPI)“, zusammen mit digitalen Zahlungssystemen und Datenaustauschsystemen. Sie ähneln den Straßen und Brücken, die im 19. Jahrhundert zur Umgestaltung der Wirtschaft beigetragen haben.

„Forscher sagen, dass DPI Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen helfen kann, die traditionellen Entwicklungsstufen zu überspringen, Millionen von Menschen aus der Armut zu befreien und das Wirtschaftswachstum anzukurbeln“, so die Stiftung.

Ein solches System ist von entscheidender Bedeutung, weil die Menschen eine verifizierte Identität benötigen, um die anderen Vorteile von DPI nutzen zu können, von digitalen Bankkonten und Sofortzahlungen bis hin zu Mobiltelefonkonten und der Verwaltung persönlicher Daten“, so die Gates-Stiftung.

„Wenn eine Person nicht nachweisen kann, wer sie ist, wie kann sie dann alle Möglichkeiten nutzen, die die Gesellschaft zu bieten hat“, fragte die Stiftung.

Der Stiftung zufolge haben 850 Millionen Menschen auf der ganzen Welt … keine akzeptable Form der legalen Identität“ und mehr als die Hälfte der Menschen ohne Identitätsnachweis sind Kinder, deren Geburten nicht registriert wurden“. Eine von zwei Frauen in Ländern mit niedrigem Einkommen hat keinen Ausweis, so die Stiftung.

Säuglinge würden bei der Geburt oder bei Routineimpfungen eine biometrische digitale ID erhalten

Rectenwald erklärte gegenüber The Defender, dass hinter der Rhetorik der Gates Foundation die Ausweitung der digitalen Identität auf die Armen bedeuten könnte, dass jeder, der keine digitale Identität hat, nicht an der Gesellschaft teilhaben kann.

„Die Forderung nach totaler ‚Inklusion‘ bedeutet, dass es kein Entkommen aus der digitalen Überwachung gibt, die durch das MOSIP-System für digitale Identitäten ermöglicht wird“, sagte Rectenwald. „Eines der beunruhigendsten Elemente von MOSIP ist das Ziel, Säuglinge bei der Geburt oder bei Routineimpfungen mit einer tragbaren, biometrisch verknüpften digitalen ID“ auszustatten.

MOSIP steht im Einklang mit mehreren SDGs der Vereinten Nationen, einschließlich des Ziels 16.9, das die Bereitstellung einer digitalen legalen Identität für alle – einschließlich Neugeborener – bis 2030 fordert.

Während einige behaupten, MOSIP sei als digitales öffentliches Gut aufgebaut worden“, spiegeln die Realitäten solcher Technologien für die Verfechter des Datenschutzes nicht die rosige Rhetorik wider.

Aadhaar zum Beispiel hat bereits wiederholt Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes und der Privatsphäre aufkommen lassen.

W. Scott McCollough, ein in Austin ansässiger Anwalt für Internet- und Telekommunikationsrecht, sagte gegenüber The Defender: „Ich betrachte ein Mandat zum Nachweis meiner Identität als Voraussetzung für die Ausübung grundlegender Freiheiten … nicht annähernd als ein ‚digitales öffentliches Gut‘.“

Rectenwald sagte, MOSIP werde nicht zur sogenannten Inklusion führen, sondern einen globalen Überwachungsstaat vorantreiben.

Er sagte dem Defender:

„Gekoppelt an eine digitale Zentralbankwährung [CBDC], wie sie geplant ist, wird das MOSIP-System auch die wirtschaftliche Überwachung und Kontrolle erleichtern, während Dissidenten und andere unerwünschte Personen von der Wirtschaft ausgeschlossen werden und die Verfolgung und Rückverfolgung von Personen in einem bisher unvorstellbaren Ausmaß möglich ist. „Angesichts der Beteiligung von Bill Gates und der Finanzierung von MOSIP können wir sicher sein, dass sich hinter dem philanthropischen Glanz das größenwahnsinnige Streben nach totaler Kontrolle verbirgt.“

McCollough sagte auch, dass er der Beteiligung von Gates misstrauisch gegenüberstehe und beschrieb MOSIP als „lediglich den neuesten von Gates finanzierten Mechanismus zur totalen Bevölkerungskontrolle“. Digitale ID, Biometrie, CBDC – alles integriert in eine „offene“ App (angetrieben durch eine Reihe von APIs), die die Illusion von Autonomie bietet, während es sich stattdessen um die Abgabe aller Selbstbestimmung an die digitalen Herren handelt.“

„All die lobende Presse und die Aufmerksamkeit sind lediglich weitere wortreiche Plattitüden, die die Menschen einlullen sollen, damit sie sich freiwillig der globalen Tyrannei unterwerfen“, fügte er hinzu.

„Das digitale Identitätssystem MOSIP könnte die Menschen von der Wiege bis zur Bahre verfolgen, einschließlich ihres Impfstatus, eventueller politischer Zugehörigkeiten und sogar ihres CO2-Fußabdrucks, möglicherweise einschließlich eines ESG-Scores [Umwelt-, Sozial- und Governance-Score] für Einzelpersonen“, so Rectenwald.

Derzeitige Einführung von MOSIP

Nach Angaben der Gates Foundation haben elf Länder – neun in Afrika und zwei in Asien – „Absichtserklärungen mit MOSIP unterzeichnet, um das System zu testen“, und fügten hinzu, dass „mehr als 90 Millionen Menschen auf den Philippinen, in Äthiopien und Marokko im Rahmen nationaler Einführungen für MOSIP-basierte IDs registriert wurden“.

The Hindu berichtet, dass andere Länder wie Burkina Faso, die Republik Guinea, Sierra Leone, Sri Lanka, die Togolesische Republik und Uganda die Technologie nutzen.

Auf den Philippinen haben sich laut The Hindu „rund 70 Millionen Bürger“ – 80 % der Bevölkerung – registriert, während Marokko laut The Economist eine bestehende Fingerabdruckdatenbank in seine nationale MOSIP-Plattform integriert hat.

MOSIP ist auf biometrische Daten angewiesen, um zu funktionieren. Die Gates-Stiftung führte ein Beispiel aus Äthiopien an, „wo nur wenige Menschen jemals ihre Fingerabdrücke gescannt hatten“. Das Team gab den Menschen mehrere Möglichkeiten, ihre biometrischen Daten mitzuteilen, darunter Scans ihrer Fingerabdrücke, ihrer Iris oder ihres Gesichts, um eine größtmögliche Inklusion zu erreichen.

Iris-Scanner wurden auch in Sri Lanka und auf den Philippinen im Rahmen der dortigen MOSIP-Implementierungen eingesetzt, während im Juni die von Integrated Biometrics hergestellten Fingerabdruckscanner die Konformität ihrer Scanner mit MOSIP für Android-Geräte abgeschlossen haben. Dies ergänzte die bestehende Konformität mit Microsoft Windows.

MOSIP wird von der Gates-Stiftung, der Weltbank und dem Weltwirtschaftsforum unterstützt

Die Gates-Stiftung lobt MOSIP für seine akademischen und nicht profitorientierten Wurzeln und für die Zusammenarbeit mit globalen Instituten wie dem Alan Turing Institute und der Carnegie Mellon University.

Doch auch ohne explizite Unterstützung durch Unternehmen hat MOSIP von mehreren bedeutenden Organisationen Mittel und Unterstützung erhalten. Die Gates Foundation beispielsweise gewährte MOSIP im September 2018 einen Zuschuss in Höhe von 7,27 Millionen US-Dollar und im Oktober 2021 einen weiteren Zuschuss in Höhe von 10 Millionen US-Dollar.

MOSIP erhält auch Unterstützung vom Omidyar Network und der Weltbank, einschließlich der ID4D-Initiative (Identification for Development) der Institution, deren Aufgabe es ist:

„Globales und sektorübergreifendes Wissen, Finanzierungsinstrumente der Weltbank und Partnerschaften nutzen, um Ländern dabei zu helfen, das Transformationspotenzial von Identifizierungssystemen (ID), einschließlich der zivilen Registrierung (CR), auszuschöpfen … [und] allen Menschen zu ermöglichen, ihre Rechte wahrzunehmen und Zugang zu besseren Dienstleistungen und wirtschaftlichen Möglichkeiten im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung zu erhalten.“

Ein Mitarbeiter der Weltbank sitzt in der internationalen Beratergruppe von MOSIP, während die Gates Foundation mit über 50 Millionen Dollar der größte Einzelunterstützer von ID4D ist.

Ernst & Young geht davon aus, dass der Markt für digitale öffentliche Güter ein jährliches Volumen von 100 Milliarden Dollar erreichen wird, und den Analysten von Juniper Research zufolge werden biometrische Funktionen, einschließlich Fingerabdruck- und Iriserkennung, bis 2025 weltweit 95 % der Smartphones erreichen und für Zahlungstransaktionen in Höhe von 3 Billionen Dollar verantwortlich sein, gegenüber 404 Milliarden Dollar im Jahr 2020.

Im März besuchte Gates den Hauptsitz von MOSIP in Bangalore, Indien, um sich über die Fortschritte und Pläne des Projekts zu informieren und über das Potenzial der Nutzung digitaler Identitätssysteme zur Förderung der finanziellen Eingliederung und der Bereitstellung von Dienstleistungen zu diskutieren.

Im Oktober 2019 hatte das MOSIP-Team „das Vergnügen, Gates und dem Team der Gates Foundation ein Update über unsere bisherigen Fortschritte zu geben.“

Die Führungsstruktur von MOSIP umfasst Personen, die mit der Gates-Stiftung und anderen globalen Organisationen wie der Weltbank, dem britischen Militär, Google und ID2020 verbunden sind.

Himanshu Nagpal, der stellvertretende Direktor von MOSIP für Finanzdienstleistungen für die Armen, ist auch stellvertretender Direktor für digitale Gesundheit bei der Gates Foundation.

Eileen Donahoe, Mitglied der internationalen Beratergruppe von MOSIP, ist Geschäftsführerin des Global Digital Policy Incubator am Cyber Policy Center der Stanford University und Mitglied des Weltwirtschaftsforums (WEF), des Council on Foreign Relations und des National Endowment for Democracy.

ID2020 wurde 2016 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, „ethische, datenschutzfreundliche Ansätze für die digitale Identität“ zu unterstützen. Zu den Gründungspartnern gehören Microsoft, die Gates Foundation, die Rockefeller Foundation, Gavi, die Vaccine Alliance, UNICEF und die Weltbank.

Die Good Health Pass Collaborative – eine Zusammenarbeit im Bereich der Impfpässe, an der auch Mastercard und das WEF beteiligt sind – wurde ebenfalls von ID2020 unterstützt.

Auch die indische Regierung ist an der Entwicklung von MOSIP beteiligt. Laut The Economist ist dies Teil des Ziels des indischen Präsidenten Narendra Modi, die digitale öffentliche Infrastruktur seines Landes in eine „indische Gürtel- und Straßeninitiative“ zu verwandeln, durch die „indische IT-Firmen mit Aufträgen zur Entwicklung und Wartung rechnen können“.

MOSIP kündigte im Mai an, dass es ein „Ökosystem“ von Biometrielabors aufbaut, für das es „Partnerschaften mit weiteren Universitäten“ eingeht.

Das Tony Blair Institute, dessen Vorsitz der umstrittene ehemalige britische Premierminister Tony Blair innehat, hat MOSIP und andere digitale ID-Programme ebenfalls unterstützt. Dasselbe Institut hat zuvor die Initiative Good Health Pass von ID2020 unterstützt.

Die Menschen laufen Gefahr, aus der Gesellschaft ausgeschlossen zu werden – es sei denn, wir entscheiden uns dagegen

Die Entwickler von MOSIP versprechen „Sicherheits- und Datenschutzfunktionen, die helfen, die Daten vor potenziellen Bedrohungen zu schützen“. Nach Angaben des Unternehmens sorgt ein „Zustimmungsrahmen in der Plattform für den Schutz der Privatsphäre der Nutzer, der es ihnen ermöglicht, selbst zu entscheiden, was sie wann weitergeben möchten.“

Andere Befürworter der digitalen Identität haben auch argumentiert, dass solche Plattformen den Nutzern die Kontrolle über ihre eigenen Daten ermöglichen, was als „selbstsouveräne Identität“ bezeichnet wird.

McCollough sagte jedoch: „Die selbstbestimmte Identität ist eine Illusion, da Ihre ‚Identität‘ erst dann Gültigkeit oder ‚Währung‘ hat, wenn sie von der Regierung, der wir unterworfen sind, anerkannt wird.“

Andernfalls riskiert der Einzelne, aus der Gesellschaft ausgeschlossen zu werden, so McCollough. „Eine Person, die sich weigert, eine digitale Erlaubnis zu erteilen, wird bald faktisch aus dem Verkehr gezogen. So wie es in der Matrix keinen Löffel gab, gibt es auch hier keine Selbstsouveränität. Es wird so getan, als ob man die Kontrolle hätte, aber im nächsten Schritt wird verlangt, dass man die ‚Erlaubnis‘ abgibt, sonst.“

Aadhaar, das landesweite indische digitale Ausweissystem, dem MOSIP nachempfunden ist, wurde in der Tat von Kontroversen um den Datenschutz heimgesucht.

Seit seiner Einführung im Jahr 2009 hat Aadhaar schließlich über 99 % aller erwachsenen Inder erfasst und sie mit vielen öffentlichen und privaten Diensten verknüpft, darunter Bankkonten, Identitätsüberprüfung bei Wahlen, Einkommenssteuererklärungen, digitale Zahlungssysteme, staatliche Renten, Subventionen und Sozialleistungen und sogar die Registrierung von SIM-Karten.

Im Jahr 2017 sorgte Aadhaar jedoch für Kontroversen, als HIV-Patienten berichteten, dass sie gezwungen wurden, ihre Aadhaar-ID anzugeben, was dazu führte, dass viele aufgrund von Datenschutzbedenken aus Behandlungsprogrammen ausstiegen.

Laut The Economist „hat Aadhaar an Orten mit schlechten Internetverbindungen oder an Orten, an denen Arbeiter Fingerpads getragen haben, schlecht funktioniert. Das System leidet auch unter Sicherheitslücken. Experten sagen, dass es sehr einfach ist, mit falschen Anmeldeinformationen oder gefälschten Fingerabdrücken darauf zuzugreifen.“

Dennoch lobte Gates in seinem persönlichen Blog Aadhaar und bezeichnete es als „eine wertvolle Plattform für die Bereitstellung von Sozialhilfeprogrammen und anderen staatlichen Dienstleistungen.“

Reclaim the Net äußerte ähnliche Bedenken in Bezug auf MOSIP und argumentierte, dass „die Anpassung von MOSIP an die einzigartigen Anforderungen jedes Landes das Sammeln und Anpassen riesiger Mengen persönlicher Daten bedeutet.“ Die mehr als 80 Anbieter von MOSIP geben Anlass zur Sorge, denn „je höher die Zahl der Anbieter ist, desto größer sind die potenziellen Angriffspunkte für Datenverletzungen.“

Laut The Economist „sollte Aadhaar zwar optional sein, aber es ist schwer, ohne es zu funktionieren.“

Glaser erklärte gegenüber The Defender, dass „ID die Achillesferse des gesamten Kontrollsystems ist. Wenn wir die ID aus ihrem System entfernen können – was bedeutet, dass wir die Macht über unsere eigene ID mit dem Recht, auszusteigen, zurückgewinnen – dann fällt die ganze Achillesferse.“