Sag einfach Nein! Zur ökonomischen Sklaverei – der September wird der Anfang sein, die uns einer Explosion näher bringen werden!

Ich habe den September als einen Monat bezeichnet, den man im Auge behalten sollte, wenn es um die totale wirtschaftliche Katastrophe geht, die über die westliche Welt hereinbrechen wird.

Das soll nicht heißen, dass im September alles in die Luft fliegt, aber der September wird der Anfang sein, der Siedepunkt, an dem alle weiteren Entwicklungen die Wahrscheinlichkeit und die Schwere einer Explosion erhöhen werden.

Diese Zusätze werden sich zu einer wirtschaftlichen Kernschmelze summieren, die die Einführung der digitalen Zentralbankwährung (CBDC) einleiten wird. Eines der besten Beispiele, um die Gefahren einer CBDC zu erklären, ist hier zu finden.

Hier ist der Grund für meine Prognose. Ende August werden die BRICS-Staaten ihre gold- oder rohstoffgedeckten Währungen einführen, was sich auf den Wert des Dollars und seinen Status als Weltreservewährung auswirken wird, mit der die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) die meisten Transaktionen weltweit abwickelt. Dieses Monopol wird enden, und zum ersten Mal seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs werden Billionen Dollar an internationalen Transaktionen ohne US-Beteiligung abgewickelt werden.

Im September werden das Repräsentantenhaus und der Senat etwas unternehmen müssen, um all das Geld zu verteilen, das durch die Anhebung der Schuldenobergrenze für höhere Staatsausgaben gedruckt wurde. Dies war eine Gelegenheit, den Nationen, die bereits Mitglieder der BRICS sind oder dies anstreben, zu zeigen, dass die USA und der Dollar als Quelle stabiler Werte immer noch eine Investition wert sind, aber sie haben es nicht getan. Da der Kongress, insbesondere Kevin McCarthy, nicht in der Lage war, eine angemessene treuhänderische Zurückhaltung an den Tag zu legen, verabschiedete er ein Abkommen, das unkontrollierte Ausgaben und keine weiteren Verhandlungen bis nach den Wahlen 2024 zulässt.

Die Vereinigten Staaten haben die Macht des Petrodollars bereits an den Yuan und den Rubel verloren, vorwiegend dank Saudi-Arabien und der OPEC sowie der Tatsache, dass niemand den USA mit Biden an der Spitze traut, weil er lügt. Mit der Umstellung auf die BRICS-Währung werden auch der Yuan und der Rubel zugunsten der BRICS an Wert verlieren. Während China und Russland nur Vermögen vom Yuan bzw. Rubel in die BRICS-Währung umschichten, werden die USA und der Dollar einfach verlieren, nicht alles auf einmal, aber es beginnt die Fahrt in Richtung Null.

Der Turbo auf dem Weg zu Null kommt von einem Kongress, der die Ausgaben nicht stoppen kann und der den Forderungen der Globalisten, unsere Wirtschaft, unser Stromnetz und unsere Selbstversorgung zu zerstören, nicht widerstehen kann. Der Grund dafür ist, dass die meisten von ihnen derselben politischen Partei angehören und sich nicht um die allgemeine wirtschaftliche Gesundheit der Nation kümmern, sondern darum, wie sie ihren Anteil an dem sterbenden Elefanten im Raum bekommen.

Während all dies geschieht, erwartet diejenigen, die glauben, dass sie fleißig für ihren Ruhestand durch 401(k)s und Pensionsfonds sparen, eine weitere Überraschung. Es stellt sich heraus, dass diese Fonds größtenteils in China investiert sind, einem Land, das derzeit aufgrund seiner bevorstehenden Immobilienkrise, der instabilen Lage im Bankensektor und der rückläufigen Exporte sowie der daraus resultierenden geringeren industriellen Aktivität erheblichen wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersteht. Diese Probleme scheinen durch die erhebliche Inflation in den Vereinigten Staaten verschärft zu werden, was zu einer geringeren Nachfrage führt. Diese nachlassende Nachfrage zeigt sich in einem Mangel an Versandaufträgen, wie kürzlich am Beispiel des Zusammenbruchs der Yellow Truck Lines zu sehen war. Wenn die Nachfrage nach allen Arten von Produkten hoch ist, ist es ungewöhnlich, dass bedeutende Speditionsunternehmen ihren Betrieb einstellen.

Es ist wichtig, zwischen Investitionen in amerikanische Unternehmen und Investitionen in chinesische Unternehmen zu unterscheiden. Chinesische Unternehmen sind wahrscheinlich im Besitz von Mitgliedern der Kommunistischen Partei Chinas oder werden von ihnen geleitet. Wenn also jemand zum Beispiel in Sequoia Capital in den USA investiert, floss das Geld bis in jüngster Vergangenheit an die Volksbefreiungsarmee, um Waffen zu entwickeln und ihre Materialvorräte aufzustocken. Sequoia teilte sich schließlich auf und ließ seine chinesischen Investitionen in einer Gruppe und seine amerikanischen Investitionen in einer anderen, um den Anschein zu vermeiden, die militärische Macht eines feindlichen Landes zu finanzieren. Oder haben sie das wirklich getan? Aber das größere Problem ist, dass, auch wenn man in China investieren wollte, wie es viele Pensionsfondsmanager und 401k-Verwalter getan haben, es keine Möglichkeit gibt, herauszufinden, ob die Aktiva und Passiva echt sind oder nicht, weil China diese Offenlegung nicht verlangt. Eines Tages könnten Ihnen diese Manager und Verwalter eine E-Mail schicken, in der sie Ihnen ihr Beileid aussprechen, weil Sie aufgrund der Wirtschaftskrise in China Geld auf Ihrem Rentenkonto verloren haben.

Wenn Sie in amerikanische Unternehmen investieren, können Sie zumindest sicher sein, dass die Berichte objektiv sind und überprüft werden. Wenn Sie aber in diesem Klima der Korruption seriöse Zahlen wollen, sollten Sie in konservative Unternehmen investieren, damit Sie wissen, dass diese wahrscheinlich nicht von der Blindheit der Biden-SEC profitieren konnten.

Gegenwärtig ist die gesamte wirtschaftliche Situation der Vereinigten Staaten ein Pfeifen auf dem Friedhof. Ein Stein wird fallen, und wenn er fällt, wird er einen Dominoeffekt anderer Katastrophen auslösen. Es ist besser, Jack Lawsons Handbuch der Zivilverteidigung zu studieren, als ein strategisches Portfolio zu entwerfen.

Ich kenne den Zeitplan bis zur Katastrophe nicht, weil ich nicht weiß, wie gut man ein Schwein mit Lippenstift schmieren kann oder wie lange dieser Lippenstift halten wird, aber mit der Anhäufung von wirtschaftlichen roten Flaggen, die in der Luft wirbeln, braucht es nur einen dieser fundamentalen Zusammenbrüche, um die ganze Sache auszulösen.

Egal, wie schlimm es wird, die Antwort, die man Ihnen anbieten wird, werden CBDCs sein, aber das wird keine wirkliche Lösung sein, außer dass die Globalisten in der Lage sein werden, Sie zu kontrollieren. CBDCs sind nicht notwendigerweise amerikanisch, es gibt Zentralbanken auf der ganzen Welt, und wenn Deutschland Geld benötigt, um seine Migranten unterzubringen und zu ernähren, können sie Sie dazu zwingen, Geld auszugeben, indem sie Ihr digitales Geld mit einem Verfallsdatum versehen, nach dem es verschwindet, und unsere Abgeordneten und Senatoren können nichts dagegen tun, außer es zu verhindern, und daran haben sie wenig Interesse.

Die einzige wirkliche Antwort auf diese wirtschaftliche Dummheit ist, sich zu weigern, die Arbeit in den CBDCs zu bezahlen und Dollar und entweder Silber oder Gold zu verlangen. Wenn Ihr Staat weder Silber noch Gold als Zahlungsmittel akzeptiert, ist das das nächste politische Ziel, auf das Sie sich konzentrieren müssen, bevor es dazu kommt. Sie werden sich dumm stellen und vorgeben, als hätten sie keine Kontrolle. Es ist völlig verfassungskonform; Arkansas hat es vor ein paar Monaten getan.

Die Regierung wird immer einen Weg finden, um sich zu beschweren oder Forderungen zu stellen. Das sieht man jetzt an den Wahlergebnissen, sie scheinen sich einfach nicht die Zeit nehmen zu können, jede Stimme auf ihre Legitimität hin zu überprüfen, selbst zwei oder drei Jahre nach der Tat. Dabei könnten sie das. Wenn sie es nicht tun, zeigen sie, dass sie Teil des Problems sind. Arbeiten Sie nicht, um in ihren CBDCs bezahlt zu werden, tun Sie es einfach nicht. Wenn ein ausreichend großer Prozentsatz sich weigert, in CBDCs zu arbeiten, um bezahlt zu werden, werden sie einen Weg finden, uns in einer Währung zu bezahlen, die uns nicht versklavt.