Ursache unbekannt“? Der wahre Grund für die Rekordzahl von Todesfällen bei jungen Menschen

Ein aktueller Bericht bestätigt einen tragischen Trend bei ungeklärten Todesfällen unter jungen Menschen.

Laut den von der American Society of Actuaries veröffentlichten Statistiken „verzeichneten die 15- bis 34-Jährigen im Jahr 2021 einen erschütternden Anstieg der überzähligen Todesfälle um 21,4 %.“

Dies ist jedoch nicht die einzige Altersgruppe, in der die Sterblichkeitsrate deutlich ansteigt. Aus demselben Bericht geht hervor, dass „die Todesfälle bei den 35- bis 44-Jährigen zwischen Oktober und Dezember 2022 um alarmierende 34 % über dem erwarteten Ausgangswert für die Jahre 2015 bis 2019 gestiegen sind.“

Die Zahlen wurden von dem britischen Kommentator John Campbell analysiert, der sich in der Vergangenheit besorgt über die alarmierende Zahl ungeklärter und plötzlicher Todesfälle bei jungen Menschen geäußert hat.

Wie am 19. August in Vigilant News berichtet, wurden die Daten von dem Berufsverband in den USA zusammengetragen, der für die Vorhersage finanzieller Risiken und Verbindlichkeiten gegenüber der Regierung und Unternehmen zuständig ist. Versicherungsgesellschaften, einschließlich derjenigen, die Gesundheits- und Pharmakonzerne versichern, stützen ihre Verträge auf die nüchternen Einschätzungen von Aktuaren.

Die Grundlage der versicherungsmathematischen Arbeit ist die Risikobewertung. Ihr nationales Gremium in den USA hat ein deutlich erhöhtes Sterberisiko für Menschen zwischen 15 und 45 Jahren festgestellt, das nach wie vor „unerklärt“ ist.

Dieses Risiko ist jedoch nicht auf US-Bürger beschränkt, wie die Arbeit von Campbell und anderen investigativen Journalisten gezeigt hat.

Fragen im Europäischen Parlament

Der „ungeklärte“ Anstieg der Todesfälle unter den 15-Jährigen ist besorgniserregend, seit sich die Berichte über den ungewöhnlichen und plötzlichen Tod so vieler Menschen in dieser Kategorie häufen.

John Campbell hat bereits zweimal auf diesen Anstieg hingewiesen, der mit der Einführung der mRNA-„Impfstoffe“ zusammenfällt. In seinen Vorträgen im Oktober 2022 und Januar 2023 geht er auf diesen angeblich grundlosen Anstieg der Sterblichkeit ein, nachdem er im September 2022 eine Anfrage im Europäischen Parlament eingereicht hatte.

Anlass für die Anfrage war ein Bericht der Nachrichtenseite The Exposé, in dem behauptet wurde, dass das Europäische Projekt zur Überwachung der Sterblichkeit (EuroMOMO) der EU Daten gefälscht habe, um einen schockierenden Anstieg der Sterblichkeitsrate bei Kindern im Alter von 0-14 Jahren zu verbergen.

Die Grafik zeigt die Originaldaten von EuroMOMO, die über archivierte Seiten abgerufen wurden. Die Daten waren laut Exposé so verändert worden, dass sie eine weitaus niedrigere Quote auswiesen.

Am 18. September, drei Tage bevor die Frage gestellt wurde, wies The Exposé auf den Versuch von EuroMOMO hin, diesen Anstieg der Sterblichkeitsrate durch eine Änderung der Basisrate der Kindersterblichkeit zu verringern und die offensichtliche Verbindung zu den sogenannten „Impfstoffen“ herzustellen.

Die Suche nach einer Erklärung für diese Todesfälle scheint entschlossen zu sein, die wahrscheinlichste Ursache zu verschleiern, wie die „äußerst verdächtige Entscheidung von EuroMOMO, die Basisrate [der Todesfälle] zu ändern und gleichzeitig eine europaweite Untersuchung des außergewöhnlichen Anstiegs der Todesfälle bei Kindern seit der Entscheidung der Europäischen Arzneimittelagentur, den Impfstoff COVID-19 für Kinder zuzulassen, einzuleiten“, zeigt.

Der Exposé-Artikel, der die Grundlage für die Anfrage an das Europäische Parlament bildete, zitierte auch eine Untersuchung aus dem Vormonat, die einen Anstieg der Kindersterblichkeit um fast 700 Prozent ergab:

Am 29. August 2022 enthüllten wir exklusiv, dass die offiziellen Sterblichkeitszahlen für Europa einen schockierenden Anstieg der überzähligen Todesfälle bei Kindern bis zur 33. Woche des Jahres 2022 zeigen, seit die Europäische Arzneimittelagentur im Mai 2021 die Notfallzulassung des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer für die Verwendung bei Kindern im Alter von 12 bis 15 Jahren verlängert hat.

Trotz dieser Statistiken, die auf dem EU-eigenen Mortalitätsmonitor beruhen, leugnete das Parlament der Europäischen Union rundweg, dass es einen Zusammenhang zwischen den sogenannten „Impfstoffen“ und dieser ansonsten unerklärlichen Entwicklung der Kindersterblichkeit geben könnte:

Die in der EU zugelassenen COVID-19-Impfstoffe, einschließlich der für Kinder zugelassenen, sind nach wie vor sicher und wirksam bei der Verhütung schwerer Erkrankungen, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle. [Hervorhebung hinzugefügt].

In der Antwort im Namen der nicht gewählten EU-Kommission heißt es, dass ihr „Daten bekannt sind, die auf einen Anstieg der Übersterblichkeit hinweisen“.

Sie gibt jedoch keine Antwort auf die Frage, warum dies der Fall ist, und betont lediglich, dass die „Impfstoffe“ dafür nicht verantwortlich sein können. Was könnte in den Augen der Kommission die Ursache für diese Todesfälle sein?

Sie beruft sich auf einen „erheblichen Anstieg der übermäßigen Sterblichkeit, der weitgehend mit dem COVID-19-Ausbruch zusammenfällt“, eine Behauptung, die durch die Beweise widerlegt wird. Die vorgelegten Beweise zeigen eine starke Korrelation in diesem Zeitraum und belegen, dass es unmittelbar nach der Einführung einer experimentellen Behandlung, die eine Infektion oder Übertragung nicht verhinderte, zu einem enormen Anstieg der Todesfälle kam.

Die EU-Kommission lieferte keinen alternativen Grund für diese Todesfälle, die dann von ihren eigenen Statistikern heruntergespielt wurden. Stattdessen weigerte sie sich einfach, einen Zusammenhang zwischen diesen historisch anomalen Todesfällen und den mRNA-Injektionen zu akzeptieren, deren Hersteller von jeglicher Haftung für Verletzungen oder Todesfälle freigestellt sind:

Dies bedeutet jedoch nicht immer, dass die Reaktionen durch die Impfung verursacht wurden. Einige können auf eine bereits bestehende Krankheit oder andere Ursachen zurückzuführen sein, die im gleichen Zeitraum wirksam wurden. Wenn also eine geimpfte Person stirbt, bedeutet dies nicht unbedingt, dass der Tod auf den Impfstoff zurückzuführen ist.

Ursache unbekannt

Seit der Einführung der mRNA-Injektionen haben die Medien viele Gründe für die Häufung von plötzlichen Todesfällen ohne zulässige Ursache geliefert.

Im Juni 2022 tauchte der Begriff „Sudden Adult Death Syndrome“ auf, um den beunruhigenden Trend der scheinbar grundlosen Todesfälle bei jungen Menschen zu bezeichnen.

Es ist ein reiner Füllbegriff, der wie eine Erklärung klingen soll, aber nichts anderes als einen unerklärlichen Tod bedeutet.

Für die steigende Zahl von Herzerkrankungen werden verschiedene Gründe angeführt, darunter der Klimawandel, Energierechnungen und das Stehen oder Sitzen. Kaltes Wasser, „pandemischer Stress“, essen oder nicht frühstücken – die Liste der Alternativen zu einem offensichtlichen Verdacht ist endlos.

Ein politisches Narrativ

Die fadenscheinigen Gründe für „eine Epidemie plötzlicher Todesfälle“ werden in Edward Dowds Buch Cause Unknown aus dem Jahr 2022 pflichtbewusst aufgelistet.

Der ehemalige Datenanalyst von BlackRock hat in seinem Buch, für das der Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy ein Vorwort schrieb, „eine Schlagzeile nach der anderen über junge Menschen zusammengestellt, die plötzlich an einer ‚unbekannten‘ Ursache sterben“.

Mit diesen Berichten gewinnt ein kritisches Gegenargument an Kraft. Da mancherorts die Maskenpflicht wieder eingeführt wird, ist die Gefahr weiterer Schließungen nicht von der Hand zu weisen. Daten wie die über den erschreckenden Anstieg der Todesfälle bei Kleinkindern und jungen Erwachsenen sind ein Mittel des Widerstands gegen das, was als „politisches Narrativ“ bezeichnet wurde.

In einer Ansprache an Xavier Becerra, den US-Minister für Gesundheit und Soziales, im Juni lieferte die Abgeordnete Mary Miller eine überzeugende Erklärung für die Weigerung, die offensichtlichste Erklärung in Betracht zu ziehen:

Ich möchte nur sagen, dass Sie sich nicht an die Wissenschaft halten. Sie ignorieren medizinische Beweise und treiben ein politisches Narrativ und eine Agenda voran, indem Sie Kindern Pubertätsblocker und chemische Kastration aufzwingen und Jungen eine zweite Dosis des COVID-mRNA-Impfstoffs verabreichen, obwohl Sie wissen, dass er Myokarditis verursacht.

Es ist ein Markenzeichen der Regierungs- und Unternehmenspolitik, dass sie die offensichtliche Erklärung für alles beharrlich ignoriert. Dies ist jedoch nicht nur eine Frage der politischen Unaufrichtigkeit oder der verrückten Weigerung, den Elefanten im Raum anzuerkennen. Es ist eine Frage von Leben und Tod.

Die einzigen Menschen, denen die Ursache unbekannt ist, sind diejenigen, die in deren Bereitstellung investiert haben.