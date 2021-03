Ein weiterer Arzt meldet sich im TV zu Wort: Die Bedrohung durch Corona ist übertrieben, wir sind in einem gigantischen Experiment beteiligt

Die Corona-Bedrohung wurde stark übertrieben, sagte der Arzt Peter Breggin in einem Interview mit One America News. Ihm zufolge ist die Sterblichkeitsrate viel niedriger als das amerikanische RIVM, die CDC, behauptet. Die tatsächliche Sterblichkeit beträgt möglicherweise nur ein Zehntel der offiziellen Zahl, so Dr. Breggin.

Er fügte hinzu, dass nur sehr wenige Menschen sterben würden, wenn sie die richtige Behandlung erhielten. „Diese Behandlung besteht aus Medikamenten, die verboten wurden, um mit Impfstoffen Milliarden zu verdienen“, sagte er. Die Medikamente, darunter Hydroxychloroquin, sind laut Breggin wirksamer als Impfstoffe.

Und warum hat man diese Medikamente verboten? „Sie können ihre Impfstoffe nur dann so schnell wie möglich verkaufen, wenn es keine andere wirksame Behandlung gibt“, sagte der Arzt. „Das medizinische Establishment und die wissenschaftlichen Fachzeitschriften arbeiten mit Fauci, den Milliardären und den großen Konzernen zusammen, um die Menschen glauben zu machen, dass es keine wirksame Behandlung gibt.“

Laut Dr. Breggin ist der Corona-Impfstoff genau das, wovor wir Angst haben sollten. „Sie führen ein gigantisches Experiment an den Menschen durch“, sagte er. Er fügte hinzu, dass Hydroxychloroquin und Ivermectin sehr sicher sind und Impfungen unnötig machen. Wir müssen die Dinge nur wieder erlauben, betonte der Arzt.